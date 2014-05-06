Михаил Мягков: «Главное сегодня - правда о войне» Научный директор Российского военно-исторического общества - об актуальных проблемах Второй мировой войны: «Чувство ущербности от того, что не самим европейцам, а прежде всего русским и другим народам СССР пришлось освобождать континент от коричневой чумы, очевидно, не дает покоя идеологам европейских ценностей». На чтение: 11 минут

В преддверии 69-й годовщины Великой Победы на площадке газеты «Красная Звезда» проводился круглый стол, посвященный актуальным проблемам истории Второй мировой войны. На мероприятии выступили известные историки, в т.ч. генерал армии, М.А. Гареев, д.и.н. Ю.В. Рубцов и др. Российское военно-историческое общество приняло в нем участие в лице научного директора РВИО М.Ю. Мягкова и заведующего научным сектором РВИО Ю.А. Никифорова. Поскольку газетный формат не позволяет изложить подробно многие положения и рассказать о некоторых источниках, мы публикуем сегодня развернутый текст выступления М.Ю. Мягкова «Красной Звезде».

1. Мог ли мир избежать Второй Мировой войны? Каковы причины возникновения Второй мировой войны? Какие выводы, поучительные для нашего времени, возможно извлечь из того исторического периода? Отличия и сходство Второй и Первой мировых войн.

Вопрос о том, мог ли мир избежать Второй мировой войны – риторический. Война случилась и стала самой кровопролитной в истории человечества. Причины ее хорошо известны: приход нацистов к власти на волне экономического кризиса и желания пересмотреть Версальский мирный договор; человеконенавистническая идеология гитлеровцев, замешанная на агрессивной внешней экспансии; политика «умиротворения» Франции и Великобритании, которые одновременно и боялись Гитлера, и пытались «канализировать» его агрессию на восток – против Советского Союза. Этот перечень можно продолжить. Но главный вывод, который напрашивается сегодня исходя из исторической ретроспективы и надежды не допустить большой войны в будущем таков – исключение России из мировой политики после революции 1917 года и окончания Первой мировой войны (на Версальскую конференцию не были допущены не только представители большевистской Советской России, но и руководители Белого движения) сыграло с западными победителями злую шутку. России (Советскому Союзу) предписали роль второсортной державы, игнорировали ее интересы и не доверяли правительству.

Высокомерное отношение к бывшему союзнику и ненависть к советскому режиму обусловили лишь половинчатые шаги на пути создания реального барьера нацистской агрессии. Играя в свою геополитическую игру Запад пропустил тот момент, когда с помощью СССР еще можно было совместной политической или военной демонстрацией поставить агрессора на место. Однако в 1938 г. мир увидел предательство Чехословакии в Мюнхене, причем мнение СССР было полностью проигнорировано, а летом 1939 г. Лондон и Париж не пошли на равноправное взаимодействие с Москвой в рамках военного альянса. Как вывод – СССР вынужден был идти на сближение с Германией ради своей собственной безопасности. Альтернативой было остаться один на один с Германией на западе, и с Японией на востоке.

Вторая мировая война в большой мере выросла из итогов Первой мировой. Но называть ее войной-продолжением было бы не совсем верно. Изменились не только масштабы и география военных действий, средства уничтожения человеческих жизней и потери сторон. Теперь мир столкнулся со страшным чудовищем – нацизмом, готовым ради своей цели не просто покорять и унижать, но и уничтожать целые народы и расы. Запад некоторое время был поражен шоком от увиденных им в 1939-1945 гг. результатов нового «нацистского порядка», тем более, что этот «порядок» вырос как раз на исторических камнях старой доброй Европы и стал прямым порождением кризиса западной цивилизации. Затем шок прошел, но встал вопрос, почему этот зверь вырос именно на Западе, а не на «диком» и «нецивилизованном» Востоке, где ему было определено место постоянной прописки. После развала СССР сторонники евроинтеграции без России постарались вывернуть это вопрос наизнанку – мы, «цивилизованные» народы, мол, и не виноваты ни в чем: нацизм и коммунизм следует рассматривать как вещи одного порядка.

