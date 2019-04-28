Сталинский (Донецкий) процесс Сталинский (Донецкий) процесс На чтение: 4 минуты

Сталинский (Донецкий) процесс

До войны Сталинская область (Донецкая — с 1961 года) УССР была угольным и промышленным центром всесоюзного значения. В Сталино (с 1961 года — Донецк) действовало свыше 220 больших предприятий, известных на всю страну. В городе насчитывалось более 507000 жителей — рабочих, шахтеров и их семей, около 400000 из них власти не смогли эвакуировать.

Немецкие и итальянские войска полностью оккупировали Сталино 21 октября 1941 года. Войска Южного и Юго-Западного фронтов освободили его 9 сентября 1943 года, встречали красноармейцев уже 175000 горожан. Остальных уничтожили или забрали в немецкое рабство. Всего на территории Сталинской области, по неполным данным ЧГК, нацисты уничтожили 174416 мирных граждан и 149367 военнопленных, угнали 252000 человек. В Сталино почти вся недействующая шахта № 4/4-бис была завалена телами — палачи сбросили туда более 75000 человек (часть — заживо). Точное число жертв неизвестно — нацисты разлагали трупы щелочью, а при отступлении все взорвали. Были заполнены телами шахты в соседних городах — Макеевке (около 30000 человек) и Горловке (14000 человек).

На Киевском процессе были обвинены в организации этих убийств: организатор — генерал‑лейтенант Буркхардт, и мелкий исполнитель — обер‑ефрейтор Лауэр. На Минском процессе наказали бригаденфюрера СС Герфа. Еще 12 виновных судили 24–30 октября 1947 г. уже в Сталино, на месте преступления. Заседания проходили в Сталинском областном театре оперы и балета, в фойе была размещена фотовыставка преступлений: разрушенные заводы, сожженные деревни и десятки тысяч тел — замурованных в туннеле карьеров Алебастрового завода, скинутых в шахты, закопанных в противотанковом рву Мариуполя.

Cкамья подсудимых

Фото с сайта «Молодая Гвардия»

Главным преступником процесса был генерал К. Репке , командир 46-1 пехотной дивизии. Он был офицером еще с Первой Мировой войны и вторгся в СССР уже 22 июня, сопротивлялся до последнего — попал раненым в американский плен только 8 мая 1945 года, 20 мая передан советским властям. Согласно обвинению, в сентябре 1943 года, при отходе, он приказал разграбить и уничтожить населенные пункты Донбасса (создавая «зону пустыни»), угнать в Германию 10000 человек. В ноябре 1943 года издал приказ — не брать советских солдат в плен, а расстреливать на месте. Репке признал свои преступления, но не признал своей вины, оправдываясь выполнением приказа. В этом его уличил другой подсудимый — полковник Л. Крач , который получал такие приказы и сжег до 20 селений, угнал в немецкое рабство до 20000 человек. Сопротивлявшихся расстреливали. Сам он также лично расстрелял 15 советских военнопленных.

Комендант ортскомендатуры города Константиновка Г. Вильгельм производил массовые аресты и расстрелы мирных жителей. Его помощником был жандарм Г. Рех , на пару они расстреляли около 200 человек, угнали в немецкое рабство около 2000 граждан и сожгли город.

Мейстер-полицай Цехендорф , бывший начальник жандармерии Артемовска и Артемовского района, около года приказывал проводить массовые облавы и аресты.

Обер-лейтенант Г. Цандер , начальник отдела 1-ц штаба 257-й пехотной дивизии, лично отправил в лагеря 1000 военнопленных, где 250 из них умерло.

Ортскомендант Славянск-курорта Р. Ягов возглавлял карательную команду, которая расстреляла 120 граждан.

Судебный процесс

Фото с сайта «Молодая Гвардия»

Командир взвода В. Леснер доставил 13 октября 1942 года тремя автомашинами к шахте №4/4-бис 120 граждан, забранных из оберфельдкомендатуры. Жертвы тремя партиями по 40 человек были расстреляны и сброшены в шахту.

Руководитель зондеркоманды В. Роттер расстреливал и вешал десятки людей в Одессе, Николаеве и Донбассе (Горловка, Никитовка).

Командир полка В. Гааргауз признал, что его полк сжег десять населенных пунктов, создавая «мертвую землю».

Рядовые исполнители Г. Лукас и В. Регитчниг обвинялись судом в арестах, расстрелах, повешениях и грабеже.

На суде выступали многочисленные свидетели: медицинский эксперт, священник, очевидцы расстрелов. Защищали обвиняемых три адвоката.

