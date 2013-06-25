20 ноября 1945 года в Нюрнберге начался процесс над руководством нацистской Германии Вынеся обвинительный приговор главным нацистским преступникам. Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера. Нюрнбергский процесс иногда называют «Судом истории». На чтение: 2 минуты

СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

Главных немецких военных преступников настигло справедливое возмездие. На международном судебном процессе в Нюрнберге (20 ноября 1945 г. — 1 октября 1946 г.) были раскрыты чудовищные масштабы содеянных ими злодеяний и определены меры наказания каждому преступнику.

По приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге смертной казни были подвергнуты 10 бывших руководителей «третьего рейха»: министр иностранных дел И. Риббентроп, начальник верховного командования вермахта (ОКВ) генерал-фельдмаршал В. Кейтель, начальник главного управления имперской безопасности (РСХА) Э. Кальтенбруннер, имперский министр оккупированных восточных областей А. Розенберг, генерал-губернатор оккупированной польской территории Г. Франк, имперский протектор Богемии и Моравии в 1943 −1945 гг. В. Фрик, издатель антисемитской газеты «Дер Штюрмер» Ю. Штрейхер, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Ф. Заукель, начальник штаба оперативного руководства ОКВ генерал-полковник А.Йодль, имперский наместник в оккупированной Голландии А. Зейсс-Инкварт.

Бывший главнокомандующий германскими ВВС рейхсмаршал Г. Геринг, приговоренный в Нюрнберге к смертной казни, покончил с собой в тюрьме, приняв цианистый калий. Глава войск СС и министр внутренних дел Г. Гиммлер в мае 1945 пытался скрыться, но был арестован и покончил жизнь самоубийством. Бывший начальник канцелярии нацистской партии и секретарь Гитлера М. Борман погиб в мае 1945 г. при попытке бегства из Берлина. Не имея об этом точной информации, трибунал приговорил его к смертной казни заочно.

Трибунал приговорил заместителя Гитлера по нацистской партии в 1933 — 1941 гг. Р. Гесса, министра экономики и генерального уполномоченного по военной экономике Р. Функа, а также главнокомандующего ВМС в 1935 — 1943 гг. гросс-адмирала Э.Редера к пожизненному тюремному заключению; гауляйтера и имперского наместника Вены Б. Шираха, министра вооружения и военной промышленности А. Шпеера — к 20 годам, министра иностранных дел в 1932 — 1938 гг. имперского протектора Богемии и Моравии в 1939 — 1941 гг. К. Нейрата — к 15 годам; главнокомандующего германскими ВМС в 1943 — 1945 гг. гросс-адмирала К. Деница — к 10 годам лишения свободы.

Справедливое возмездие постигло и главных японских военных преступников. По приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока в Токио (3 мая 1946 г. — 12 ноября 1948 г.) 7 японских главных военных преступников, в том числе бывшие премьер-министры Х.Тодзио и Х.Хирота и военный министр С.Итагаки, были казнены; 16 человек, в том числе бывшие премьер-министры К.Хиранума и К.Койсо, военный министр С.Араки и командующий Квантунской армией Ё.Умедзу, были приговорены к пожизненному заключению; бывший министр иностранный дел С.Того — к 20 годам; бывший министр иностранных дел М.Сэгемицу — к 7 годам лишения свободы.

Различным наказаниям по суду подверглись и многие другие военные преступники.

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы имели большое историческое значение. Они способствовали утверждению в сознании широкой мировой общественности и международном праве идеи о том, что агрессивные войны с целью захвата территории других стран и порабощения их народов являются тягчайшим преступлением, а организаторы таких войн, независимо от занимаемых ими высоких государственных и общественных постов, должны квалифицироваться как уголовные преступники.

ИЗ ПРИГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА ДЛЯ ГЛАВНЫХ НАЦИСТСКИХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ В НЮРНБЕРГЕ, 1 октября 1946 г.

(...) КЕЙТЕЛЬ

Кейтель обвиняется по всем четырем разделам Обвинительного заключения. Кейтель... являлся начальником верховного командования вооруженными силами Германии. Верховное командование вооруженными силами являлось по существу военным штабом Гитлера.