Чувство ущербности от того, что не самим европейцам, а прежде всего русским и другим народам СССР пришлось освобождать континент от коричневой чумы, очевидно, не дает покоя идеологам европейских ценностей и многим руководителям западных стран. Отсюда и желание разрушить памятники советским воинам и их полководцам, скинуть с постаментов танки, на которых вошли в Европу реальные, а не мнимые освободители. Такое желание, на фоне новой волны кризиса западных ценностей, может подтолкнуть к росту популярности радикальных идеологий, желанию вновь заявить о своей исключительности. К чему это привело в 1933 году всем хорошо известно…

2. Основные причины неудач Красной Армии в начале Великой Отечественной войны.

Вопрос о причинах неудач Красной Армии в начале Великой Отечественной войны стал детально обсуждаться в научной среде еще с середины 1950-х годов. Однако трагический 41-й год таит до сих пор еще много загадок. В последнее время отечественные и зарубежные историки сделали много, чтобы разгадать все эти непростые ребусы. Много конференций проводилось на площадках Российской Академии наук, Ассоциации историков Второй миров войны, Академии военных наук, Российского военно-исторического общества. Вышли и продолжают выходить фундаментальные труды, в которых затрагивается эта проблема, одно из последних изданий – новая 12-томная «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Не стоит здесь подробно останавливаться на всех очевидных промахах нашего руководства, приведших к трагическому началу войны: недоверие Сталина к некоторым разведданным, его же надежда, что Гитлер не развернет большую агрессию против СССР, оставив у себя в тылу пока еще непобежденную Англию, техническая отсталость многих образцов советской техники, отсутствие опыта у командиров, предвоенные репрессии и т.д. Известный военный историк генерал армии М.А. Гареев также неоднократно отмечал, что наступление противника мы собирались отразить «накоротке», не готовили в связи с этим глубокой обороны и задумались о ней только в самый канун агрессии. Все это так. Но важнейшей причиной первоначальных неудач, на мой взгляд, явилось то, что к началу вражеского вторжения 22 июня 1941 г. наша армия оказалась не готова институционально. Мы находились в процессе гигантской перестройки, как структуры, так и технического оснащения наших вооруженных сил. Противник застал нас в самый неподходящий момент, когда старый механизм был уже во многом демонтирован, а новый еще не успели создать. Нам не хватило нескольких лет – возможно 1,5 года для того, чтобы ситуация на театре военных действий выглядела бы совсем иначе.

Нельзя также забывать – и это основа основ понимания трагедии 1941 года – что на нас обрушилась не только Германия, а практически вся мощь объединенной континентальной Европы, все ресурсы союзных или покоренных нацистами государств. И последнее, сам факт подготовленной до мелочей агрессии, возможность выбора времени начала войны, ставка на уничтожение Красной Армии уже в приграничных сражениях, в условиях, когда Сталин пытался оттянуть время и желал во что бы то ни стало не спровоцировать немцев, - все это предопределяло наши поражения летом-осенью 1941 г. Выводов из трагедии можно извлечь множество, но один из них достаточно простой и однозначный – к любому неприятельскому нападению нужно не просто тщательно готовиться, но иметь политическую волю, чтобы принимать ответственные решения во имя безопасности своей страны.

3. Особенности коалиционной стратегии антигитлеровского союза, способствовавшие победе.

Антигитлеровской коалицией называют военно-политический союз государств и народов, боровшихся во Второй мировой войне против агрессивного фашистско-милитаристского блока — Германии, Италии, Японии и их сателлитов. Антигитлеровская коалиция (по англо-американской терминологии Grand Alliance - Большой союз) явилась уникальным явлением в мировой истории. В борьбе за правое дело объединились государства с различными социальными системами, сотни миллионов людей многих стран. Ядром коалиции, главной силой Большого союза явились Великобритания, СССР и США. Решающей силой коалиции являлся Советский Союз, внесший главный вклад в достижении победы.

