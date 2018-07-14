Куда исчез фонтан Победителей с Красной площади? О Параде Победы 24 июня 1945 года остались многочисленные кино- и фотохроники. Сделанные тогда фотографии возвращают нас в далекий 45-й. Несмотря на проливной дождь, который шел во время всего парада и словно смывал все тяготы военного лихолетья, мы видим мужественные и счастливые лица победителей, празднично украшенную Красную площадь. На некоторых фотографиях того парада мы видим сооружение, совсем не согласующееся с нынешним видом главной площади страны. Это фонтан. Фонтан Победителей – так он назывался и был воздвигнут специально к параду, посвященному победе советского народа над фашистской Германией. По некоторым сведениям, идея создания этого фонтана принадлежала лично товарищу Сталину. Фонтан установили к... На чтение: 1 минута

О Параде Победы 24 июня 1945 года остались многочисленные кино- и фотохроники. Сделанные тогда фотографии возвращают нас в далекий 45-й. Несмотря на проливной дождь, который шел во время всего парада и словно смывал все тяготы военного лихолетья, мы видим мужественные и счастливые лица победителей, празднично украшенную Красную площадь.

На некоторых фотографиях того парада мы видим сооружение, совсем не согласующееся с нынешним видом главной площади страны. Это фонтан.

Фонтан Победителей – так он назывался и был воздвигнут специально к параду, посвященному победе советского народа над фашистской Германией. По некоторым сведениям, идея создания этого фонтана принадлежала лично товарищу Сталину. Фонтан установили к 24 июня 1945 года, а сразу же после парада его демонтировали.

Фонтан был размещен на Лобном месте и состоял из четырех каскадов и вертикальных струй в основании, расположенных кольцом. Кроме этого, его украшали цветочные корзины и травяные венцы. Были размещены и лампы белого света, которые освещали его в ночное время. Высота фонтана составляла 26 метров.

К 60-летию Победы, в 2005 году, возникла идея возродить фонтан Победителей. Правда, не предполагалось возводить настоящий фонтан, планировалось лишь сымитировать его, заменив водяные струи на световые лучи и колеблющиеся на ветру флажки из серебристой фольги. Но дальше идеи это предложение тогда не прошло.

Может, когда-нибудь мы еще увидим этот символ победы из 1945 года. Однако и сама победа, и замечательные слова поэта Степана Щипачёва о том параде останутся в сердцах навсегда:

Мы и в беде, и в радости – едины. Шумит над головой победный шелк, И ветер славы трогает седины И юношеский на губе пушок. В народной памяти не обмелеют Такие дни. Останется в веках, Как падали к подножью Мавзолея Германские знамена в прах.