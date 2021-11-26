СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1945

Вооружённый конфликт между СССР и Монголией с одной стороны и Японией и Маньчжоу-го с другой.

В результате русско-японской войны 1904-1905 гг. Япония отторгла у Российской империи Южный Сахалин, военно-морскую базу Порт-Артур, порт Дальний и приобрела контроль над Кореей и Южно-Маньчжурской железной дорогой. С момента установления в России советской власти Япония вместе с другими странами Антанты участвовала в интервенции на территории российского Дальнего Востока, эксплуатируя его экономический потенциал и природные богатства, поддерживая различные белоэмигрантские круги, выступавшие за передачу под японский контроль Приморья и Забайкалья. Потерпев поражение в ходе интервенции, японцы вынуждены были эвакуироваться из Владивостока, но и в дальнейшем они не теряли надежды подчинить себе обширные азиатские территории СССР, вплоть до Урала. Японские войска неоднократно устраивали военные провокации против Советского Союза и Монгольской Народной Республики с территории оккупированной ими в 1931-1932 гг. Маньчжурии (наиболее крупные — Хасан 1938 г., Халхин-Гол 1939 г.). Поражение в этих военных конфликтах стало одной из главных причин, заставивших японское правительство начать переговоры об урегулировании отношений с Советским Союзом. 14 апреля 1941 г. между СССР и Японией был заключен пакт о нейтралитете, однако он не означал отказ от агрессивных намерений в отношении СССР. Еще в 1936 г. между Германией и Японией был подписан Антикоминтерновский пакт, направленный против советского государства. 27 сентября 1940 г. в Берлине между Германией, Италией и Японией был подписан трехсторонний договор, закреплявший их военно-политический союз в момент начавшейся подготовки немецких войск к войне против Советского Союза. В этом Пакте трех держав, в частности, разделялись сферы военно-политического влияния стран «оси», причем за Японией признавалось право установления «нового порядка» в Азии и на Дальнем Востоке. Агрессивные устремления Японии установить контроль над азиатским и тихоокеанским регионами привели в декабре 1941 г. к началу войны между Японией и англо-американскими войсками в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана. После вероломного нападения на военно-морскую базу США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 г. японские войска развернули мощное наступление на Филиппины, Малайзию, Сингапур и Гвинею, заняли множество островов Тихого океана и вышли на подступы к Австралии. Несмотря на то, что основной вектор японской агрессии в Азии продвигался в южном направлении, на севере — вблизи советских дальневосточных границ — командование вооруженными силами Японии продолжало держать крупную группировку войск в составе Квантунской армии. Вопреки подписанному с СССР пакту о нейтралитете, японское командование развертывало в Маньчжурии свои новые соединения, уточняло действия войск на случай войны против Советского Союза (план «Контакуэн»), активно готовило сухопутные силы к вторжению на советский Дальний Восток при наступлении «благоприятной обстановки». Подобная обстановка могла возникнуть в результате поражения Красной Армии на советско-германском фронте, после которого японские силы должны были предпринять быстрое наступление из Маньчжурии в глубь территории СССР. Но зная по опыту предыдущих конфликтов о силе и потенциале советских войск, японцы опасались выступать преждевременно. Даже в момент быстрого продвижения вермахта на Сталинград и Кавказ летом 1942 г. в Токио решили пока не удовлетворять германские просьбы об открытии фронта против СССР на Дальнем Востоке. Но Красная Армия в 1941-1945 гг. все же вынуждена была держать на востоке страны большие контингенты своих войск. Угроза японского нападения оттягивала в разные периоды войны от 15 до 30 % всех Вооруженных Сил СССР, т. е. тех сил, которых так сильно недоставало на западе для борьбы с германской армией. В 1941-1945 гг. японская сторона неоднократно нарушала морские, сухопутные и воздушные границы СССР, мешала судоходству и рыболовству в нейтральных и советских территориальных водах. Японцы не раз производили обыски советских судов, везущих вооружение и стратегические материалы, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу. Несколько советских кораблей было потоплено. Призывы США и Великобритании к СССР о вступления в войну против Японии начались практически сразу после нападения японцев на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе. Однако Советский Союз, неся основную тяжесть войны против фашистской Германии, не мог одновременно вступить в войну и на Дальнем Востоке. Тем не менее уже на Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 г. Сталин, идя навстречу Ф. Рузвельту и У. Черчиллю, а также учитывая нарушения Японией договора о нейтралитете с СССР и оказываемую ею помощь нацистской Германии, заявил о возможности вступления Советского Союза в войну против милитаристской Японии, когда будет завершен разгром германской армии в Европе. В феврале 1945 г. на Крымской (Ялтинской) конференции глав СССР, США и Великобритании было достигнуто соглашение, предусматривавшее вступление Советского Союза в войну против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии. Условия, при которых СССР собирался объявить войну Японии, были следующими: сохранение статуса Монгольской Народной Республики, возвращение Советскому Союзу территории Южного Сахалина и всех прилегающих островов, передача СССР островов Курильской гряды, интернационализация торгового порта Дальнего (Дайрена) с обеспечением в нем преимущественных интересов СССР, совместная эксплуатация Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железных дорог, восстановление аренды ПортАртура (Люйшуня) как военно-морской базы СССР. К моменту вступления СССР в войну против Японии американо-английские войска установили контроль почти над всеми островами центральной и юго-западной частей Тихого океана и Северной Бирмой. Войска союзников вышли на ближайшие подступы к Японии. В то же время на материке японские войска к 1945 г. удерживали значительную территорию от Пекина до Сингапура. Оказавшись в полной изоляции после поражения Германии и понимая невозможность победы в войне (особенно в случае вступления в нее СССР), японское правительство предпринимало шаги к достижению компромиссного мира путем некоторых экономических и территориальных уступок, стараясь тем самым избежать полной капитуляции. Однако эти попытки закончились провалом. 