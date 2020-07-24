«Пальма» Спецоперация в Потсдаме Из трех встреч «Большой тройки» саммит в Потсдаме летом 1945 года был самым сложным для служб безопасности. Прошло 75 лет, но многие подробности проведенных тогда специальных мероприятий так и не рассекречены. Для тех, кому предстояло организовать конференцию держав-победителей, выбор Потсдама выглядел одним из наихудших: разрушения, брошенное на улицах оружие, полностью выведенное из строя электро-и водоснабжение и – вдобавок – озлобленное население. В тихий пригород Берлина война пришла весной. В результате налета британской авиации 14 апреля погибло около двух тысяч горожан, было разрушено 650 домов. Жертвами уличных боев стали еще больше тысячи жителей. Гражданская администрация, правоохранительные органы не действовали с начала... На чтение: 2 минуты

Из трех встреч «Большой тройки» саммит в Потсдаме летом 1945 года был самым сложным для служб безопасности. Прошло 75 лет, но многие подробности проведенных тогда специальных мероприятий так и не рассекречены.

Для тех, кому предстояло организовать конференцию держав-победителей, выбор Потсдама выглядел одним из наихудших: разрушения, брошенное на улицах оружие, полностью выведенное из строя электро-и водоснабжение и – вдобавок – озлобленное население. В тихий пригород Берлина война пришла весной. В результате налета британской авиации 14 апреля погибло около двух тысяч горожан, было разрушено 650 домов. Жертвами уличных боев стали еще больше тысячи жителей. Гражданская администрация, правоохранительные органы не действовали с начала мая. Советская военная администрация взяла на себя функции местного управления только с июня 1945 года. Обеспечить за месяц эффективную систему управления и контроля на территории Потсдама выглядело нереальным.

В западных зонах оккупации сохранилось гораздо больше подходящих для проведения конференции мест, но Берлин со своими окрестностями оставался символом поверженного рейха. И выбор территории, освобожденной Красной армией, имел для советского руководства политическое значение.

Вечером 28 мая 1945 года в кабинет Верховного были вызваны заместитель наркома внутренних дел Сергей Круглов и заместитель начальника 6-го управления НКГБ (правительственная охрана), начальник личной охраны Сталина Николай Власик. Инструктаж, судя по записям в журнале посетителей Сталина, длился ровно пять минут. После полудня следующего дня оба были уже в Берлине. Начался поиск здания для намеченного мероприятия.

В бывшей столице Третьего Рейха подходящего не оказалось. Город лежал в руинах. Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил в ночь с 8 на 9 мая 1945 года подписали в берлинском предместье Карлсхорст в здании офицерского клуба военно-инженерного училища – чудом сохранившемся и явно неподходящем для исторического акта.

Начали обследовать другие пригороды, наименее пострадавшие от боевых действий. И обнаружили дворец Цецилиенхоф в Потсдаме. Здание, стилизованное под средневековые усадьбы сельской Англии, было возведено в 1914 — 1917 годах Вильгельмом II для сына кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской. Кронпринц покинул резиденцию в начале 1945 года.

Дворец тщательно исследовали. В основном здании находится высокий — в два этажа — Большой зал длиной 26 м и шириной 12 м с тремя входами. Деревянная обшивка стен, декоративные конструкции из деревянных балок по потолку и большие фронтальные окна, украшенные кессонами в английском стиле. Идеальное место для заседаний.

Потсдам. Следы боевых действий

Источник: KRONOS Media GmbH, Hamburg и 1939-1945.info

Оставался вопрос, где разместить многочисленных участников саммита. Во дворце насчитывалось 176 комнат, но принять много людей он не мог. Одна из прозаических причин – не хватало уборных. Это трагикомическое обстоятельство вызвало казусы, вошедшие в историю. По воспоминаниям переводчика Валентина Бережкова, однажды во время посещения «интимной комнаты» наш вождь застал там Клемента Эттли. Глава делегации англичанин, стоя у писсуара, сострил: мол, в капиталистическом мире туалет — единственное место, где рабочие держат средства производства в своих руках. Иосиф Виссарионович в ответ отшутился: «У нас тоже».

