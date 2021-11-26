МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Мемориал советским воинам, павшим в боях за независимость Родины в годы Великой Отечественной войны в Москве.

Находится в Александровском саду, рядом с Кремлевской стеной. В могиле захоронен солдат, погибший в битве под Москвой в 1941 г. Его прах был взят из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе в 1966 г. и перезахоронен у Кремлевской стены. Мемориал на Могиле Неизвестного Солдата был открыт 8 мая 1967 г., и в этот же день над ней был зажжен Вечный огонь. Справа от Могилы Неизвестного Солдата были установлены блоки с капсулами, в которых находится земля городов-героев (см. Города-герои). Мемориал является символом вечной памяти всем советским воинам, погибшим в годы войны, местом, куда приходят миллионы людей.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015