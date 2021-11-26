ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Непосредственные результаты и дальнейшие последствия крупнейшего военного конфликта в истории человечества – Второй мировой войны 1939-1945 годов .

Мобилизация

Формально в войне участвовало 72 государства (80 % населения Земного шара). В реальности военные действия охватили территорию около 40 стран – почти всю Европу, Северную Африку, часть Ближнего Востока, Китай, Юго-восточную Азию, Тихоокеанское побережье от северной Австралии до Аляски. При этом война на Дальнем Востоке началась уже в 1937 году (японо-китайская война 1937-1945 годов). В вооружённые силы было мобилизовано 110 млн человек. Погибло до 65 млн чел., из них на фронтах – до 27 млн человек. СССР потерял более 8,9 млн военных и от 11 до 18 млн мирных жителей. Германия – около 5 млн военных и около полутора миллионов мирных жителей. Китай – 3,8 млн военных и от 8 до 30 млн мирных жителей. Япония – почти 2 млн военных и 690 тыс. мирных жителей. Польша – 425 тыс. военных и 5,6 млн мирных жителей. Франция – 253 тыс. военных и 412 тыс. мирных жителей. Великобритания – более 286 тыс. военных и 96,7 тыс. мирных жителей. США – 405,4 тыс. военных и 3 тыс. мирных жителей.

Экономика войны

Военные расходы и военные убытки составили 4 трлн долларов, что составило 60—70 % национального дохода воевавших государств. К концу войны огромное пространство от Сталинграда до Нормандии было разрушено. Однако восстановление разрушенных промышленности и жилья стали огромным рынком, который способствовал экономическому подъему в конце 40-х годов. Вторым фактором такого подъема стала гонка вооружений. Основные государства-участники войны настолько нарастили военное производство, что возникли устойчивые военно-промышленные комплексы, которые в странах-победительницах продолжили существовать и в дальнейшем.

Международные отношения

Дипломатические и государственно-политические итоги войны в Европе были подведены на Потсдамской конференции 17 июля – 2 августа 1945 года Германия и Австрия были оккупированы союзниками и разделены на оккупационные зоны СССР, США, Великобритании и Франции. Берлин тоже был разделен между ними. Союзники выработали свою политику в отношении Германии, которая получила название «четырех “Д”»: денацификация (ликвидация всех нацистских организаций, суд над военными преступниками и запрет нацистам занимать государственные посты); демократизация (восстановление гражданских свобод, многопартийных выборов, разделения властей); демилитаризация (полное разоружение Германии и ликвидация военной промышленности страны) и децентрализация (ликвидация общегосударственных центров управления, усиление самоуправления, ликвидация монополистических объединений). Эти меры, осуществление которых контролировал Союзнический контрольный совет, должны были предотвратить возрождение угрозы войны со стороны Германии, которая должна была стать единым демократическим государством.

Конференция определила новые границы в Европе. Все приобретения Германии после 1938 года отменялись. Восточная Пруссия отходила от Германии к СССР и Польше. Кенигсберг стал российским городом Калининградом – столицей Калининградской области РСФСР. Польша получила и другую компенсацию за территории, отошедшие в 1939 году к СССР. Польско-германская граница была передвинута на запад до рек Одер и Нейсе. Началась массовая высылка немцев с территорий Польши и Чехословакии.

Денацификация Германии

Германия должна была оплатить причиненные нацистами разрушения. Репарации были определены в 20 млрд долларов, половину которых должен был получить СССР. Союзники договорились выдать друг другу (репатриировать) тех граждан, которые оказались в чужой зоне оккупации. Под этим предлогом Сталин добился выдачи Советскому Союзу тысяч людей, бежавших на Запад от коммунистических репрессий.

Инициаторы войны были преданы суду Международного трибунала в Нюрнберге, который работал с 20 ноября 1945 года. На скамье подсудимых оказались ведущие чиновники и военачальники нацизма, из которых 1 октября 1946 года 11 были приговорены к смерти (И. Риббентроп, В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Г. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, Ф. Заукель, А. Йодль, А. Зейсс-Инкварт, М. Борман (заочно)), Г. Геринг (покончил жизнь самоубийством), 3 — приговорены к пожизненному заключению (Р. Гесс, В. Функ, Э. Редер). К. Дениц, Б. Ширах, А. Шпеер и К. Нейрат получили от 10 до 20 лет тюремного заключения, а Я. Шахт, Ф. Папен, Г. Фриче были оправданы. 16 октября 1946 года 10 видных нацистов были повешены. Нацистские и фашистские организации были запрещены.

