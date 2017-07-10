Вещмешок победителя. Как демобилизовали фронтовиков ВОВ 10 июля 1945 г. СССР начал демобилизацию первой очереди – тринадцати старших возрастов личного состава Действующей Армии, которая только-только одержала великую Победу. Разберемся, сколько на это ушло денег, и что на них можно было приобрести. Мы своих в беде не бросим! Согласно специальному закону от 23 июня 1945 г., утверждённому Верховным Советом Союза Советских Социалистических Республик, на весь процесс демобилизации и организации устройства мирной жизни ветеранов государство выделяло серьёзные средства. Из них оплачивались перевозка демобилизуемых до места жительства, обеспечение питанием в поездке, а также полным комплектом обмундирования и обуви, выдача единовременного (разового) денежного вознаграждения за каждый год службы в армии... На чтение: 1 минута

10 июля 1945 г. СССР начал демобилизацию первой очереди – тринадцати старших возрастов личного состава Действующей Армии, которая только-только одержала великую Победу. Разберемся, сколько на это ушло денег, и что на них можно было приобрести.

Мы своих в беде не бросим!

Согласно специальному закону от 23 июня 1945 г. , утверждённому Верховным Советом Союза Советских Социалистических Республик, на весь процесс демобилизации и организации устройства мирной жизни ветеранов государство выделяло серьёзные средства. Из них оплачивались перевозка демобилизуемых до места жительства, обеспечение питанием в поездке, а также полным комплектом обмундирования и обуви, выдача единовременного (разового) денежного вознаграждения за каждый год службы в армии в период Великой Отечественной войны. Местные руководящие и исполнительные органы власти были обязаны обеспечить ветеранов работой не позднее месяца с момента демобилизации. При этом работа должна была быть не ниже выполнявшейся ими до ухода в армию. Нуждающимся в постройке или ремонте жилья бесплатно выделялся лесосечный фонд. А Всесоюзный банк был обязан выдавать демобилизованным, чьи жилые дома были уничтожены или пострадали от немецкой оккупации, ссуды в размере от 5 до 10 тысяч рублей со сроком погашения ссуды от 5 до 10 лет.

Реальные цифры

Рядовой военнослужащий любого рода войск получал за каждый год службы по общевойсковому тарифу около 200 советских рублей, т.е., примерно 17 рублей в месяц. Значит, ветеран, прошедший все 4 года войны без ранений (пребывание в госпитале оплачивалось по иному тарифу) и особых заслуг, получал 800 рублей единовременно. Для сравнения – офицер за 4 года службы получал пятимесячный оклад. В случае с генералом, командиром корпуса, эта сумма составляла 10.000 рублей.

При этом цены на товары коммерческой торговли к концу 1945 года были следующими: свинина – 300 руб./кг, масло сливочное – 370 руб./кг, соль – 50 руб./кг, мука – от 45 до 90 руб./кг, водка – 200 руб./л, сахар – 250 руб./кг. Разумеется, цены на товары нормированной торговли были в 10-15 раз ниже, но эти товары выдавались по карточкам и были в дефиците. Хотя карточная система позволила спасти от голодной смерти огромное количество людей.

Семьям погибших и инвалидов, ставших нетрудоспособными, государство также оказывало поддержку. Так, вдовы генералов получали разовое пособие в размере 50.000 рублей, квартиру, паёк и пенсию, которая к тому же распространялась на детей. Семьи рядовых, проживавших в городе, получали на одного нетрудоспособного – 100 рублей, на двоих – 150 рублей. Деревенские получали в два раза меньше.

Разумеется, фронтовикам и их семьям была необходима любая поддержка. Однако в 1948 г. выплаты и льготы были отменены. Вероятно, такое решение последовало из-за начала холодной войны, необходимости финансирования секретных разработок по созданию атомного оружия (ведь США уже успешно испытали свою атомную бомбу) и оказания экономической поддержки странам социалистического лагеря в условиях нараставшего противостояния с капиталистическим Западом. Но было и ещё одно объективное обстоятельство. Постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) № 4004 от 14 декабря 1947 года была отменена карточная система снабжения продовольственными и промышленными товарами и вводились единые сниженные государственные розничные цены на продовольствие и промтовары. Это событие по своему эмоциональному воздействию советских граждан было сопоставимо с окончанием войны.