СЕЙСИНСКАЯ (СЕВЕРО-КОРЕЙСКАЯ) ОПЕРАЦИЯ

Десантная операция Тихоокеанского флота, проведенная с целью овладения военно-морской базой Сейсин (Чхончжин) в Северной Корее.

Общее руководство операцией осуществлял адмирал И. С. Юмашев. Японская база в Сейсине представляла собой укрепленный район, обороняемый 4-тысячным гарнизоном. С моря базу прикрывала артиллерия береговой обороны. В состав советского десанта под командованием генерал-майора В. П. Трушина входили разведывательный отряд с ротой автоматчиков и пулеметной ротой, 355-й отдельный батальон морской пехоты, который и являлся первым эшелоном десанта. Кроме того, на корейскую землю были высажены 13-я отдельная бригада морской пехоты (ок. 6 тыс. человек), составлявшая второй эшелон, и 335-я стрелковая дивизия — третий эшелон. Для высадки и огневой поддержки десанта было выделено 60 кораблей и транспортов, а прикрытие и поддержку с воздуха осуществляла авиагруппа в составе 261 самолета. Операция началась с высадки 13 августа разведывательного и передовых отрядов. На следующий день десантировался первый эшелон, а 15 августа — второй, силами которых при поддержке кораблей и авиации 16 августа порт, военно-морская база и город Сейсин были полностью освобождены от противника. Удачный исход этой десантной операции способствовал успешному наступлению на приморском направлении 25-й армии генерал-полковника И. М. Чистякова и затруднил эвакуацию Квантунской армии из Северной Кореи в Японию.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 г.: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е гг.: Документы и материалы. В 2 Т. Т.18 (7‑1). М., 1997;

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е годы: Документы и материалы: В 2 Т. Т.18 (7‑2). М., 2000.

Автор статьи: Шацилло В. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015