Ко времени нападения Германии на СССР У. Черчилль и Ф. Рузвельт пришли к общему выводу о том, что они выступят за поддержку СССР в борьбе против нацисткой агрессии, хотя, каковой будет эта поддержка, было далеко не ясно. 22 июня 1941 г., в день нападения Германии на СССР, У.Черчилль сделал заявление о том, что Великобритания будет помогать СССР в войне против Германии. 24 июня с заявлением о поддержке СССР выступил Ф.Рузвельт, хотя реакция в правительственных кругах США на германскую агрессию была неоднозначной. Так, например, сенатор Г.Трумэн заявлял «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя я не хочу победы Гитлера ни при каких обстоятельствах». Однако большинство государственных деятелей США отклонили позицию этой части истеблишмента. Их аргументы были реалистичны и убедительны - поражение СССР означает не только прямую угрозу мировым позициям США, но и самой независимости страны.

3 июля Сталин, со своей стороны, заявил об уверенности в том, что справедливая борьба советского народа за свободу страны «сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы». Путь к созданию военно-политического союза трех держав был открыт.

После поездки личного представителя президента США и главы администрации по ленд-лизу Г. Гопкинса в Москву в конце июля 1941 г., трехсторонней конференции в Москве (28 сентября - 1 октября 1941 г.) западными союзниками были приняты конкретные решения по вопросам оказания помощи СССР. В свою очередь, СССР заявил 24 сентября 1941 г. о своем согласии с основными принципами Атлантической хартии - декларации о совместных целях политики Великобритании и США. Вступление США во Вторую мировую войну в декабре 1941 г., превратили советско-американское сотрудничество в фактор первостепенного военно-политического значения.

На протяжении 1941 - 1943 гг. проблема второго фронта имела для Советского Союза критическое значение. Несмотря на неоднократные заявления Кремля о необходимости скорейшей высадки союзников во Франции, и даже заверений президента Рузвельта, данных наркому иностранных дел В.М. Молотову в 1942 г., что США будут стремиться открыть фронт в Европе уже в 1942 году, в самые тяжелые периоды войны союзники не организовали прямого удара по Европейскому континенту. Тем не менее, на Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 г., где впервые за одним столом встретились И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль вопрос о сроках открытия второго фронта был решен. Союзники согласились высадить свои войска во Франции в мае 1944 г.

Второй фронт был открыт высадкой союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 г. Действия Красной Армии с этого момента стали тесно координироваться с действиями армий западных союзников в Европе. Практически одновременно Красная Армия предприняла согласованное с западными союзниками стратегическое наступление, а затем наступление в январе 1945 г. между Вислой и Одером, ускоренное с целью поддержки англо-американских войск, подвергшихся неожиданному удару вермахта в Арденнах. Второй фронт ускорил разгром нацистской Германии, но за двухлетний период его ожидания - с мая 1942 до июня 1944 гг. - только безвозвратные потери советских вооруженных сил (убитыми, пленными и пропавшими без вести) составили более 5 млн. человек.

Большое значение имело взаимодействие союзников в сфере экономики, прежде всего в поставках вооружений из США и в меньшей степени из Великобритании в СССР. Осуществляемые преимущественно в рамках программы ленд-лиза поставки ряда видов военного снаряжения и промышленного оборудования способствовали военным усилиям СССР. Они составили по самолетам 15%, танкам 12%, боевым кораблям и судам более 22% советского производства (18,3 тыс. самолетов, 12 тыс. танков, 596 боевых кораблей и судов). Особо следует отметить ценность поставок 427 тыс. автомобилей, около 2000 паровозов и 11 тыс. вагонов (в СССР за этот период было произведено 219 тыс. автомобилей, 92 паровоза и около 1 тыс. вагонов). Однако основная масса грузов по ленд-лизу поступила в СССР 1943 – 1945 гг., тогда на советско-германском фронте уже произошел коренной перелом. Американская техника, особенно автомобили, позволили Красной Армии стать более маневренной и мобильной, что сказалась, конечно, на темпах наступательных операций. Но военное снабжение не могло заменить прямого участия союзников в боях на главных театрах войны, которое постоянно оттягивалось. Основное вооружение Красная Армия получала от своей собственной промышленности, и оно по своим характеристикам не уступало, либо было лучше союзнического.

С вступлением Красной Армии на территорию стран Восточной Европы между союзниками обострились противоречия по вопросу послевоенного устройства мира. Важнейшей геополитической задачей Советского Союза было создание на своих западных границах «пояса безопасности», основу которого составили бы границы 1941 г., с дружественными приграничными государствами. Западные же союзники опасались за свои интересы в Европе. Более того, США стремились к организации «открытых дверей» на разных континентах, где мощная промышленность американцев вытеснит любого конкурента, за которым последует и установление политического и военного доминирования Вашингтона.

