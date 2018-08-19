Краткий курс истории. Разгром Квантунской группировки 19 августа 1945 года главнокомандующий Квантунской группировкой японских войск подписал акт о капитуляции. Главный противник СССР Квантунская армия представляла собой наиболее крупную группировку японской Императорской армии в годы Второй мировой войны. Служить в Квантунской армии было престижно, солдаты и офицеры получали возможность быстро продвинуться по службе и иметь хорошее жалованье. Квантунской армии отводилась роль главного противника РККА в случае начала войны Японии с СССР. Кроме того, Квантунская армия, наряду с Корейской, представляла собой исключение в составе Императорской армии, так как, помимо прочего, имела очень большой численный состав относительно других соединений. Выполняя договоренности Советский Союз начал войну против Японии, выполняя ялтинские... На чтение: 1 минута

19 августа 1945 года главнокомандующий Квантунской группировкой японских войск подписал акт о капитуляции.

Главный противник СССР

Квантунская армия представляла собой наиболее крупную группировку японской Императорской армии в годы Второй мировой войны. Служить в Квантунской армии было престижно, солдаты и офицеры получали возможность быстро продвинуться по службе и иметь хорошее жалованье. Квантунской армии отводилась роль главного противника РККА в случае начала войны Японии с СССР. Кроме того, Квантунская армия, наряду с Корейской, представляла собой исключение в составе Императорской армии, так как, помимо прочего, имела очень большой численный состав относительно других соединений.

Выполняя договоренности

Советский Союз начал войну против Японии, выполняя ялтинские договоренности с союзниками. Наступление в рамках Маньчжурской операции началось утром 9 августа 1945 года. Накануне в Москве о начале войны между СССР и Японией был уведомлен японский посол в СССР. И хотя между двумя государствами перед началом Великой Отечественной войны был подписан Пакт о нейтралитете сроком на 5 лет, Япония, бывшая союзником гитлеровской Германии и воевавшая с союзниками СССР, неотвратимо становилась врагом Советского Союза. А Пакт о нейтралитете был заблаговременно денонсирован СССР. Таким образом, японская сторона была предупреждена.

Капитуляция

Относительно даты 19 августа 1945 года и капитуляции Квантунской армии ведутся споры. Их суть можно свести к тому, что 64-летний японский генерал Ямада Отодзо в этот день действительно подписал акт о капитуляции Квантунской армии, подчиняясь указу императора Японии о капитуляции от 14 августа, но в какой степени приказ возымел силу и были ли к тому моменту советскими войсками разгромлены основные силы Квантунской армии или же только их меньшая часть – является не до конца разрешенным вопросом. В любом случае японцы продолжали оказывать некоторое сопротивление советским войскам в Маньчжурии, но в основном повсеместно сдавались в плен под натиском наступающих войск РККА, прошедших почти пятилетнюю школу самой ожесточенной в истории человечества войны. Разгром Квантунской армии сделал бессмысленным дальнейшее сопротивление Японии. Многие, в том числе японские, историки сходятся на том, что даже атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американской стороной не оказали того влияния на решение японского императора о капитуляции, какое оказало поражение, нанесенное Японии Советским Союзом в Маньчжурии.