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

(...) Когда 8 сентября 1941 г. ОКБ издало свои жестокие правила в отношении советских военнопленных, Канарис написал Кейтелю, что в соотношении с международным правом СД не должна иметь к этому никакого отношения. На этом меморандуме рукой Кейтеля сделана пометка, датированная 23 сентября, под которой он поставил свои инициалы: «Возражения возникают из представления о рыцарском ведении войны. Это является разрушением идеологии. Поэтому я одобряю и поддерживаю эти меры». Кейтель в своих показаниях заявил, что на самом деле он был согласен с Канарисом и спорил с Гитлером, но безуспешно. Начальник ОКБ распорядился о том, чтобы военные власти сотрудничали с эйнзатцштабом Розенберга в разграблении культурных ценностей на оккупированных территориях.

Лахузен показал, что 12 сентября 1939 г. Кейтель, в то время как они находились в штабном поезде Гитлера, заявил ему, что польская интеллигенция, дворянство и евреи должны быть ликвидированы. 20 октября Гитлер сказал Кейтелю, что нельзя допускать, чтобы интеллигенция могла стать руководящим классом, что жизненный уровень должен оставаться низким и что Польша будет использована только как источник принудительного труда. Кейтель не помнит этого разговора с Лахузеном, но признает, что такая политическая линия существовала и что он заявлял свои протесты Гитлеру по этому поводу, но безрезультатно.

16 сентября 1941 г. Кейтель приказал в качестве ответной меры, в случаях нападения на солдат на Востоке, казнить от 50 до 100 коммунистов за каждого немецкого солдата, добавив, что человеческая жизнь на Востоке не имеет никакой цены. 1 октября он приказал, чтобы военные командующие всегда имели в своем распоряжении заложников для того, чтобы казнить их в случае нападений на солдат. Когда Тербовен, имперский уполномоченный в Норвегии, написал Гитлеру, что предложение Кейтеля о привлечении к ответственности родственников лиц, виновных в совершении диверсионных актов, окажет действие только тогда, если будет санкционирован расстрел, Кейтель написал на этом меморандуме: «Да, — это лучшее решение».

12 мая 1941 г., за пять недель до вторжения в СССР, ОКВ настойчиво требовало от Гитлера издания командованием сухопутных сил директивы о ликвидации политических комиссаров армии. Кейтель признал, что эта директива была передана командирам в действующую армию. 13 мая Кейтель подписал приказ о том, что лица из числа гражданского населения, подозреваемые в преступлениях против войск, должны расстреливаться без суда и что судебное преследование германских солдат за преступления против гражданского населения не является необходимым. 27 июля был издан приказ о том, чтобы все, копии этой директивы были уничтожены. Но, несмотря на это, она оставалась в силе. За четыре дня до этого он подписал другой приказ о том, что вынесение наказаний в результате судебного разбирательства не отвечает требованиям обстановки и что войска должны применять террор.

7 декабря 1941 г., как уже указывалось в данном приговоре, за подписью Кейтеля был издан так называемый декрет «Мрак и туман», который предусматривал, что на оккупированных территориях лицам из гражданского населения, обвинявшимся в преступлениях по оказанию сопротивления оккупационным войскам, может быть предоставлено право предстать перед судом только в тех случаях, если предполагалось вынесение смертного приговора; во всех других случаях лица из числа гражданского населения должны были передаваться гестапо для отправки в Германию.

Кейтель распорядился о том, чтобы русских военнопленных использовали в германской военной промышленности. 8 сентября 1942 года он приказал, чтобы французские, голландские и бельгийские граждане работали на строительстве Атлантического вала. Он присутствовал 4 января 1944 года, когда Гитлер приказал Заукелю добыть четыре миллиона новых рабочих с оккупированных территорий.

Перед лицом этих документов Кейтель не отрицает своей связи с этими действиями. Он скорее строит свою защиту на том, что он был солдатом, и на доктрине «выполнения приказов сверху», которая в соответствии со статьей 8 Устава не может быть использована в качестве защитительного довода.

Смягчающих вину обстоятельств нет. Приказы сверху даже для солдата не могут рассматриваться как смягчающие вину обстоятельства там, где сознательно, безжалостно, без всякой военной необходимости или цели совершались столь потрясающие и широко распространенные преступления.

Заключение

Трибунал признает Кейтеля виновным по всем четырем разделам Обвинительного заключения.

(...)

Члены Международного Трибунала: Их заместители:

От Великобритании — ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ ДЖЕФРИ ЛОРЕНС НОРМАН БИРКЕТТ

От Союза Советских Социалистических Республик ИОНА НИКИТЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВОЛЧКОВ

От Соединенных Штатов Америки ФРЭНСИС БИДДЛ ДЖОН ПАРКЕР

От Французской Республики ДОННЕДЬЕ ДЕ ВАБР РОБЕР ФАЛЬКО

Нюрнберг, 1 октября 1946 года