Такой расклад не мог понравиться даже британскому премьеру. В октябре 1944 г. Черчилль прилетел в Москву с планом раздела сфер влияния в Восточной Европе, предварительные переговоры о котором он вел с Вашингтоном. Как поясняют советские записи переговоров и последующие события, Великобритания и СССР предприняли некоторые шаги для практического раздела сфер влияния на Балканах, в том числе, Великобритания уступала в Румынии, а СССР в Греции.

В феврале 1945 г. Сталин, Черчилль и Рузвельт вновь встретились на Крымской (Ялтинской конференции) для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы послевоенного устройства. Самой трудной проблемой по которой им удалось найти компромисс стала проблема будущего Польского государства. В Крыму были также заложены основы деятельности новой всемирной организации по безопасности, проработаны детали устава ООН.

В апреле 1945 г. Вена, Берлин, а затем и Прага оказались вне досягаемости войск западных союзников. Тем более актуальным представлялось Черчиллю создание «нового фронта», - теперь уже против Красной Армии. Вскоре после Ялтинской конференции У. Черчилль отдал распоряжение разработать план военной операции, которая, по его замыслу, должна была изменить ход событий в Европе. 22 мая 1945 г. Объединенный штаб планирования военного кабинета Великобритании представил план операции «Немыслимое», где были указаны направления ударов войск западных союзников в Европе. Дата начала военных действий указывалась в документе - 1 июля 1945 г. Цель - нанести русским войскам тотальное поражение. Однако, изучив вопрос, имперский генеральный штаб пришел к выводу о неосуществимости этого плана в виду превосходства сил Красной Армии.

Верный союзническим обязательствам, Советский Союз в ночь на 9 августа 1945 г. объявил войну Японии и в ходе Маньчжурской операции разгромил японскую Квантунскую армию (около 1 млн чел.). Тем самым СССР внес значительный вклад в победу союзников на Дальнем Востоке. Американские военные аналитики, просчитывая цену вторжения на Японские острова, ранее отмечали, что жертвы армии и флота США могут составить до 1 млн чел., а война с Японией грозит затянуться до 1946 г. или даже дольше.

Силовым фактором, обострившим противоречия между тремя великими державами явилось создание и применение в конце войны Соединенными Штатами Америки атомного оружия. 6 и 9 августа 1945 г. американские самолеты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. По сути, американцы стремились этим актом не только надломить сопротивление Японии, но и показать СССР, что у них есть «дубинка» против русских парней. Союзнические принципы все чаще сменялись предъявлением требований и односторонними решениями. Речь Черчилля в феврале 1946 г. в Фултоне в присутствии Трумена, в которой присутствовала негативная оценка политики СССР, была расценена в Москве как «опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между союзными государствами». Мир стал втягиваться в новое холодное противостояние.

Каким-либо специальным решением антигитлеровская коалиция не оформлялась и не распускалась. Достигнув своей главной цели - разгрома агрессоров - Большой союз занял достойное место в истории ХХ в.

4. Источники победы советского народа и народов антигитлеровской коалиции.

Об источниках победы СССР и Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне написаны тысячи книг и статей. Напомним лишь главные моменты, являющиеся общепризнанными: решимость СССР, всего советского народа стоять до конца, невзирая ни на какие поражения и потери. Война, которая велась – была поистине войной Великой Отечественной, когда каждый воин понимал – от того, как он поведет себя в бою зависит существование, как самого государства, так и его семьи, его родного очага.

Еще в годы индустриализации СССР сумел создать военно-экономическую базу для ведения жестокой и длительной войны. Подвигом строителей первых пятилеток, по сути, закладывалась база для превосходства СССР в области производства основных видов вооружения над фашистским блоком. Мы победили и потому, что смогли найти общий язык со странами, которые также выступали против гегемонии гитлеровцев в Европе и мире. Различные политические системы, как уже говорилось выше, не помешали взаимодействовать армиям Антигитлеровской коалиции.