26 июля 1945 г. США, Великобритания и Китай в Потсдаме приняли совместную т. н. Потсдамскую декларацию, в которой потребовали от японской стороны полного разоружение армии, запрещения военных отраслей экономики, отстранения от власти виновников агрессии, наказания военных преступников, согласия на временную оккупацию страны и т. д. Жесткий тон декларации объяснялся в т. ч. тем, что 16 июня 1945 г. в США прошли успешные испытания атомной бомбы, имеющей огромную разрушительную силу. Япония эти условия отклонила. 6 и 9 августа 1945 г. американские ВВС произвели атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Следует подчеркнуть, что эта варварская демонстрация силы, в результате которой погибли сотни тысяч мирных жителей, не оказала прямого воздействия на боеспособность японской армии и не привела к немедленному решению о ее капитуляции. Признание своего полного поражения окончательно оформилось в Токио только после вступления в войну Советского Союза. Еще 5 апреля 1945 г., в связи с несоблюдением японской стороной условий нейтралитета (провокации на границе, помехи судоходству, подписание союзнического договора с Германией и т. д.), Москва денон-сировала свой договор с Токио от апреля 1941 г. К этому времени советский Генеральный штаб утвердил планы развертывания сил и средств на Дальнем Востоке. Воинские перевозки в восточном направлении начались в мае 1945 г. и к началу августа на Дальневосточный театр военных действий было дополнительно переброшено с запада более 400 тыс. человек, свыше 7 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок. Советским войскам противостояла крупная стратегическая группировка японских войск, ядром которой была Квантунская армия. Кроме того, на Южном Сахалине и Курильских островах дислоцировались войска 5-го фронта. Для координации действий советских войск и флота 30 июля 1945 г. решением Ставки ВГК было создано Главное командование советских войск на Дальнем Востоке (главнокомандующий — Маршал Советского Союза А. М. Василевский). С целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения Южного Сахалина, Курильских островов и Северной Кореи Ставкой ВГК были разработаны Маньчжурская стратегическая наступательная, Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная операции. 8 августа 1945 г. советское правительство передало японскому правительству заявление, в котором, в частности, указывалось, что СССР присоединяется к Потсдамской декларации, принимает предложение союзников об участии в войне против японских агрессоров и с 9 августа 1945 г. считает себя в состоянии войны с Японией. 10 августа войну Японии объявило правительство Монгольской Народной Республики. Утром 9 августа 1945 г. войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов перешли в наступление. К 14 августа войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов продвинулись вперед на несколько сот километров. В тот же день кабинет министров Японии принял решение о капитуляции, но японские войска продолжали сражаться, т. к. приказа о прекращении огня в войска не поступало. Поэтому Генеральным штабом Красной Армии было принято решение о продолжении наступления. К 19 августа организованное сопротивление противника было сломлено. Японские солдаты и офицеры начали в массовом порядке сдаваться в плен. 19 августа 1945 года в штабе Квантунской армии ее командующий, генерал Ямада в присутствии представителя советского командования полковника И. Т. Артеменко подписал акт о капитуляции. Квантунская армия как боевая единица перестала существовать. Чтобы ускорить процесс сдачи в плен ее частей и не дать противнику эвакуироваться на Японские острова с 18 по 27 августа были высажены советские воздушные десанты в городах Харбин, Шэньян, Чанчунь, Гирин, Далянь и др. Параллельно с проведением Маньчжурской стратегической наступательной операции войска 2-го Дальневосточного фронта участвовали в Южно-Сахалинской и Курильской операциях. Южно-Сахалинская наступательная операция, начавшаяся 11 августа, велась войсками 56-го стрелкового корпуса при поддержки ряда стрелковых и танковых частей и кораблей Северной Тихоокеанской флотилии. 25 августа 1945 г. сахалинская группировка японских войск (ок. 30 тыс. человек) прекратила сопротивление. В результате проведенной операции освобожденный Южный Сахалин возвратился в состав СССР. На Курильских островах японцами был создан мощный комплекс долговременных укреплений. 18 августа 1945 г. начались ожесточенные бои за остров Шумшу, которые завершились лишь 23 августа. После капитуляции японского гарнизона на этом острове начали сдаваться и гарнизоны других островов. Ко 2 сентября 1945 г. вся Курильская гряда была очищена от японских войск (см. Курильская десантная операция). В результате победоносно проведенных советскими войсками наступательных операций против японских войск была полностью разгромлена мощная Квантунская армия, освобождены от японских захватчиков территория Северо-Восточного Китая, Ляодунский полуостров и Северная Корея, южная часть Сахалина и Курильские острова, уничтожен очаг напряженности у восточных границ СССР. В ходе боевых действий советские войска уничтожили более 83 тыс. и взяли в плен ок. 600 тыс. солдат и офицеров противника, потеряв 12 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести. Советские Вооруженные Силы внесли достойный вклад в общую победу союзных государств над милитаристской Японией. За мужество и героизм, проявленные в боях, 93 советских воина были удостоены звания Героя Советского Союза. Советско-японская война 1945 г. еще больше укрепила значимость и авторитет Советского Союза на международной арене. 2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» представителями японского правительства был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 2-я мировая война, продолжавшаяся 6 лет, закончилась. В этот же день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией, а 30 сентября 1945 г. была учреждена медаль «За победу над Японией».

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 г.: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е гг.: Документы и материалы. В 2 Т. Т.18 (7‑1). М., 1997;

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е годы: Документы и материалы: В 2 Т. Т.18 (7‑2). М., 2000.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015