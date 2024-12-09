Тридцать первая гвардейская. Четыре штурмовых дня в апреле В статье рассматриваются вопросы организации и ведения наступательного боя за овладение укрепленным городом с прорывом подготовленной обороны на примерах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и ведения наступательного боя за овладение укрепленным городом с прорывом подготовленной обороны на примерах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тема статьи посвящена одному из эпизодов Восточно-Прусской стратегической наступательной операции - штурму города Кенигсберг. Значительная роль в исследовании отведена подготовке и организации боевых действий, героическим действиям командиров и воинов Красной Армии. Материал ярко иллюстрирован копиями архивных документов, свидетельствующими о тщательной и грамотной работе штабов, о накале вооруженной борьбы и превосходстве на заключительном этапе войны Вооруженных Сил Советского Союза над фашистской военной машиной.

Ключевые слова: штурм, артиллерия, наградной лист, Кенигсберг, дивизия, прорыв обороны, полоса наступления, атака, Прегель, квартал, оборонительные сооружения, героизм.

Существует значительное количество архивных источников, посвящённых Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Данное грандиозное сражение Великой Отечественной войны в достаточной степени исследовано и проанализировано. Основная часть этих документов находится в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации.

Выявление наиболее ценных с исторической точки зрения архивных материалов и обеспечение их доступности для научного изучения позволяет исследователям с высокой точностью описывать события, не допустить их двоякого толкования и фальсификации. С целью введения в научный оборот менее изученных архивных материалов, хотелось бы осветить некоторые подробности тех давних героических событий.

Одним из таких документов является «Сборник тактических примеров из Великой Отечественной войны». [1]

Издание Военно-исторического управления Главного военно-научного управления Генерального штаба Советской Армии имело целью помочь генералам и офицерам Советской Армии в изучении богатейшего опыта боевых действий советских войск во время Восточно-Прусской операции, проведенной в январе-апреле 1945 г.

Рисунок 1 - Титульный лист Сборника тактических примеров из Великой Отечественной войны.

Шестой выпуск Сборника под названием «Наступательный бой стрелковой дивизии по опыту Восточно-Прусской операции» включает семь примеров с прорывом подготовленной обороны, укрепленного района и боя за овладение городом, приспособленным к обороне .

В одном из примеров дано описание наступательных боев 31-й гвардейской стрелковой дивизий с прорывом обороны врага на подступах к Кенигсбергу и во время штурма города в апреле 1945 г. Здесь отмечаются особенности подготовки и действий войск, показывается роль и значение штурмовых отрядов и групп в блокировании и уничтожении железобетонных оборонительных сооружений и укрепленных зданий, их взаимодействие со стрелковыми подразделениями, а также умелое использование пехотой приданных и поддерживающих танков, самоходно-артиллерийских установок и артиллерии. Должное внимание в описании боя за укрепленный город уделено показу героических подвигов и инициативы солдат, сержантов и целых подразделений .

Действия 31-й гвардейской стрелковой дивизии примечательны тем, что она первоначально наступала на второстепенном направлении корпуса. Однако, в ходе наступления в связи с успешным развитием боя на участке дивизии ее направление переросло в направление главного удара корпуса и поэтому в полосе дивизии был введен его второй эшелон.

В операции по разгрому кенигсбергской группировки немецко-фашистских войск 11-я гвардейская армия должна была наносить удар с юга. Согласно Решению командующего армией от 31 марта 1945 г. 16-й гвардейский стрелковый корпус (1, 11-я и 31-я гвардейские стрелковые дивизии и 523-й корпусной артиллерийский полк) получил задачу, наступая на направлении главного удара армии, прорвать оборону противника на участке фольварк Нойфорверк, перекресток шоссе и железной дороги 600 м западнее Бол. Каршау и овладеть рубежом отм. 17,1, северная окраина Праппельн [2] .

Рисунок 2 - Схема решение командира 16 гв. стрелкового корпуса.

23 марта командир корпуса генерал-майор Гурьев С. С. на рекогносцировке поставил 31-й гвардейской стрелковой дивизии (командир дивизии генерал-майор Бурмаков И. Д.) следующую задачу: нанося главный удар правым флангом в направлении казармы на южной окраине Понарт, товарная станция, прорвать оборону противника на участке безымянный поселок 300 м севернее Верхн. Каршау, перекресток железной и шоссейной дорог 600 м западнее Бол. Каршау и овладеть рубежом Понарт, северо-восточная окраина Праппельн; к исходу дня выйти на северный берег реки Беек на участке между восточным и западным железнодорожными мостами севернее Понарт. Готовность к наступлению была установлена к исходу 4 апреля.