В итоге 30 октября 1947 года суд огласил приговор: К. Репке, Г. Вильгельм. Г. Лукас, Г. Цандер, Р. Ягов, В. Леснер, О. Цехендорф, В. Роттер, Г. Рех и В. Регитчниг получили 25 лет каторги каждый. Подсудимый Л. Крач приговорен к 20 годам и В. Гааргаус — к 15. Но после смерти Сталина все пережившие лагерь поехали домой. Так, генерал Репке был отпущен 7 января 1956 года в ФРГ и умер 10 лет спустя в Геттингене.

Приговор оккупантам был вынесен 68 лет назад. Сегодня в тех же городах Донбасса опять совершаются военные преступления и гибнут мирные жители.

Горит подожженное немцами здание в заводском районе города.

Жители радостно приветствуют воинов Красной Армии

Какие имена!

Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии О разрушениях, причиненных немецко фашистскими захватчиками промышленности, городскому хозяйству, культурно просветительным учреждениям Сталинской области»

Источник: «Красная звезда» № 269 (5369) от 13 ноября 1943 года. С. 4.

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Истребление мирного населения и угон советских граждан в немецкое рабство

Во время оккупации Сталинской области немецко‑фашистские захватчики установили для населения рабско‑крепостнический режим. Трудоспособное население угонялось в немецкую каторгу. Они повсеместно широко применяли возмутительное насилие, грабежи и истребление советских граждан. Тысячи советских людей были замучены и расстреляны.

Неслыханные преступления фашистских мерзавцев установлены многочисленными свидетелями и документами, актами комиссий и судебной экспертизы, находящимися в распоряжении Чрезвычайной Государственной Комиссии.

Комиссия в составе: члена исполкома Сталинского Областного Совета депутатов трудящихся Дубровой Ф.Г., председателя Артемовского горисполкома Баландина С.А., настоятеля Всехсвятской церкви священника Крещановского И.К., граждан города Артемовска — Пруденко С.П. и Орадовского М.С, при участии судебно‑медицинских экспертов: профессора, доктора медицинских наук Войнара А.И., профессора, доктора медицинских наук Чаругина А.И. и майора медицинской службы Абрамова А.А. в присутствии представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии Кудрявцева Д.И., установила, что по приказу немецкого коменданта гор. Артемовска майора фон Цобеля было расстреляно и замучено более 3000 советских граждан — женщин, детей и стариков. Трупы советских граждан были замурованы в туннеле карьеров Алебастрового завода. Комиссия установила:

«В двух километрах к востоку от города Артемовска в туннеле карьеров Алебастрового завода на расстоянии 400 метров от входа имеется небольшое отверстие, замурованное кирпичами. После вскрытия этого отверстия обнаружено продолжение туннеля, заканчивающегося широкой, овальной пещерой. Вся пещера заполнена трупами людей, лишь небольшое пространство у входа и узкая полоса в центре ее свободны от трупов. Все трупы тесно прижаты один к другому и обращены спинами к входному отверстию пещеры. Трупы настолько близко соприкасаются, что на первый взгляд представляют собой сплошную массу тел».

Сталино во время оккупации

Чудовищные злодеяния совершены немецкими захватчиками в городе Краматорске. 25 сентября 1943 года комиссия в составе: представителя командования гвардейской армии подполковника Шапошникова, священника Покровской церкви Стрижко Д., учительницы Анищенко, представителя военной прокуратуры 3‑й гвардейской армии майора юстиции Айзенварта Д.И., при участии главного судебно‑медицинского эксперта Юго‑западного фронта капитана медицинской службы Шингановича А.В., главного патологоанатома Юго‑западного фронта полковника медицинской службы Шур Б.Ю., армейского судебно‑медицинского эксперта капитана медицинской службы Поташина произвела, на северной окраине города Краматорска на старом глиняно‑меловом карьере раскопки 3 ям.

«При снятии верхних слоев породы на глубине от 20 сантиметров до одного метра, говорится в акте комиссии, обнаружены трупы советских граждан, лежащие рядами, лицом вниз. Из этих 3‑х ям извлечено 812 трупов. При обследовании оказалось 740 мужских трупов, 50 женских и 22 детских. 126 трупов были опознаны, среди них мастер завода им. Куйбышева Соломко Н.И., счетовод Давиденко Н.И., инженер Греков Е.С., домашняя хозяйка Солод М.И. и другие.

