Краткий курс истории. Танковым катком по Японии 9 августа 1945 года СССР, выполняя обязательства перед союзниками по антигитлеровской коалиции, начал войну против Японии. Она закончилась уже 2 сентября. В тот день на американском линкоре «Миссури» в присутствии советского военачальника Кузьмы Деревянко был подписан Акт о капитуляции Японии. День за час Накануне Великой Отечественной войны, между СССР и Японией был подписан Пакт о нейтралитете, рассчитанный на пять лет. Но, поскольку Япония в течение войны являлась союзником Германии и воевала против СССР, было ясно: война неотвратима. Через два дня после того, как США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, и за день до бомбардировки Нагасаки, 8 августа 1945 года послу... На чтение: 1 минута

9 августа 1945 года СССР, выполняя обязательства перед союзниками по антигитлеровской коалиции, начал войну против Японии. Она закончилась уже 2 сентября. В тот день на американском линкоре «Миссури» в присутствии советского военачальника Кузьмы Деревянко был подписан Акт о капитуляции Японии.

День за час

Накануне Великой Отечественной войны, между СССР и Японией был подписан Пакт о нейтралитете, рассчитанный на пять лет. Но, поскольку Япония в течение войны являлась союзником Германии и воевала против СССР, было ясно: война неотвратима. Через два дня после того, как США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, и за день до бомбардировки Нагасаки, 8 августа 1945 года послу Японии в СССР (находящемуся в Москве) вручили документ, в котором говорилось, что на следующий день начнётся Советско-японская война. Однако из-за разницы часовых поясов между столицей СССР и Дальним Востоком получалось, что до начала наступления Красной Армии остался всего один час.

Хитрые зигзаги, отчаянные камикадзе

К началу Советско-японской войны Красная Армия имела огромный численный перевес по всем параметрам, а техника была современнее и мощнее, чем у японцев. Однако природные условия порой были за врага… К примеру, во время важнейшей Маньчжурской операции наши войска совершили 350-километровый танковый бросок через Хинганский хребет и пустыню Гоби. А это 2 километра над уровнем моря и склоны с крутизной в 50⁰, ливневые дожди, разливы рек, непролазная грязь… Но, хитро двигаясь зигзагами, советские танки преодолели все природные препятствия и 11 августа зашли сильнейшей японской армии в тыл. В результате операции в плен попали сотни тысяч японских солдат, в огромном количестве захвачены оружие, боеприпасы, техника… Не помогли даже отчаянные действия японских камикадзе, бросавшихся с гранатами на наших солдат или под наши танки. Тем более таких диверсантов быстро научились вычленять и уничтожать.

Возвращая родное

Для СССР участие в войне с Японией было обусловлено не только союзными обязательствами. Это был и стратегический ход Сталина после Потсдамской конференции, когда президент США Трумэн буквально свирепел, не желая допустить причастности СССР к победе ещё и над Японией. Но также важно было вернуть утраченные после Русско-японской войны 1904–1905 годов земли, принадлежавшие России: Южный Сахалин, Квантун, Порт-Артур, Дальний и ряд Курильских островов. Тем удивительнее, что капитулировавшая Япония до сих пор продолжает оспаривать принадлежность некоторых из них…