Из общей полосы наступления корпуса в 3 км дивизия, наступающая на второстепенном направлении имела полосу в 2 км. Глубина ближайшей задачи дивизии составляла 1,5 км, последующей - 2,7 км и глубина задачи дня - 3,2 км .

Справа наступала 1-я гвардейская стрелковая дивизия , слева - 84-я гвардейская стрелковая дивизия 36-го гвардейского стрелкового корпуса.

Подступы к городу Кенигсберг в полосе прорыва 31-й гвардейской стрелковой дивизии представляли собою открытую равнину с небольшими пологими возвышенностями, застроенную жилыми и фабричными постройками. Пригородные населенные пункты Праппельн и Понарт, которые находились в полосе наступления, имели большое количество двух- и трехэтажных каменных домов, что обеспечивало противнику просмотр подступов к своему переднему краю и способствовало созданию прочной обороны . Реки Беек и Прегель служили естественными препятствиями на пути наступления наших войск [3] .

Рисунок 3 - Схема укреплений города Кенигсберг.

Оборона противника в полосе наступления состояла из трех позиций . Первая - глубиною до 1,5 км состояла из двух траншей. Вторая - глубиною более 2 км, из трех траншей. Основу обороны третьей позиции, имевшей подготовленные траншеи и убежища для личного состава, составляли опорные пункты, оборудованные в каменных зданиях. Вся полоса обороны противника была густо насыщена долговременными оборонительными сооружениями и бункерами. Все каменные здания в пригородах и станционные сооружения были приспособлены к обороне и представляли собой систему опорных пунктов и узлов сопротивления. Особенно прочно были укреплены районы Понарт, Нассер Гартен и товарная станция, превращенные в мощные узлы сопротивления. В зданиях, оборудованных для обороны, были усилены стены, замурованы окна, оборудованы бойницы и амбразуры для ведения пулеметного и артиллерийского огня; подвалы были превращены в убежища для людей и склады для боеприпасов. Улицы преграждались баррикадами, надолбами, завалами [4] .

Рисунок 4 - Фотосхема форта «Понарт».

В полосе наступления дивизии противник с учетом резервов имел до 4 батальонов, 68 орудий, 20 минометов и около 230 пулеметов.

31 - я гвардейская стрелковая дивизия имела большой боевой опыт, полученный в ходе Великой Отечественной войны. В частности, дивизия участвовала в 1943 г. в Орловской и в 1944 г. в Витебской наступательных операциях. За успешные действия в районе Витебска и за участие в овладении городом Витебск ей было присвоено наименование «Витебская». К началу наступления на Кенигсберг дивизия имела в своем составе - 4528 человек и на вооружении 105 ручных и 53 станковых пулемета, 45-мм орудий - 23, 82-мм минометов - 45, 120-мм минометов - 14, 76-мм пушек - 38 и 122-мм - 10 [5] .

Рисунок 5 - Фотографии командира корпуса, дивизии и командиров полков.

В состав дивизии входили: 95-й (командир - полковник Лещенко П.А.), 97-й (командир - подполковник Булахов А.А.) и 99-й (командир - полковник Сидоренко Ф.М.) гвардейские стрелковые полки, 64-й гвардейский артиллерийский полк и 36-й отдельный гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион. Дивизии были приданы батарея 348-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка (4 САУ-122), 197-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 158-й минометный полк, 1161-й гаубичный артиллерийский полк, две батареи 523-го корпусного артиллерийского полка, 41-й батальон 9-й штурмовой инженерно-саперной бригады, 519-й отдельный моторизованный противотанковый огнеметный батальон и взвод 43-го отдельного батальона ранцевых огнеметов.

Командир дивизии решил прорвать оборону противника на участке безымянный поселок 300 м севернее Верхн. Каршау, перекресток железной и шоссейной дорог 600 м западнее Бол. Каршау.

О работе штаба при планирования боевых действий нам говорит наградной лист на начальника штаба 97 гвардейского стрелкового полка подполковника Каданцева М.Я.: «…разработал план по прорыву сильно укрепленной обороны противника в районе Проппельн и этот план, благодаря своей реальности и отражения особенностей в немецкой обороне 6.4.45 г. был быстро осуществлен с незначительными потерями с нашей стороны… Достоин награждения орденом «Красное Знамя» [6] .

