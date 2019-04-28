Хабаровский процесс
Советско-японская война была стремительной — менее чем за месяц (9 августа – 2 сентября 1945 гг.) Красная Армия разгромила Квантунскую группировку, предотвратив огромные жертвы. Как признал ее командующий генерал Ямада: «Стремительное продвижение Советской армии вглубь Маньчжурии лишило нас возможности применять бактериологическое оружие против СССР и других стран».
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Хабаровский процесс
Из допроса Ямады на следствии: «Я признаю себя виновным в том, что с 1944 года по день капитуляции, являясь главнокомандующим Квантунской армией, я осуществлял непосредственное руководство работой подчиненных мне бактериологических отрядов №731 и №100 по изысканиям наиболее эффективных способов применения бактериологического оружия и его массовому производству для военных целей. Другими словами, я признаю себя виновным в том, что я осуществлял непосредственное руководство подготовкой бактериологической войны против СССР, Китая, Монгольской народной республики, Англии, США и других стран. Я также должен признать, что в основном эта подготовка была направлена против Советского Союза. Именно этим и объясняется, что бактериологические отряды 731-й и 100-й и их филиалы были расположены поблизости от границы с Советским Союзом.
<…> Лично я как командующий Квантунской армией считал, что бактериологическое оружие против Советского Союза должно быть применено в случае возникновения военных действий с Советским Союзом с помощью авиации для заражения тыловых районов Советского Союза и путем проведения диверсионных мероприятий по линии отряда №100. Если бы военные действия с Советским Союзом не возникли, то бактериологическое оружие могло быть применено против США и других стран».
Генерал-лейтенант медицинской службы Р. Кадзицука, начальник медицинского управления Квантунской группировки, помогал создать «отряд №731», снабжал необходимым и руководил его «научно-исследовательской работой», также создавал филиалы отряда у советской границы. Опыты на людях проводились с его ведома. В отличии от всех остальных подсудимых, свою вину он признал не полностью — кроме конкретных работ над созданием бактериологического оружия (с его слов, ими занимался С. Исии).
Генерал-лейтенант ветеринарной службы Т. Такахаси, начальник ветеринарной службы Квантунской группировки, признал себя полностью виновным: «Я, руководя практической деятельностью отряда №100, давал указания о массовом изготовлении бактериологического оружия, в частности возбудителей остроинфекционных болезней: сапа, сибирской язвы, чумы рогатого скота, овечьей оспы и мозаики». Об этом он докладывал Ямаде, он же обличил полностью Кадзицуку.
Генерал-майор медицинской службы К. Кавасима был начальником производственного отдела в отряде №731 и лично участвовал в опытах над людьми. Свою вину признал полностью: «Производственный отдел был оснащен хорошей аппаратурой для культивирования бактерий, которая давала нам возможность ежемесячно изготавливать в чистом виде примерно до 300 килограммов бактерий чумы, или до 500–600 килограммов бактерий сибирской язвы, или до 800–900 килограммов бактерий брюшного тифа, паратифа или дизентерии, или до 1000 килограммов бактерий холеры. Такое количество бактерий в действительности изготавливалось не ежемесячно, так как такие потребности были рассчитаны на время войны. Фактически производственный отдел изготавливал бактерии в количествах, нужных для текущих работ отряда. В целях проверки изготавливаемых образцов бактериологического оружия, а также изыскания способов лечения эпидемических болезней в 731-м отряде постоянно велись опыты над живыми людьми — заключенными из числа китайцев и русских».
Генерал-майор медицинской службы С. Сато был начальником санитарной службы 5 армии (в составе Квантунской группировки) и руководил филиалом №643 отряда №731, принимал участие в создании бактериологического оружия и помогал обеспечивать отряды новыми кадрами (обучение до 300 человек в год).
Остальные подсудимые были исполнителями разного ранга: подполковник медслужбы Т. Ниси, майоры медслужбы Т. Карасава и М. Оноуэ, поручик ветслужбы Д. Хиразакура, унтер-офицер лаборант К. Митомо, ефрейтор Н. Кикучи, санитар Ю. Курусима.