Но сегодня стоит выделить, наверное, главную причину прихода великой весны 1945 года – Победа была достигнута единством! Единством всех народов Советского Союза. Ее ковали русские, белоруссы, армяне, чеченцы уже в казематах Брестской крепости, казахи в окопах у разъезда Дубосеково, украинцы у стен матери городов русских – Киева в 1941 и 1943 годах. В Берлин в 1945 году вошла великая армия освободителей, сильнейшая не только благодаря своему профессионализму и оружию, но и духовным превосходством над врагом, основанным на общем культурном коде, который объединял народы с разной историей и традициями. И в 1945 г. в этот код была вплетена еще одна важнейшая страница – общая Победа.

5. Историческая память о Второй мировой войне в странах бывшего СССР: позитивные и негативные моменты открытия новых фактов о войне, искажённое представление о событиях. Попытка пересмотра итогов и причин Великой Отечественной войны.

Ситуация с исторической памятью в некоторых странах бывшего СССР – не только о Великой Отечественной войне, но и о других событиях нашей общей истории – вызывает серьезную озабоченность. Мы долгое время не заостряли внимание на этом вопросе, - видимо, потому, что и у нас в России в 1990-е годы в исторической науке и образовании также наблюдались разброс и шатания, а часто и открытая подмена понятий и передергивание фактов: герои объявлялись фанатиками, предатели – борцами с режимом и т.д. Сейчас мы опомнились, принимаем шаги к написанию объективных научных работ и учебников по истории Отечества. Но в таких странах, как Латвия, Эстония, Украина, Молдавия и др., процесс искажения истины набирает обороты. Информация о знаковых событиях представляется в кривом зеркале. Например, в украинских учебниках термин «Великая Отечественная» часто выбрасывается – Украина, мол, вела свою отдельную войну в рамках Второй мировой, и она имела для нее неоднозначные последствия:«В сентябре 1939 года Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые потери, украинский народ сделал достойный вклад в победу Объединенных Наций над агрессором». Мало того, что игнорируется факт общей победы народов, входивших тогда в состав СССР, затушевывается «альтернатива» этой победы – уничтожение любой государственности, физическое истребление и порабощение всех советских людей, в т.ч. и украинцев, но в некоторых учебниках доходят до того, что пишут: «Отряды Украинской повстанческой армия под руководством Степана Бандеры освобождали украинские города и села от фашистских оккупантов, защищали мирное население. Однако советское правительство не хотело, чтобы Украина имела свою армию. Поэтому, когда в 1943 году украинские земли были освобождены от фашистских захватчиков, большевики начали воевать с УПА». Налицо желание во что бы то ни стало отгородиться от общей истории с Россией, Советским Союзом, идет активный поиск «новых» героев Украины. Однако на поверхность всплывают не только спорные фигуры, но и лица откровенных пособников нацистов и кровавых убийц. Четкого анализа и оценки действиям бандеровцев, на совести которых десятки тысяч жертв львовской и волынской резни, сожженные польские, еврейские, украинские, русские деревни, убийства женщин и детей – в общественном дискурсе не проведено. Отсюда рост ненависти к чужим, ксенофобия, которая, как это ни печально стала определять сознание украинцев (и не только на Западной Украине, но и в центральных районах) в последнее время. Сейчас подросло уже то поколение жителей «незалежной», которое готово воспринимать Россию не только как «грубого» и «пьющего» соседа, но и как давнего противника, хитрого врага, который всегда стремился навредить Украине. Чего, например, стоят строки учебников оПолтавской битве – это сражение, в котором «царские орды разбили казаков и шведов», «поражение шведско-украинского войска» имело «крайне неблагоприятные» последствия на Украины, «полтавская катастрофа 1709 года». Или о передаче Крыма Украинской СССР в 1954 г.: «Хозяйственная жизнь Крыма была парализована, РСФСР никак не удавалось восстановить эти территории после войны», »включение Крымского полуострова в состав Украины было попыткой переложить на ее плечи моральную ответственность за выселение татарского населения и вынудить взять на себя ответственность за восстановление хозяйственной и культурной жизни полуострова».

Комментарии, казалось, излишни. Можно было бы только посмеяться и сказать – раз вам не нравится, то, как Крым был передан Украине, то зачем возмущаться, что сейчас он возвратился назад в Россию?