Демилитаризация Японии

Подобный процесс над японскими военными преступниками прошел и в Токио 3 мая 1946 – 12 ноября 1948 года. Из 29 обвиняемых министр иностранных дел Ёсуке Мацуока и адмирал Осами Ногано умерли. К смертной казни через повешение были приговорены Коки Хироти, Сейсиро Итагаки, Хейтиро Китура, Иване Мацуи, Якиро Муто, Хидеки Тодзио, Кенузи Доихара и повешены 23 декабря 1948 года. К пожизненному заключению были приговорены: Наоки Хосино, Садао Араки, Коици Кидо, Кунлаки Койго, Дзиро Минами, Такаумо Оки, Хироси Осита, Кеирио Сато, Сигетыро Симада, Тейици Судзуки, Тосио Сиратору, Иосидзиро Умедзу, Оконори Кайя, Сюнропу Хата, Киициро Хиранума, Кингоро Хасимото. Подсудимый Сигенори Того был приговорен к 20 годам, а подсудимый Мамору Сигемицу — к 7 годам тюремного заключения. Подсудимый Сюмей Окава признан умалишенным, в связи с чем его дело было прекращено до его выздоровления. Все, кто не умер в тюрьме до 1955 года, были помилованы.

Борьба с фашизмом

29 июля – 15 октября 1946 года прошла Парижская мирная конференция, в результате которой 10 февраля 1947 года были заключены мирные договоры с союзниками Германии. Италия лишилась всех колоний, остальные союзники Германии понесли небольшие территориальные потери по сравнению с 1938 годом (приобретения 1938-1941 годов были отменены) и обязались платить репарации. После этого Италия, Румыния, Венгрия, Болгария и Финляндия снова формально обрели права суверенных государств и были приняты в ООН. При этом участники соглашений обязывались «принять все необходимые меры ради обеспечения всех лиц под своей юрисдикцией, невзирая на расу, пол, язык и религию, правами человека и основных свобод, включая свободу слова, печати и издания, религиозного культа, политических убеждений и общественных собраний».

В результате войны фашизм был полностью разгромлен. Человечество прокляло его теорию и практику. Это привело к серьезным изменениям в общественно-политической обстановке планеты вплоть до конца ХХ века. Характерные для 30-х годов колебания западной цивилизации между правыми (вплоть до расистских) и левыми (вплоть до коммунистических) ценностями привели к поражению тех сил, которые ставили на союз либерализма и правого радикализма (включая фашизм). Фашизм стал неприличен в послевоенном мире, который теперь базировался на сочетании ценностей демократии и социального равноправия, которым формально были привержены и Запад, и СССР. Это открывало путь к ликвидации тоталитаризма в СССР, распаду колониальной системы, отказу от расизма в США, укреплению институтов социального государства и демократии. Таков был вектор долгосрочного развития планеты, определенный итогами войны.

Организация объединенных наций

Чтобы повторение мировой войны и даже создание новых очагов агрессии стало невозможным, на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года была создана Организация объединенных наций (ООН). Подобно Лиге наций, ООН должна была предотвращать военные столкновения путем мирного согласования международных проблем. Однако опыт Лиги наций убедил организаторов ООН, что для защиты мира можно применять силу. Совет Безопасности ООН, постоянными членами которого стали страны-победительницы СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, получил право накладывать санкции на агрессора и даже применять против него международные военные силы.

Влияние Европы в мире ослабло, на роль мировых гегемонов, «сверхдержав» выдвинулись США и СССР. Выросло влияние коммунистов, которые активно участвовали в борьбе с фашизмом и получали поддержку от СССР, также популярного благодаря решающему вкладу в победу. Число государств, поддерживавших дипломатические отношения с СССР, выросло в 1941–1945 годов с 26 до 52. Победа над фашизмом привела к новому подъему демократического и национально-освободительного движения. Непосредственно в ходе войны и по ее итогам независимость вернула Эфиопия, получили Исландия, Сирия, Ливан.

