10 класс | История России

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ. КНИГИ 1-9

ПОБОЧНЫЙ В. , АНТОНОВА Л.

«Летопись Победы. 1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне» - серия книг о Великой отечественной войне, издаваемая к 70-летию Победы СССР над фашистами. Книги содержат документы, фотографии, карты и схемы, рассказывающие правду о подвигах советских людей во все дни войны. Задача данной серии заключается в том, чтобы на героических примерах своих отцов и дедов воспитывать современное образованное и здоровое поколение, готовое в любой момент по их примеру встать на защиту Отечества.