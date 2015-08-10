Последний огненный таран во Второй мировой войне Последний огненный таран во Второй мировой войне На чтение: 1 минута

Бессмертный подвиг совершил 10 августа 1945 г. командир звена 37-го штурмового авиационного полка 12-й штурмовой дивизии ВВС Тихоокеанского флота младший лейтенант М.Е. Янко. Ровно 70 лет назад, при штурмовке порта Расин (Расон или Нанджин) Михаил Егорович направил подбитый японской зенитной артиллерией штурмовик на один из военных объектов врага на берегу – несколько дней Герой не дожил до своего 27-летия. Таким образом был выполнен последний во Второй мировой войне огненный таран.

14 августа 1945 г. в ходе десантной операции останки Михаила Янко и его борт-стрелка Ивана Бабкина были найдены и захоронены морскими пехотинцами на возвышенности над Расонской бухтой с воинскими почестями. На могиле однополчане установили винт с разбившегося самолёта-штурмовика. Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 сентября 1945 г. Михаилу Егоровичу Янко было присвоено звание Героя Советского Союза.

Михаил Янко родился в селе Всеволодовка Кокчетавской области Казахстана в 1918 г. Окончил 10 классов средней школы. В 1940 г. был призван в РККА. В 1944 г. после окончания военно-морского училища его направили на службу в Тихоокеанский флот. С мая 1945 г. младший лейтенант М.Е. Янко командовал звеном в 37-м шап штурмовой авиации флота. С началом Советско-японской войны он совершил в составе полка 3 боевых вылета по порту Юки (Унга, Северная Корея), во втором вылете штурмовым ударом сумел поджечь вражеский сторожевик, а третий стал роковым, но навеки обессмертил подвиг моряка-тихоокеанца.

В Казахстане чтут память героически погибшего советского летчика. В его честь названа станция на Целинной железной дороге вблизи села Всеволодовка, здесь установлен обелиск. В селе Володарском, ныне называемом Саумалколь, 1-я средняя школа носит имя Михаила Янко и одна из улиц тоже названа в честь Героя. В Российской Федерации улица Янко есть во Владивостоке, его имя носит морское судно. Пулемет с героически погибшего 10 августа самолета ныне храниться в Центральном музее Военно-Морского Флота.