Но ситуация с историей на пространстве бывшего СССР развивается в крайне опасном русле. Пересмотр итогов Великой Отечественной войны в недалеком будущем может полностью разбалансировать в сознании неискушенных людей логическое восприятие своего прошлого. Красное будет выдано за черное, и тогда Великая Победа молодому поколению будет представляться ошибкой, брендом, навязанным Москвой. Один из важнейших объединяющих символов будет растоптан и забыт, а новые «герои» будут использоваться для разжигания ненависти к России или русскоязычному населению. В Прибалтике это уже осуществляется полным ходом. На очереди Украина. Выгодно это может быть только тем, кто получит от этого материальные или геополитические преимущества, кто с удовольствием стравливает другие народы, используя грязные технологии.

6. Основные уроки войны и современность. Аспекты борьбы с проявлениями нацизма и вооружённого экстремизма в современных условиях. Угроза фашизма в политической жизни России.

Конечно, сегодня мы не можем сказать, что угроза возрастания экстремистских (в т.ч. фашистских) проявлений остро стоит в России. Но расслабляться не стоит. Мы видим, как быстро распространялся радикальный национализм на Западе Украине, какие бациллы он занес в Киев, и какую угрозу он представляет для юго-восточных регионов страны. Мы должны понимать, что украинские националисты уже переходят тонкую грань, оделяющую их от пропаганды откровенно расовых теорий, практики насилия над «неполноценными» слоями населения. Реального противодействия – законодательного, политического, идеологического – эти теории до сих пор не получили, и столкнулись с крепким заслоном только на востоке страны. Все это напоминает, ситуацию с приходом Гитлера к власти в 1933 г., когда популярные нацистские идеи, взращенные на почве отрицания гуманистических ценностей, быстро распространились в Германии и стали первым шагом на пути, приведшим ее к катастрофе. Народы России и Украины выросли из одного корня, вышли из одной исторической колыбели, поэтому нам не только нельзя оставаться равнодушными к тому, что происходит сегодня у них, но и сделать все возможное, чтобы даже гипотетически не допустить этого у себя. Образование, просветительская работа в СМИ, совершенствование законодательной базы Российской Федерации, направленное на подготовку новых законов против реабилитации нацизма – вот первоочередные задачи, стоящие перед нашими государственными и общественными структурами. Уроки наказания главных военных преступников на Нюрнбергском процессе после Второй мировой войне мы должны не только помнить, но и защищать. Российское военно-историческое общество, внося свой вклад в поддержку всех здоровых начинаний в популяризации героической российской военной истории, хорошо понимает, что с фашизмом нужно бороться в самом зародыше, не допускать его проникновение «воздушно-капельным путем» на нашу территорию. Кроме того, мы должны служить примером мощного и демократического государства, объективное отношение которого к своему прошлому, защита прав различных народов, их экономического и культурного развития, станет нашим уникальным духовным и идейным посланием другим народам и их правительствам.

Главный урок Великой Отечественной войны, в этой связи, я бы обозначил нестандартно – это наше «послание» миру в 1945 году. Мы раздавили нацистскую гадину и освободили Европу. Не допускайте такого больше никогда – мир и свобода были завоеваны слишком дорогой ценой!

7. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. Решение проблем послевоенного мирного урегулирования.

Внешняя политика Советского Союза в годы Второй мировой войны была целиком направлена к главной цели – скорейшему разгрому агрессоров и установлению затем прочного справедливого мира между народами на возможно более продолжительный срок. Мы сражались вместе с союзниками, каждый из которых имел свои интересы, но умели находить компромиссы по непростым вопросам послевоенного устройства.

Однако на завершающем этапе войны геополитические разногласия между СССР, Великобританией и США стали объективно обостряться. Компромиссы по польским границам, будущему Прибалтийских республик, системе голосования, достигнутые на Тегеранской и Ялтинской конференциях, ближе к окончанию вооруженной борьбы все чаще сменялись недоверием к партнерам, желанием «сдерживать» СССР, не допускать его к «жизненно важным» центрам Европы.

Новые документы, открытые недавно в американских архивах показывают, что послевоенное устройство находилось под самым пристальным вниманием президента, Государственного департамента, Управления стратегических служб и других структур США. Они во многом предопределяли курс внешней политики Вашингтона, а значит и обуславливали ответную реакцию на него со стороны СССР.

