«Напугали сильнее, чем бомбардировка Хиросимы». К 72-й годовщине окончания Второй мировой войны О том, что гитлеровские войска капитулировали 9 мая 1945 года, положив тем самым конец Великой Отечественной войне, прекрасно знает любой российский школьник. Однако многие сегодня забывают о том, что 2 сентября 1945 года также имеет большое значение для истории. Именно в этот день официально завершилась Вторая мировая война. Последним оплотом союзников фашистской Германии была Япония. Российские историки отмечают любопытный факт: даже после разрушительных атомных ударов, которые США нанесли по Хиросиме и Нагасаки, эта страна не дрогнула и продолжала бороться. Но что же тогда сыграло решающую роль в японской капитуляции? Атомные удары США или советский блицкриг? И что происходило на Курильских... На чтение: 3 минуты

О том, что гитлеровские войска капитулировали 9 мая 1945 года, положив тем самым конец Великой Отечественной войне, прекрасно знает любой российский школьник. Однако многие сегодня забывают о том, что 2 сентября 1945 года также имеет большое значение для истории. Именно в этот день официально завершилась Вторая мировая война.

Последним оплотом союзников фашистской Германии была Япония. Российские историки отмечают любопытный факт: даже после разрушительных атомных ударов, которые США нанесли по Хиросиме и Нагасаки, эта страна не дрогнула и продолжала бороться.

Но что же тогда сыграло решающую роль в японской капитуляции? Атомные удары США или советский блицкриг? И что происходило на Курильских островах, где в ожидании эвакуации мирные японцы долгое время жили бок о бок с советскими солдатами, деля с ними хлеб и ожидание конца войны?

Об этом порталу «История.РФ» рассказал профессор Восточного университета, член исполнительного совета Ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин:

– В соответствии с Ялтинскими соглашениями, по настоятельным просьбам президента США Рузвельта и премьер-министра Великобритании Черчилля (и просьбы эти длились всю Вторую мировую) лидер советского государства Иосиф Сталин дал обещание вступить в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии. На этот счёт было подписано соответствующее заявление. По нему, по итогам войны Советскому Союзу возвращались территории Южного Сахалина, которые были, по сути дела, отобраны у Российской империи по итогам неудачной Русско-японской войны 1904–1905 годов, и должны были быть переданы Курильские острова. Курильские острова (у нас это малоизвестный факт) входили в состав Российской империи с конца XVIII века.

Наиболее ожесточённые бои проходили на самом северном курильском острове – Шумшу. Так как эта операция началась 18 августа, к этому времени уже было объявлено о том, что император Японии решил принять условия Потсдамской декларации и пойти на безоговорочную капитуляцию. Поэтому при продвижении советских войск на юг, к Курилам, такого [ожесточённого] сопротивления, как во время Маньчжурской операции, японцы уже не оказывали, потому что они получили указания о том, что Япония капитулирует.

2 сентября 1945 года Япония в торжественной обстановке подписала акт о капитуляции. В этом акте она приняла обязательство выполнять все указания союзных войск. Союзные войска – это были в первую очередь американские, английские, советские и китайские. Конечно, сразу эвакуировать японцев с этих островов было затруднительно. Но после того как в соответствии с Ялтинским соглашением Южный Сахалин и все Курильские острова вошли в состав Советского Союза, были приняты соответствующие решения об эвакуации японского населения на Чистореченские острова (Чистореченское – рудопроявление на севере острова Итуруп, входящего в состав южной группы Большой гряды Курильских островов. – Прим. ред. ), то есть в метрополию. Те, кто не хотел эвакуироваться, остались, но их было не очень много. К сожалению, в то время плохо разбирались в этническом вопросе японцев, и были также выселены не чисто японцы, но и представители народности аину. Аину – это туземное население Японии, которое нация Ямато вытесняла из центральных районов Японии.

– Японцы, которые встретили конец войны на острове Кунашир, в своих мемуарах рассказывают о том, как их силой три года удерживали на острове и угрожали расстрелом за попытку бегства. Такое действительно было?

– Никаких особых притеснений, никаких угроз расстрелов, никаких концлагерей для японцев на этих островах не было. У меня есть масса свидетельств того, что они жили в течение определённого периода вместе с нашим населением, которое перебрасывалось на эти острова, а потом без всякого насилия они были посажены на пароходы и вывезены в различные районы острова Хоккайдо, в основном в район города Немуро.

