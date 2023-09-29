Организа́ция Объедине́нных На́ций

Организа́ция Объедине́нных На́ций (ООН, англ. United Nations, UN) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами, обеспечения прав человека. Структура организации и основные направления ее деятельности разрабатывались в годы Второй мировой вой­ны странами-­участницами антигитлеровской коалиции. Должна была заменить Лигу Наций . 1 января 1942 США, Великобритания, СССР и Китай подписали Декларацию Объединенных Наций, присоединившись к программе Атлантической хартии 1941 и обязавшись объединить свои военные и экономические ресурсы во имя победы над странами «Оси». Московская и Тегеранская конференции 1943 заложили фундамент ООН, а на конференции в Думбартон-­Окс в 1944 была обсуждена ее структура. На Крымской (Ялтинской) конференции 1945 СССР, США, Велико­британия, Франция и Китай выработали формулу для разрешения споров. Устав ООН был утвержден на Сан-­Францисской конференции и подписан 26 июня 1945 представителями 50 государств. Вступил в силу 24 октября 1945 после ратификации подписавшими его странами. Польша подписала устав позже и стала 51-м членом первого состава ООН.

Штаб-квартира расположена в Нью-­Йорке, бюро размещены в Вене, Женеве и Найроби. Членам ООН являются 193 страны. Структурные организации ООН: Генеральная Ассамблея (ГА), Совет Безопасности (СБ), Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат. В рамках более широкой системы ООН работает ряд специализированных международных фондов и программ. Официальные языки: английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.

ГА состоит из всех членов ООН (каждый имеет не более 5 представителей). Имеет право обсуждать любые вопросы в рамках Устава в области сотрудничества в деле поддержания мира и безопасности, а также принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений, давать рекомендации в том числе СБ в отношении мер по поддержанию мира, выбирать непостоянных членов СБ, членов других органов ООН, принимать новых членов, приостанавливать членство, исключать из состава ООН, решать бюджетные вопросы. Принятые резолюции ГА не имеют обязательной силы, принимаются обычно большинством голосов, за исключением ключевых вопросов (миротворческие резолюции, избрание новых членов), которые требуют поддержки двух третей участвующих в голосовании членов. Генерального секретаря и судей Международного суда избирают на совместном заседании ГА и СБ. Бюджет ООН формируется за счет средств государств-­членов и утверждается ГА. ГА проводит ежегодные сессии, а также специальные по указанию Генерального секретаря по требованию СБ или большинства членов ГА. Имеет 6 постоянных комитетов: по вопросам разоружения и международной безопасности; по экономическим и финансовым вопросам; по социальным, гуманитарным и культурным вопросам; по специальным политическим вопросам и проблемам деколонизации; по административным и бюджетным; по правовым вопросам; Генеральный комитет по организационным вопросам и Комитет по проверке полномочий.

СБ состоит из 15 членов ООН, пяти постоянных (США, Китай, Франция, Великобритания, РФ) и 10 избираемых ГА на 2 года. Каждый член СБ имеет одного представителя и один голос. Задачи СБ — поддержание международного мира и безопасности, он определяет угрозу миру или его нарушение, дает рекомендации или принимает решения о мерах для поддержания или восстановления мира и безопасности, действует от имени членов ООН. Диапазон предполагаемых мер воздействия на нарушителя международного мира варьируется от экономических санкций, разрыва дипломатических отношений до применения военных средств. В распоряжении СБ члены ООН предоставляют необходимые вооруженные силы и средства их обеспечения, включая право прохода через свои границы. Решения считаются принятыми при поддержке не менее 9 членов (сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования). Резолюции СБ являются обязательными к исполнению.

Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) состоит из 54 членов, занимается исследованиями по международным вопросам в области экономики, культуры, образования, здравоохранения. Совет по опеке приостановил свою работу 1 ноября 1994.

Международный суд ООН (в Гааге) призван разрешать споры в соответствии с международным правом и выносить консультативные заключения по вопросам, запрашиваемым ООН. Включает 15 членов, которые избираются ГА и СБ на 9 лет с правом переизбрания. Решения суда является обязательными.

Секретариат состоит из Генерального секретаря и персонала. Генеральные секретарь назначается ГА на пять лет с правом переизбрания по рекомендации СБ, имеет право привлечь внимание СБ к проблеме, угрожающей международной безопасности, вы­двигает повестку дня для обсуждения ГА, выступает арбитром в спорах государств-­членов ООН. Генеральный секретарь наделен полномочиями принимать серьезные решения, выступая в ряде случаев в качестве 12‑го члена СБ.

Лит. : Организация Объединенных Наций: Сборник документов. М., 1981; Гришаева Л. Е. Россия и ООН: история и современность. М., 2007; Барышев А. П. Мировая политика и Организация Объединенных Наций. 1945–2009. М., 2009. Л. А. Садова.