Распад колониальной системы

После Второй мировой войны, когда была одержана победа над режимами, исповедующими расизм, идеологию господства одних народов над другими, сохранение колониальной системы стало анахронизмом. Страны Запада были заинтересованы в изменении форм своего господства в Азии и Африке с прямого управления и подавления на экономическую зависимость “третьего мира” от развитых капиталистических стран. Одновременно народы колониальных стран усилили свою борьбу за освобождение. Демократические и социалистические идеи, господствовавшие в Европе и Америке, проникли в Азию и Африку. Их население больше не хотело быть людьми второго сорта. Таким образом, культурное воздействие метрополий на их колонии способствовало подъему освободительной борьбы.

Крупнейшими достижениями антиколониальной борьбы стало получение независимости Индией, Пакистаном и Бирмой с согласия метрополии (Великобритании) и Вьетнама и Индонезии без такого согласия, что привело к войнам за независимость этих стран против Нидерландов и Франции. Обретение независимости было чревато обострением межнациональных и межконфессиональных конфликтов (Индо-пакистанский конфликт и др.). Ситуацию на Ближнем востоке осложнила массовая иммиграция в Палестину еврейского населения, организованная сионистскими организациями – особенно активно в результате холокоста. В 1948 г. было провозглашено государство Израиль. Арабские государства не признали Израиль и попытались его уничтожить. В ходе первой арабо-израильской войны 1948–1949 годов арабские государства потерпели поражение, и Израиль даже несколько расширил свои границы.

Биполярный мир

Единство стран-победительниц не могло сохраняться долго. СССР с одной стороны и США, Великобритания и Франция — с другой, представляли различные социальные системы. СССР стремился к расширению территории, руководимой из единого центра по образцу советской экономической и политической командно-административной системы. В своей сфере влияния СССР добивался перехода к государственной собственности на основные средства производства и к политическому господству коммунистов. СССР стремился получить доступ к ресурсам, которые прежде контролировались капиталистическим странами. Прокоммунистические и просоветские партизанские движения развернулись в Греции, Иране, Китае, Вьетнаме и других странах.

США, в свою очередь, стремились к такому переустройству мира, при котором будут созданы благоприятные условия для деятельности монополистических корпораций. США и их союзники, которые в 40-е годы тоже перешли к системе государственно-монополистической экономики, стремились сохранить свое господство в Азии, Африке и Латинской Америке. Большое беспокойство США вызывал рост влияния СССР и в Европе. Разоренные войной европейцы с большим интересом относились к опыту быстрого индустриального строительства в СССР. Информация о Советском Союзе часто была идеализирована, и миллионы людей надеялись, что замена капиталистической системы, переживавшей тяжелые времена, на социалистическую, может позволить быстро преодолеть разруху.

Под давлением СССР к концу войны в Восточной Европе резко усилились позиции коммунистов и их союзников, возникли режимы «народной демократии». В государствах Западной Европы и в США начались гонения на коммунистов. В 1949 году образовался блок НАТО. Отношения между НАТО и СССР с зависимыми от него государствами Восточной Европы балансировали на грани войны. В ходе Второй мировой войны США обрели атомную монополию, испытав в боевых условиях атомную бомбу. В 1949 году атомную бомбу испытал СССР, и уже обе стороны обладали атомным оружием.

Холодная война

Противоборство СССР и США усиливалось в 1946–1949 годах и получило название “холодной войны”, так и не вылилось в мировую войну, хотя постоянно приводило к войнам в отдельных странах и регионах (локальным войнам). “Холодная война” вызвала раскол мира на два лагеря, тяготевших к СССР и США.

Сразу же после начала “холодной войны” страны Дальнего востока превратились в арену ожесточенной борьбы между сторонниками коммунистических идей и прозападного пути развития. Возобновилась гражданская война в Китае, которая шла там с 10-х годов ХХ века. Благодаря помощи СССР окрепшая в ходе мировой войны Народно-освободительная армия Китая одержала победу в ходе гражданской войны в Китае 1946-1949 годов, и к власти пришли коммунисты. Корея была разделена на север и юг, занятые соответственно советскими и американскими войсками. После их вывода обострилась борьба между прокоммунистической Корейской народно-демократической республикой и проамериканской Республикой Корея, что привело к войне в Корее 1950-1953 годов.