Судебно‑медицинской экспертизой установлено, что у 761 трупа имеются сквозные пулевые отверстия черепа, у 40 трупов сквозные пулевые ранения шейного отдела позвоночника. Из подвергнутых экспертизе трупов во всех 812 случаях смерть наступила в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия в затылок, на близком расстоянии, почти в упор».

Расстрелы мирных граждан в городе Краматорске осуществлялись по приказу немецкого коменданта города лейтенанта Мойшке.

В километре от города Сталино немецко‑фашистские мерзавцы замучили и расстреляли десятки тысяч мирных советских граждан и сбросили их в ствол Калиновской шахты 4‑4 Бис. Чтобы скрыть следы своих кровавых преступлений, гитлеровцы подорвали шахтный копер и завалили таким образом ствол шахты. Областная Комиссия по установлению злодеяний немецко‑фашистских оккупантов производит раскопки и извлечение трупов.

В гор. Сталино немецкие захватчики согнали жителей Дома профессуры в сарай, завалили вход в него, сарай облили горючим веществом и подожгли. Все находившиеся в сарае люди, за исключением двух случайно спасшихся девочек, сгорели. 11 сентября 1943 года комиссия в составе: заместителя председателя исполкома Сталинского областного Совета депутатов трудящихся Кремнева Л.К., священника настоятеля Преображенской церкви города Сталино Одринского, представителя политотдела части №05830 старшего лейтенанта Зиньковского, при участии судебно‑медицинских экспертов профессоров — Войнара Л.И. и Чаругина A.И. и врачей Михалевой и Ермолаевой, произвела раскопки сгоревшего сарая. При раскопках пепелища комиссия обнаружила 41 обгоревший человеческий труп.

В городе Сталино на территории клуба имени Ленина и в здании центральной поликлиники находился лагерь для военнопленных и мирных советских граждан. Бежавшие из этого лагеря красноармейцы Плахов И.В. и Шацкий К.С. сообщили:

«В лагере нас морили голодом. Помещения, в которых мы содержались, не были застеклены; были случаи массового обмораживания. В жаркие летние месяцы страдавшие от жары военнопленные по 3–5 суток не получали питьевой воды. По всякому незначительному поводу нас избивали. В результате такого режима смертность среди военнопленных доходила до 200 человек в день».

Вода для русских на другой стороне. Донбасс, с. Мариновка.

Комиссия в составе: председателя Сталинозаводского райисполкома депутатов трудящихся Яковлева Н.П., протоиерея Чернявского, директора центральной поликлиники Ильинского А.А., при участии судебно‑медицинских экспертов профессора Афанасьева Н.К. и городского судебного врача Михалевой установила, что на территории лагеря при клубе имени Ленина и центральной поликлиники похоронено не менее 25 тысяч советских граждан. Истребление советских людей и издевательства над ними производились по указанию и при непосредственном участии начальника лагеря немецкого офицера Гафбеля.

14 сентября 1943 года Комиссия в составе военного прокурора города Артемовска Мусатина И.В., врача города Артемовска Леонидова В.П., представителя пограничной части лейтенанта Бородина В.К., священника Покровской церкви Зумина А.И. и представителя дистанции пути Обухова, обнаружила на территории военного городка за северным вокзалом города Артемовна 25 могил. Комиссия установила: «что в 25 могилах на территории военного городка города Артемовна похоронено до 3000 трупов советских граждан, содержавшихся в лагере, расположением на территории военного городка».

За время оккупации Сталинской области немецко‑фашистские власти насильно, под угрозой расстрела, угнали в Германию более 125 тысяч советских граждан.

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Суд начался . Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №253 (9475) от 26 октября 1947 г.

Суд продолжается . Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №254 (9476) от 28 октября 1947 г.

Судебный процесс в гор. Сталино . Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №256 (9478) от 30 октября 1947 г.

Приговор произнесен . Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №258 (9480) от 1 ноября 1947 г.

Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских преступников в Донбассе :

Газета «Правда» №284 (10675) от 26 октября 1947 г.

Газета «Правда» №285 (10676) от 27 октября 1947 г.

Газета «Правда» №286 (10677) от 28 октября 1947 г.

Газета «Правда» №287 (10678) от 29 октября 1947 г.

Приговор вынесен . Газета «Правда» №289 (10680) от 31 октября 1947 г.

Освобождение Донбасса . Газета «Красная Звезда» №213 (5584) от 9 сентября 1943 г.

Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР «О разрушениях, причиненных немецко-фашистскими захватчиками промышленности, городскому хозяйству, культурно-просветительным учреждениям Сталинской области» . Газета «Красная Звезда» №268 (5639) от 13 ноября 1943 г.