Рисунок 6 - Выдержка из наградного листа на начальника штаба 97 гвардейского стрелкового полка подполковника Каданцева М.Я.

Для боя в городе за укрепленные кварталы и внутри зданий в стрелковых полках были созданы штурмовые группы (от двух до четырех). Каждая состояла из одной стрелковой роты, усиленной взводом станковых пулеметов, взводом 82-мм минометов, четырьмя орудиями (45-мм, 76-мм или 122-мм), одной-двумя самоходно-артиллерийскими установками, отделением или взводом саперов, огнеметчиками и химиками .

Штурмовая группа подразделялась на подгруппы: штурмовую или атакующую, закрепления, огневую и резерв. Каждый солдат штурмовой группы обеспечивался 4-5 ручными гранатами и одной противотанковой гранатой. Кроме того, часть солдат имела 1-2 дымовые гранаты, бутылки с горючей смесью. Включенные в состав штурмовых групп саперы обеспечивались средствами разграждения: удлиненными зарядами, противотанковыми минами, ножницами для резки проволоки, кошками с веревками и лестницами [7] .

Рисунок 7 - Описание боевого пути 99-ого гвардейского стрелкового полка для представления части к награждению.

Для решения задач артиллерийского наступления, которое планировалось централизованно в масштабе армии, было создано три полковые и дивизионная артиллерийские группы. Продолжительность артиллерийской подготовки была установлена 180 минут: разрушение целей - 120 минут, разрушение целей огнем прямой наводкой - 20 минут, подавление противника - 40 минут .

Помимо этого, с 2 по 4 апреля было предусмотрено предварительное вскрытие и разрушение 9-ти долговременных сооружений, так как на разрушение обнаруженных целей при данном количестве артиллерии необходимо было не менее 3 дней .

Всего дивизии было выделено 54 орудия всех калибров, что составляло в среднем 27 орудий на 1 км фронта . Порядок перемещения артиллерии определялся из расчета, чтобы не менее половины артиллерии было в постоянной готовности к открытию огня .

В полосе прорыва дивизии и на ее флангах предусматривалось подавление авиацией 14 целей. Основными участками для воздействия авиации были намечены: Понарт, товарная станция, Нассер Гартен.

Рисунок 8 - Оперативная сводка штаба 3-его Белорусского фронта.

Для разминирования и проделывания проходов в заграждениях своих и противника в дивизии было создано 25 групп разграждения. Каждая группа разграждения состояла из 5 саперов. Для прикрытия групп во время работы в каждую из них было выделено по 2 автоматчика. Работы по разминированию начались в ночь на 1 апреля и производилось до утра 5 апреля следующим порядком :

- в первые две ночи были сняты мины в своих минных полях (снято 3728 противотанковых и противопехотных мин);

- на третью ночь была проведена контрольная проверка разминирования своих минных полей и проделаны проходы в нейтральной зоне вплоть до минных заграждений противника ;

- в четвертую ночь были проделаны проходы в минных полях противника путем извлечения взрывателей из мин [8] .

При прорыве второй позиции было запланировано ослепление наблюдательных пунктов противника путем постановки артиллерией дымовой завесы на фронте 1500 м на рубеже южная окраина Понарт, северная окраина Праппельн.

В 9 часов 6 апреля началась артиллерийская подготовка. В 11 часов 55 минут стрелковые подразделения начали движение в атаку. При приближении их к переднему краю на 100-150 м наша артиллерия перенесла огонь в глубину, сопровождая атаку методом последовательного сосредоточения огня [9] .

К 12 часам 30 минутам овладели первой траншеей . Штурмовые группы 1-го батальона 99-го гвардейского полка, развивая успех, стремительно ворвались в безымянный поселок севернее Верхн. Каршау и начали очищать его от уцелевших там групп противника. Бои за отдельные здания носили ожесточенный характер. Нашим штурмовым группам приходилось противотанковыми гранатами выбивать окна и двери домов, в которых засел враг, и после этого вести бой за комнаты и коридоры внутри здания. Большое значение в уничтожении врага в укрепленных зданиях сыграли огнеметы .

Строки из наградного материала ярко свидетельствуют о подвиге воинов-гвардейцев. Связист рядовой Бондарь Т.П. при прорыве обороны противника под массированным огнем проложил и держал непрерывную связь с огневыми позициями минометов, из личного оружия в уличном бою уничтожил 9 немецких солдат. Командир расчета младший сержант Ассаулов Я.В., будучи ранен, после перевязки возвратился в строй, со своим расчетом зашел противнику с фланга и огнем заставил отступить назад [10] .