– В этих записках встречаются и хорошие упоминания советских солдат. К примеру, один из жителей Кунашира, Суму Макка, описывает, как в посёлке Рэбунъисо на Кунашире высадился отряд советских войск. Он пишет: «Начались дни, когда мы общались на ломаном русском и японском, меняли нашу картошку на чёрный хлеб и консервы, которые были у советских солдат».

– Естественно, надо было выживать! Снабжение Японии прекратилось, и они могли выживать только за счёт тех продуктов, которые им могли предоставить советские войска. Насильно их никто не удерживал, но тогда у Японии не было возможности их эвакуировать. Для этого было необходимо время.

– До наших дней также дошли дневники тех жителей Японии, которые прошли через так называемое «сибирское заключение». Что вы можете рассказать об этих событиях?

– Это пленение более 600 тысяч солдат и офицеров Гуандунской армии, которая в течение десятилетий находилась на наших границах и угрожала нападением на Советский Союз. Особенно опасной ситуация была после гитлеровского вторжения в СССР, когда Япония предприняла серьёзнейшие шаги для того, чтобы подготовиться и нанести удар по Советскому Союзу в тыл. Была даже обозначена дата вступления Японии в войну, несмотря на наличие пакта о нейтралитете. Они готовились к вероломному нападению на Советский Союз 29 августа 1941 года. Затем в течение длительного периода Япония угрозой нападения сковывала до 20–30 % всех войск Советского Союза, тем самым объективно увеличивая количество жертв и продлевая войну, потому что использование этих войск, скованных на Дальнем Востоке, на советско-германском фронте значительно сократило бы продолжительность войны и количество жертв. Япония несёт ответственность за такое косвенное, но весьма существенное участие в войне на стороне гитлеровской Германии. Естественно, после того как Советский Союз вступил в войну, эта война была не столь продолжительной – не потому, что слабы были японцы, как они сами пытаются говорить, а потому, что там принимали участие опытнейшие войска, которые победили мощнейшую военную силу того времени – гитлеровскую Германию и её сателлитов. Война была краткосрочной именно благодаря мужеству, опыту и военному искусству советских солдат и офицеров. А по итогам войны Гуандунская армия капитулировала, и, как я уже отмечал, более 600 тысяч солдат и офицеров были пленены.

– Куда их отправили потом?

– Они были размещены в лагерях военнопленных на Дальнем Востоке, в Сибири и Средней Азии, где восстанавливали народное хозяйство нашей страны. Говорят, что они якобы пробыли там десять лет, – это неправда. Десять лет в лагерях были осуждённые военные преступники, а основная масса где-то к 1950 году уже была репатриирована в Японию. А в 1956 году, в связи с восстановлением дипломатических отношений, были досрочно освобождены военные преступники: в основном генералы и офицеры, которые были осуждены в том числе и Хабаровским военным трибуналом для офицеров и военнослужащих, занимавшихся разработкой запрещённого в то время в мире химического и бактериологического оружия.

– Согласно версии американцев, главной причиной капитуляции Японии были атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Так ли это?

– Я убеждён в том, что после атомных бомбардировок Япония не капитулировала и не собиралась капитулировать. Потери, которые были в Хиросиме и Нагасаки, конечно, весьма внушительны, но в течение весны 1945 года в результате ковровых бомбардировок японских городов, начиная с Токио, жертв было гораздо больше. И несмотря на это, Япония не капитулировала. Более того, после Хиросимы японские военные предлагали массово создавать отряды камикадзе – причём не только лётчиков, но и наземных смертников, – для того чтобы дать последний бой и нанести американцам такой урон и ущерб, который заставил бы их отказаться от требований, в том числе Потсдамской декларации, по ограничению прерогатив императора, по ограничению японской территории и по осуждению военных преступников.

– Что же стало финальной точкой в решении японского правительства сложить оружие?

– Если 15 августа в заявлении императора упоминалось новое всесокрушающее американское оружие, на которое японцы сослались и которым они пытались объяснить свою капитуляцию, то менее известно заявление императора от 17 августа. Это был императорский эдикт, озаглавленный «К солдатам и матросам», где уже без упоминания атомной бомбы было заявлено, что именно вступление Советского Союза в войну заставляет Японию окончательно сложить оружие и прекратить военные действия. Должен сказать, что не только в нашей стране, но и в США, и в европейских государствах есть солидные учёные, которые признают тот факт, что Япония пошла на капитуляцию только после вступления в войну Советского Союза. И именно 9 августа премьер-министр Судзуки сделал заявление на чрезвычайном заседании японского руководства о том, что вступление Советского Союза в войну ставит Японию перед необходимостью завершить её и пойти на принятие условий Потсдамской декларации.