Послевоенная Германия

Новый раздел Европы трагически сказался на судьбе Германии — линия раскола проходила по территории страны. Восток Германии был оккупирован СССР, запад — США, Великобританией и Францией. В их руках находилась также западная часть Берлина. Действия оккупировавших Германию государств предопределили раскол Германии на три государственных образования. В мае 1949 г. земли, находившиеся в западной зоне оккупации, объединились в Федеративную республику Германия (ФРГ). ФРГ заявила, что будет добиваться воссоединения Германского народа. Западный Берлин стал автономным самоуправляемым городом, связанным с ФРГ. В октябре 1949 года в советской зоне оккупации была создана Германская демократическая республика (ГДР). Формально состояние войны СССР и Германии было прекращено только в 1955 году. Тогда же иностранные войска были выведены из Австрии.

Послевоенная Япония

В результате победы над Японией СССР вернул Курильские острова и потери. Понесенные в результате Портсмурского мира 1905 г. после русско-японской войны 1904-1905 годов: Южный Сахалин и даже арендованный у Китая Порт-Артур и Дальний.

По окончании Второй мировой войны Япония представляла собой разгромленную, разрушенную, униженную страну. Но уже само поражение помогло Японии быстро преодолеть послевоенный кризис. Японская военная бюрократия, препятствовавшая демократическим преобразованиям, была повержена, а американские оккупационные власти опасались, что нищее японское население может поддержать коммунистов. Поэтому американцы способствовали японским реформам. Уже в 1946 году была принята новая японская конституция, по которой императорская власть становилась чисто формальной, а реальное управление страной переходило к правительству, ответственному перед парламентом. Были введены основные гражданские свободы. Конституция, принятая под наблюдением союзников, запрещала Японии иметь армию и флот, вести войну за пределами своей территории. Но после Второй мировой войны Япония была неравноправным государством. Она была оккупирована американцами. У Японии не существовало международно признанных границ. В 1951 году в Сан-Франциско собралась мирная конференция, которая должна была закрепить итоги войны на Тихом океане и завершиться подписанием мира Японии со всеми странами, воевавшими против нее во Второй мировой войне. Но к этому моменту в полном разгаре была “холодная война”. Организаторы конференции США отказались допустить на нее представителей коммунистического Китая и других коммунистических режимов Дальнего востока. В знак протеста СССР, Монголия и Индия отказались от участия в конференции. В результате Япония подписала Сан-Францисский договор 1951 года только со странами Запада и их союзниками в “холодной войне”. По этому соглашению Япония отказывалась от любых владений вне Японских островов, суверенитет страны восстанавливался, но конституционные ограничения на развитие военной мощи сохранялись. Японию должны были защищать американские войска, которые оставались в стране по Договору о безопасности. Отношения Японии с СССР и множеством других стран Азии остались неурегулированными. Подписание мирных договоров затянулось на десятилетия. Неурегулированные после Второй мировой войны проблемы Японии и ее соседей остаются до сих пор.

Не удалось договориться и о подписании советско-японского мирного соглашения. Япония признавала, что должна вернуть России Южный Сахалин и большую часть Курильских островов. Но, по мнению японской стороны, южно-курильские острова (“северные территории”) Итуруп, Хабомаи, Кунашир и Итуруп — это японские участки суши, которыми Россия и СССР никогда не владели. В 1956 году между СССР и Японией были восстановлены дипломатические отношения, велись переговоры об урегулировании проблемы островов и заключении полномасштабного мирного договора. Однако договориться пока так и не удалось. Эта проблема досталась России в наследство от СССР.

Став крупнейшим военным потрясением в мировой истории, Вторая мировая война оказала, таким образом, глубокое и долгосрочное воздействие на мировое развитие, и некоторые из ее последствий продолжают сказываться до сих пор. Вторая мировая война играет большую роль в исторической памяти, и в XXI веке ее сюжеты используются в мировоззренческой и идеологической борьбе.