Рисунок 9 - Наградной лист на рядового Бондаря Т.П.

Героизм советских воинов носил массовый характер. Так, например, комсорг 7-й стрелковой роты 97-го гвардейского полка старший сержант Телебаев Д.Б. одним из первых поднялся в атаку и с возгласом «За Советскую Родину, вперед!» увлек за собой роту. Первым ворвался в траншею противника и, действуя автоматом и гранатами, уничтожил шесть немцев и трех взял в плен. В этом бою Телебаев Т.Б. был ранен, но не покинул поля боя и продолжал сражаться. Гвардеец был отмечен в статье дивизионной газеты «За Советскую Родину» от 7 апреля 1945 г. № 48 [11] .

Рисунок 10 - Выпуск дивизионной газеты «За Советскую Родину».

В 14 часов вторые эшелоны полков под прикрытием огня артиллерии были введены в бой и совместно с подразделениями первого эшелона атаковали противника . Так как, несмотря на смелые и решительные действия атака успеха не имела, в 14 часов 50 минут артиллерия дивизии и часть артиллерийской группы корпуса начали огневой налет по траншеям и огневым позициям артиллерии противника в районе Понарт. За это время пехота, передвигая на руках орудия сопровождения, вплотную подошла ко второй траншее противника и в конце огневого налета перешла в атаку [12] .

97-й и 99-й гвардейские полки решительной атакой ворвались во вторую траншею и в северо-восточную часть Праппельн, ведя ожесточенный огневой бой с упорно сопротивлявшимися подразделениями врага . 95 - й гвардейский полк сломил сопротивление противника и продвигался вперед на правом фланге. Таким образом, между 15 и 16 часами дивизия выполнила свою ближайшую задачу и вела бой за вторую позицию, включавшую мощный узел обороны Понарт.

Хотелось бы привести выдержки из наградных листов на командиров минометных расчетов 97-й гвардейского полка. Старший сержант Зудов В.А.: «Во время овладения местечком Понарт подавил огонь трех пулеметных точек и уничтожил немецкую пушку с расчетом, стоявшую на прямой наводке… Достоин награждения орденом «Слава 3 степени». Сержант Усачев П.С.: «…При форсировании реки Беек огнем своего миномета…обеспечил переправу с наименьшими потерями… Достоин награждения орденом «Слава 1 степени» [13] .

Рисунок 11 - Наградной лист на старшего сержанта Зудова В.А.

В 19 часов после 10-минутного огневого налета подразделения 99-го гвардейского полка при поддержке самоходно-артиллерийских установок начали штурм квартала 685 и, успешно продвигаясь вперед, к 20 часам полностью овладели им, создав угрозу окружения противника. Из наградного листа на командира 1-ой пулеметной роты полка лейтенанта Молодцова М.А.: «При прорыве обороны противника умело расставил расчеты и мастерски обеспечил навальным огнем нашу наступающую пехоту…Скрытно подошел к дому и бросил гранату в окно…уничтожил до 10 солдат противника…воспользовавшись этим наши бойцы ворвались в дом… Достоин награждения орденом «Александра Невского» [14] .

Штурмовые группы 1-го батальона 95-го гвардейского полка наносили удар с юга, а 3-го батальона обошли казармы с востока. Последовательно уничтожая врага в укрепленных зданиях казарм, они к 21 часу в основном закончил зачистку, блокировав несколько зданий.

Рисунок 12 - Отчетная карта обстановки в полосе 31 стрелковой дивизии.

Таким образом, за первый день наступления части дивизии продвинулись до рубежа отметка 13,7, квартал 684, т. е. вклинились во вторую позицию обороны противника. В ходе боев взято в плен 100 солдат и офицеров противника [15] .

С наступлением ночи части дивизии продолжали штурм. Погода с утра значительно улучшилась, и в 8 часов наша авиация начала активные боевые действия, группами по 7-9 самолетов нанесла удары по зенитным батареям, опорным пунктам и живой силе противника . В 9 часов началась артиллерийская подготовка атаки. В это время наши бомбардировщики большими группами нанесли три последовательных удара по узлам сопротивления противника [16] .

Используя удары авиации, огонь артиллерии и минометов, стрелковые подразделения дивизии в 9 часов 30 минут перешли в атаку и к 10 часам, после короткого боя, полностью очистили Понарт. Продолжая наступление, вышли на левый берег реки Беек и к 15 часам, овладев железнодорожными путями юго-восточнее Нассер Гартен, завязали бой за вокзал.

