Краткий курс истории. Конец «Освободительной» армии 12 мая 1945 года был арестован главнокомандующий Русской освободительной армией (РОА) и председатель Президиума Комитета освобождения народов России (КОНР), коллаборационист, изменник Родины Андрей Андреевич Власов. Как появилась РОА Пленный советский генерал Власов был одним из авторов так называемой Смоленской декларации (27 декабря 1942 года), в которой немецко-фашистскому командованию было озвучено предложение организовать РОА – воинское формирование для «освобождения России от коммунизма». Нацистам с точки зрения пропаганды идея понравилась, но дальше новости об инициативе коллаборационистов и создания РОА на бумаге дело в 1942 году не пошло. Стоит отметить, что в начале войны Гитлер, пребывая под воздействием собственных расовых идей, вообще не... На чтение: 1 минута

12 мая 1945 года был арестован главнокомандующий Русской освободительной армией (РОА) и председатель Президиума Комитета освобождения народов России (КОНР), коллаборационист, изменник Родины Андрей Андреевич Власов.

Как появилась РОА

Пленный советский генерал Власов был одним из авторов так называемой Смоленской декларации (27 декабря 1942 года), в которой немецко-фашистскому командованию было озвучено предложение организовать РОА – воинское формирование для «освобождения России от коммунизма». Нацистам с точки зрения пропаганды идея понравилась, но дальше новости об инициативе коллаборационистов и создания РОА на бумаге дело в 1942 году не пошло. Стоит отметить, что в начале войны Гитлер, пребывая под воздействием собственных расовых идей, вообще не собирался формировать отряды из русских белоэмигрантов и перебежчиков.

Власовцы

Формировать подразделения РОА немецкое командование начало в 1943 году, их привлекали к борьбе с партизанами на оккупированных частях СССР и к несению охранно-полицейской службы. Как армия РОА стала действовать только в самом конце войны. А с РККА части РОА столкнулись единожды – в феврале 1945 года, в ходе советской наступательной Висло-Одерской операции. Среди власовцев были всевозможные бандиты, некоторые белоэмигранты, пленные солдаты, отдавшие предпочтение сытому предательству в рядах РОА вместо жизни в концлагере.

Конец существования

В конце апреля 1945 года, осознав поражение Германии в войне, руководители РОА решили пробивать дорогу на Запад, чтобы сдаться в плен союзникам СССР по антигитлеровской коалиции и таким образом попытаться уйти от ответственности за совершенные преступления. Однако, в соответствии с решением, принятым на Ялтинской конференции в начале февраля 1945 года, более половины членов РОА были переданы после окончания войны в Европе Советскому Союзу. Некоторая часть офицерского состава РОА была в СССР расстреляна по приговорам военных трибуналов. Власов и несколько его генералов-предателей были повешены во дворе Бутырской тюрьмы 1 августа 1946 года, после проведения закрытого судебного процесса.