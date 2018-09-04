Сколько было парадов Победы в 1945 году? Замечательный советский поэт Сергей Викулов в своем стихотворении «Парад Победы» написал: Такое Площадь знала лишь однажды, Однажды только видела Земля: Солдаты волокли знамена вражьи, Чтоб бросить их к подножию Кремля. Действительно, знамена побежденной фашистской империи к подножию Кремля были брошены только однажды, 24 июня 1945 года. А вот парадов Победы в 1945 году было несколько. Самым первым победным парадом стал парад 4 мая 1945 года в Берлине. В эти дни в городе еще слышались выстрелы, а по площади у Бранденбургских ворот и у Рейхстага торжественным маршем прошли советские солдаты-победители. Парад принимал командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Н. Берзарин, впоследствии комендант... На чтение: 1 минута

Замечательный советский поэт Сергей Викулов в своем стихотворении «Парад Победы» написал:

Такое Площадь знала лишь однажды, Однажды только видела Земля: Солдаты волокли знамена вражьи, Чтоб бросить их к подножию Кремля.

Действительно, знамена побежденной фашистской империи к подножию Кремля были брошены только однажды, 24 июня 1945 года. А вот парадов Победы в 1945 году было несколько.

Самым первым победным парадом стал парад 4 мая 1945 года в Берлине. В эти дни в городе еще слышались выстрелы, а по площади у Бранденбургских ворот и у Рейхстага торжественным маршем прошли советские солдаты-победители. Парад принимал командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Н. Берзарин, впоследствии комендант Берлина.

О параде 9 мая в столице Австрии, Вене, приводит данные историк П. Б. Липатов.

После Парада Победы 24 июня в Москве СССР предложил провести совместный парад войск в Берлине. Было получено согласие, и по срокам шествие приурочили к победе над Японией. Парад состоялся 7 сентября, его свидетелем вновь стали Бранденбургские ворота и поверженный Рейхстаг. Парад, в котором участвовало 5 тысяч солдат и офицеров, в том числе 2 тысячи советских, принимал маршал Г. К. Жуков. Нашу колонну замыкали новейшие советские танки-гиганты ИС-3. Они произвели огромное впечатление на участников и зрителей – на мероприятии присутствовало более 20 тысяч человек.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков объезжает войска. 7 сентября 1945 г.

Наконец еще один парад Победы советских войск состоялся в Харбине 16 сентября 1945 года. Парад принимал генерал-полковник А. Белобородов, командующий Дальневосточной армией. Войска шли в полевой форме, танки и САУ замыкали колонну. В этом параде приняли участие и жители города, освобожденные от японских оккупантов.

Парад Победы в Харбине. 16 сентября 1945 г.

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