В бою за вокзал личный состав 95-го и 97-го гвардейских полков проявил исключительную смелость, инициативу. Пулеметный взвод Тарасова смело проник врагу во фланг и взял под обстрел его позиции. Мало кому из немцев удалось спастись. Отважные пулеметчики Сереманко, Бондарев, Макаронко и Карныльев в ходе боя истребили 43 немецких солдат и 14 взяли в плен (из газеты «За Советскую Родину») [17] .

Рисунок 13 - Выпуск дивизионной газеты «За Советскую Родину».

Части дивизии к 18 часам овладели железнодорожными сооружениями и подошли к третьей позиции противника, прикрывавшей центральную часть города южнее реки Прегель, захватив при этом лагерь военнопленных. Освобождено было «более 1000 французов, русских, поляков и других национальностей» [18] . Развивая успех дивизии, командир корпуса в 18.30 ввел в бой 11-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В течение ночи на 8 апреля части дивизии специально выделенными для ночных действий отрядами (каждый в составе стрелковой роты) вели бой за третью позицию обороны противника .

В эти часы стоит отметить действия 3-го батальона 95-го гвардейского полка, который быстро продвинулся к северу и с хода атаковал фашистов, оборонявших железнодорожный мост через реку Прегель, овладел мостом, вышел на противоположенный берег севернее Нассер Гартен и к 7 часам 8 апреля закрепился в этом районе.

Рисунок 14 - Из Журнала боевых действий 31 стрелковой дивизии.

Верхняя ферма моста, захваченного батальоном, была подорвана противником. Нижняя ферма, предназначенная для пешеходного движения, была также подготовлена к взрыву, но противник не успел ее взорвать. Группа саперов 41-го отдельного саперного батальона быстро разминировала мост и подготовила его для пропуска наших войск. Стремительность атаки 3-го батальона 95-го гвардейского полка обеспечила, таким образом, захват важнейшей переправы через реку Прегель, что сыграло большую роль в дальнейшем развертывании боевых действий на северном берегу.

8 апреля 97-й и 99-й гвардейские полки наступали на восток вдоль южного берега с задачей очистить кварталы 307-312, а 95-й гвардейский полк - вдоль северного берега . В квартале 308 находился машиностроительный завод, превращенный противником в сильно укрепленный опорный пункт, который к исходу дня был захвачен. В течении суток было взято в плен до 1300 солдат и офицеров противника [19] .

В ночь на 9 апреля полки начали форсировать реку Прегель в районе острова. К намеченному участку форсирования были доставлены имевшиеся в дивизии 7 лодок А-3 и 8 поплавков ТЗИ (труднозатопляемое имущество).

В 2 часа 9 апреля под прикрытием артиллерийского и минометного огня подразделениям удалось захватить небольшой участок левого берега реки и обеспечить переправу на остров основных сил. В течение дня части дивизии были полностью переправлены на северный берег и вели бои по очищению от противника кварталов 155, 162, 195 и 198.

В течение четырех дней напряженных боев части дивизии во взаимодействии с соседями прорвали три сильно укрепленные позиции противника, овладели укрепленным пригородом Понарт, форсировали реки Беек и Прегель и вышли в центральную часть города . К исходу 9 апреля вражеский гарнизон в Кенигсберге капитулировал, и боевые действия по всему фронту были прекращены.

В ходе боев за Кенигсберг частями дивизии было взято в плен 10 856 солдат и 430 офицеров и захвачено: бронетранспортеров - 22, автомашин - 316, орудий разных калибров - 149, минометов - 60, пулеметов - 892, винтовок - 1800, паровозов - 207, вагонов - 1327.

За отличные боевые действия, за мужество и отвагу, проявленные в боях за Кенигсберг, дивизии в числе других войск была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина (приказ от 9 апреля 1945 г. № 333) [20] .

Рисунок 15 - Приказ Верховного Главнокомандующего в выпуске дивизионной газеты «За Советскую Родину».

Успех наступления дивизии был обеспечен тщательно организованной и непрерывно ведущейся разведкой, хорошим взаимодействием родов войск , непрерывным управлением частями со стороны командира и штаба дивизии, целеустремленной и напряженной подготовкой к наступлению и своевременным обеспечением всеми видами снабжения .

Заблаговременное огневое вскрытие долговременных огневых сооружений и предварительное разрушение их артиллерией и авиацией, несомненно, значительно способствовали успеху прорыва. Также следует признать высокую эффективность применения двойного или тройного огневого вала.

