Медаль «За победу над Японией» Выполняя союзную стратегию стран антигитлеровской коалиции, 9 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. В ходе молниеносной наступательной операции Квантунская армия в Маньчжурии была разгромлена, а Япония подписала безоговорочную капитуляцию 2 сентября 1945 года. Красная Армия помогла освобождению Китая и Кореи от японской оккупации. По итогам СССР вернул себе южную часть Сахалина, потерянную в ходе проигранной русско-японской войны 1904–1905 годов, и забрал у Японии острова Курильской гряды. Эта блестящая победа Красной Армии завершила Вторую мировую войну.

На Ялтинской конференции в феврале 1945 года руководитель Советского Союза И. В. Сталин пообещал своим союзникам по антигитлеровской коалиции, что СССР начнёт войну против Японии через три месяца после окончания войны в Европе. Сталин выполнил своё обещание с точностью до одного дня. 9 августа 1945 года советские войска на Дальнем Востоке начали наступление с целью разгрома японской группировки в оккупированном Японией Китае. Маньчжурская наступательная операция по своему размаху и результатам стала одной из крупнейших операций Второй мировой войны. Она проводилась в полосе шириной более 4000 км и на глубину до 800 км. За три недели боевых действий противник был разгромлен. Японская группировка потеряла свыше 700 000 человек, в том числе более 640 000 пленными. В качестве трофеев было захвачено 4300 орудий и миномётов, 686 танков. Потери советских войск составили: безвозвратные — 12 031, санитарные — 24 425 человек. За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Маньчжурской операции, 93 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, 301 соединение и часть — награждены орденами, 220 соединений и частей получили почётные наименования Амурских, Мукденских, Порт-Артурских, Уссурийских, Харбинских и других.

Медаль «За победу над Японией» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года. Медалью награждаются: все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава частей и соединений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, принимавших непосредственное участие в боевых действиях против японских империалистов; военнослужащие центральных управлений НКО, НКВМФ и НКВД, принимавшие участие в обеспечении боевых действий советских войск на Дальнем Востоке.

Примерно 1 800 000 человек были награждены медалью «За победу над Японией».

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