На суде работало 7 адвокатов, 5 переводчиков, 8 адвокатов (в том числе Н.П. Белов, защищавший нацистов на Харьковском процессе). Были заслушаны свидетельства 16 японских военнопленных, заключение судебно-медицинской экспертизы под руководством действительного члена Академии медицинских наук СССР Н.Н. Жукова-Вережникова. Трибунал изучил многочисленные трофейные документы (их фотокопии с переводом вошли в брошюру о процессе, изданную 50000 тиражом).
Приговор суда: Ямада, Кадзицука, Такахаси и Кавасима получили высшую меру (25 лет лагерей), Карасава и Сато получили 20 лет, Оноуэ — 12 лет, Митомо — 15 лет, Хирадзакура — 10 лет, Курусима — 3 года, Кикучи — 2 года. Такой разброс сложно объяснить — возможно, повлияло сотрудничество со следствием или работа адвокатов. Все осужденные на большие сроки были отпущены домой в 1956 году по амнистии.
Допрос подсудимого Кавасима
Источник: Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. М.: Госполитиздат, 1950. С. 253-254.
<…> Вопрос: Скажите, подсудимый, откуда отряд 731 получал людей для производства опытов?
Ответ: Насколько я знаю, отряд получал живых людей из харбинского жандармского управления.
Вопрос: Расскажите, что вам известно об опытах над живыми людьми, производившихся 1-м отделом?
Ответ: Заключенные, содержавшиеся во внутренней тюрьме 731-го отряда, использовались для проведения различных исследований в целях подготовки бактериологической войны. Исследования были следующего порядка: для усиления токсичности смертоносных бактерий различных инфекционных заболеваний, для изучения способов применения этих бактерий на живых людях. На этих экспериментах я сам лично не присутствовал и подробностей рассказать не имею возможности.
Вопрос: Где производились эти эксперименты?
Ответ: Они производились в тюрьме. Кроме тюрьмы имелись специальные лаборатории, в которых также производились опыты над живыми людьми.
Вопрос: На содержание какого количества заключенных одновременно была рассчитана тюрьма?
Ответ: От 200 до 300 человек, но возможно было содержать и 400 человек.
Вопрос: Какое количество заключенных доставлялось в тюрьму отряда в течение года?
Ответ: Статистические данные по этому вопросу и точные цифры мне неизвестны, но приблизительно от 400 до 600 человек в год.
Вопрос: После того когда человек подвергался заражению соответствующими бактериями, его лечили в тюрьме, находившейся при отряде, или нет?
Ответ: Лечили.
Вопрос: А после того, когда он выздоравливал, что с ним происходило?
Ответ: Обычно после излечения его использовали для других экспериментов.
Вопрос: И так делалось до смерти человека?
Ответ: Да, так делалось.
Вопрос: И каждый попавший в тюрьму отряда 731 должен был умереть?
Ответ: Да, это так. За все время существования тюрьмы, известное мне, ни один из заключенных живым оттуда не вышел.
Вопрос: Какой национальности были люди, подвергавшиеся этим страшным опытам?
Ответ: Это были главным образом китайцы и маньчжуры и небольшое число русских.
Вопрос: Были ли среди подопытных заключенных женщины?
Ответ: Были.
Вопрос: Видели ли вы в тюрьме женщин, когда вы посещали тюрьму в апреле 1941 года?
Ответ: Видел.
Вопрос: Какой национальности были эти женщины?
Ответ: Я думаю, что это были русские.
Вопрос: Были ли в числе заключенных женщины с детьми?
Ответ: Одна из этих женщин имела грудного ребенка.
Вопрос: Ее доставили в тюрьму отряда 731 с ребенком?
Ответ: Как я слышал, она родила в тюрьме.
Вопрос: И эта женщина также не могла выйти живой из тюрьмы?
Ответ: В то время, когда я служил в отряде, это было так, и с этой женщиной произошло именно так.
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