Рисунок 16 - Доклад предварительных итогов разгрома Кёнигсбергской группировки противника.

Правильно и целеустремленно были использованы саперные подразделения. Помимо работ по разведке, разминированию, прокладке маршрутов, саперы, действуя в составе штурмовых групп, активно и непосредственно участвовали в ожесточенных боях с врагом. Из наградного листа на командира взвода 35-го отдельного саперного батальона лейтенанта Дождикова Л.А.: «…Лично со взводом сопровождал пехоту по проделанным проходам до траншей противника и несмотря на серьезное ранение, оставался на своем посту до выполнения задачи… Достоин награждения орденом «Отечественная война 1 степени» [21] .

Необходимо отметить решительные и смелые действия подразделений и частей дивизии в весьма трудных и сложных условиях наступления на укрепленный город. Непрерывность ведения атак дивизией днем и ночью, несомненно, способствовала ее общему успеху. Заслуживает внимания инициатива командира 31-й гвардейской дивизии, проявленная им в ночь на 8 апреля, когда он решил обойти укрепления противника, использовав успех на участке соседней 11-й гвардейской дивизии.

Бойцы и офицеры 31-й гвардейской стрелковой дивизии в боях за Кенигсберг показали высокие морально-политические качества, героизм, отвагу и стремление к победе над врагом. Их боевые действия являются ярким свидетельством выносливости и доблести советских воинов [22] .

Подвиг гвардейцев был высоко оценен командованием. Согласно протоколу от 12 мая 1945 года почетной делегации дивизии во главе с командиром в торжественной обстановке произведено вручение грамоты и ордена Ленина [23] .

Рисунок 17 - Протокол вручения ордена.

Подвести итог хотелось бы словами из воспоминаний генерала армии Штеменко С.М.: «Завершающая кампания войны в Европе наиболее ярко продемонстрировала все преимущества наших Вооруженных Сил над гитлеровской военной машиной. Основные операции отличались ясностью целей, трезвым расчетом и реальностью. Советское стратегическое руководство умело опираясь на опыт, выстраданный в ходе всей войны, в полной мере использовало дарования больших и малых военачальников… Достойными помощниками их были штабы всех степеней, достигшие к тому времени высокого уровня управления войсками» [24] .

Рисунок 18 - Из фотоальбома по итогам Восточно-Прусской наступательной операции.

Дополнительные материалы к статье "Тридцать первая гвардейская. Четыре штурмовых дня в апреле"

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13. Наградные листы на военнослужащих дивизии. - ЦА МО, ф. 33, оп. 686196, д. 704, л. 25; оп. 686046, д. 158, л. 509.

14. Наградной лист на командира 1-ой пулеметной роты полка лейтенанта Молодцова М.А. - ЦА МО, ф. 33, оп. 686196, д. 4544, л. 36.

15. Журнал боевых действий дивизии. - ЦА МО, ф. 1116, оп. 1, д. 95, лл. 28-29.

16. Оперативная сводка штаба 18 воздушной армии и боевое донесение командира 3-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса. - ЦА МО, ф. 480, оп. 7106, д. 34, лл. 3, 4, 7, 10, 20, 20 об.

17. Дивизионная газета «За Советскую Родину». - ЦА МО, ф. 1116, оп. 1, д. 235, лл. 29, 31.

18. Политдонесение начальника политотдела дивизии. - ЦА МО, ф. 1116, оп. 1, д. 159, лл. 236-243.

19. Журнал боевых действий дивизии. - ЦА МО, ф. 1116, оп. 1, д. 95, лл. 30-31.

20. Приказ Верховного Главнокомандующего от 9 апреля 1945 г. № 333 в дивизионной газете «За Советскую Родину». - ЦА МО, ф. 1116, оп. 1, д. 235, л. 30.

21. Наградной лист на командира взвода 35-го отдельного саперного батальона лейтенанта Дождикова Л.А. - ЦА МО, ф. 33, оп. 687572, д. 1929, л. 206.

22. Боевое донесение и оперативная сводка штаба 3-его Белорусского фронта. - ЦА МО, ф. 241, оп. 2593, д. 822, лл. 69-71, 77-78; д. 858, лл. 64, 68.

23. Протокол вручения ордена. - ЦА МО, ф. 850, оп. 1, д. 366, л. 19.

24. Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. - Изд.2-е, М., Воениздат, 1975.«Военные мемуары» - 401 с.