Для проживания делегаций пришлось искать другие здания. С позиции безопасности, расстояние от мест проживания участников до места их встреч должно быть минимальным. Известно, что на конференции «Большой тройки» в Тегеране в 1943 году президент США Рузвельт жил в советском посольстве, а премьер-министр Великобритании Черчилль - в британском, располагавшемся напротив. Оба здания соединял «коридор безопасности», создавший своеобразный советско-британский дипломатический комплекс.

Фотокорреспонденты и кинооператоры в ожидании съемки во время Потсдамской конференции. В центре — советские фотографы Е. Халдей, С. Гурарий и М. Калашникова

Источник: «1945. Niederlage und Neubeginn». Lingen Verlag. Köln, 2015

Многочисленные делегации разместили на 62 виллах в одном из районов Потсдама — Бабельсберге в четырех километрах от дворца. Кстати, на одной из этих вилл, согласно фильму «Семнадцать мгновений весны», жил Штирлиц.

Сталина, Черчилля и Трумэна поселили на трех виллах в жилом поселке Нойбабельсберг, на восточной окраине Потсдама, по соседству с Бабельсберге. Сейчас эти здания носят имена мировых лидеров, которые там проживали. Для Сталина подготовили двухэтажную виллу: 15 комнат с открытой верандой и мансардой. Наркому иностранных дел Молотову предназначалась 11-комнатная, но тоже двухэтажная вилла.

Огороженная территория вилл облегчала их охрану, к тому же вокруг указанных районов стояло оцепление. С 23 часов вечера до 4 часов утра действовал комендантский час. Расстояние от Бабельсберге до дворца переговоров было сравнительно небольшим — 4 км. Поэтому организовать круглосуточную охрану трассы было не сложно. Перевозку руководства СССР осуществляли водители из ГОНа — Гаража особого назначения на специально доставленных из Москвы автомобилях.

На расчистку дорог, уборку остатков разрушенных зданий и сооружений, восстановление мостов и других инженерных объектов были направлены армейские инженерно-строительные подразделения и местные жители. К концу июня восстановительные работы были закончены. Отремонтировали и пустили в эксплуатацию автодороги, восстановили мосты, гаражи, пункты связи (телефонные станции) и другие технические строения, запустили электростанции в Потсдаме и Бабельсберге, водонасосную станцию. К приему самолетов любых типов подготовили аэродромы Кладов и Дальгов.

Советская регулировщица на дороге в Потсдам.

Источник: https://pravograd-gymnasium8.edusev.ru/articles/post/666255

Саперные части тщательно обследовали территории Потсдама и Бабельсберга, ближайшие окрестности: дома, улицы, дороги, полузасыпанные траншеи, окопы, блиндажи. Десятки грузовиков и тягачей ежедневно вывозили разбитую военную технику, неразорвавшиеся авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, фаустпатроны, винтовочные и автоматные патроны, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, пулеметы, винтовки, автоматы, холодное оружие...

Работы были завершены ко 2 июля 1945 года.

Еще за две недели до того к Потсдаму и Бабельсбергу было переброшено семь полков НКВД и полторы тысячи самых опытных оперативников. Район, где проходила конференция, охраняли более двух тысяч солдат и офицеров войск НКВД. В самом дворце кронпринца кроме тысячи солдат находились 150 сотрудников НКВД и НКГБ. Весь обслуживающий персонал, начиная от официанток и заканчивая истопниками, был доставлен из СССР. Все прошли спецпроверку по линии органов госбезопасности.

«Живой щит» составляли три линии отцепления вокруг дворца и многочисленная охрана внутри здания. Тщательно контролировались близлежащие места возможных снайперских позиций.

Безопасность участников конференция была обеспечена безукоризненно. 15 сентября 1945 года Берия представил наиболее отличившихся к наградам «за успешное выполнение специального задания правительства». Наградили 2851 человек – в том числе орденами Суворова и Кутузова. Ордена Ленина получили Круглов, Власик и советские коменданты резиденций руководителей делегаций. Союзники тоже не остались в долгу. Замнаркома НКВД Круглов стал рыцарем ордена Британской империи и кавалером американского ордена «Легион достоинства».