Хотелось бы привести только один пример, как в США рассматривали будущий мир под углом зрения неизбежного усиления влияния России после победы во Второй мировой войне. Еще не была испытана атомная бомба (хотя информация о ее потенциальной силе, конечно, имелась), а вопрос о заслоне на границах советского влияния в Европе премьер Британии У.Черчилль стал усиленно выдвигать на первый план в переговорах с Рузвельтом, а затем и Трумэном. Исходя из американских интересов, территории, попавшие под влияние Советского Союза, необходимо было рано или поздно возвратить в лоно Запада. Распространение там западных ценностей стало вскоре одной из основных задач американской внешней политики.

Необходимо подчеркнуть, что еще до капитуляции Германии Европа стала для Америки, и, прежде всего, для президента Рузвельта, важнейшим звеном в конструировании всей будущей системы глобального влияния на мировые дела. Ликвидация присутствия США на континенте, в том числе военного, могла теперь рассматриваться только в случае воздействия крайне неблагоприятно складывающихся обстоятельств. О том, что это могли быть за обстоятельства, и какие при этом альтернативы существовали у правительства США, говорилось в «Меморандуме о возможном развитии отношений между США и СССР в послевоенное время», разрабатывавшемся в недрах Управления стратегических служб в марте-начале апреля 1945 г. С этим подробным меморандумом Ф. Рузвельт познакомиться не успел, и он лег на стол его приемника. Имеет смысл привести здесь строки из пояснительной записки к документу, которую директор УСС У. Донован, приложил 5 мая для нового хозяина Белого дома Г. Трумэна. Некоторые ее строки весьма показательны:

«ПРЕЗИДЕНТУ, 5 мая 1945 г.

(…) Меморандум посвящен, в основном, будущим взаимоотношениям между Соединенными Штатами и Россией. Его основной тезис заключен в следующем – главная цель Соединенных Штатов состоит сегодня в том, чтобы убедить Россию, что, с одной стороны, США готовы понимать и прислушиваться к проблемам СССР, но, с другой, готовы продемонстрировать решимость отстаивать собственные интересы… Подчеркивается, что, возможно, мы будем не в состоянии ожидать, пока Россия полностью обнаружит свои намерения, и должны предпринять определенные меры для обеспечения собственной безопасности…

В Меморандуме предлагается сделать все возможное для поддержки в западноевропейских странах экономического благосостояния и популярных демократических режимов, которые во взаимодействии с Великобританией и Соединенными Штатами стремились бы создать баланс позиции России.

Если же военные представители почувствуют, что в ближайшие годы западные демократии не смогут выстоять против России, то возникнет необходимость уйти из Европы и обратить все силы на защиту нашего Западного полушария.

Поэтому, необходимо предусмотреть следующие шаги:

1. Укрепление существующих и организацию новых баз в Атлантике;

2. Организацию совместной оборонной системы для всех американских стран… Что касается Азии, документ заостряет внимание на следующем обстоятельстве – мы не может игнорировать тот факт, что после разгрома Японии Россия станет на Дальнем Востоке еще более грозной силой. В подобных обстоятельствах в интересах Соединенных Штатов будет проводить в этом регионе политику, отличную от той, что рекомендована по отношению к Европе. В меморандуме подчеркивается, что в интересах нашей безопасности будет укрепление американских позиций на островах Тихого океана.

У. Донован, директор» (W. Donovan to H. Truman, May 5, 1945. – US. National Archives (Archive II, College Park, VA) (Далее: NA). RG 226. M 1642. Reel 25).

Очень многое в устройстве послевоенного мира зависело в конце войны от позиции Советского Союза. При любом анализе геополитических интересов американцы рассматривали, прежде всего, реальный потенциал и намерения другой стороны. Громкие заявления о «сдерживании» в 1945 г., и о «санкциях» в 2014 г. не имели и не имеют ничего общего с практическими и долгосрочными интересами США, учитывающими факт существования другой силы.

8. Актуальность и необходимость изучения всех сторон Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Актуальность изучения всех сторон Второй мировой войны очевидна. Сами причины войны требуют постоянного внимания историков, - в них находятся многие ответы на непростые вопросы, стоящие перед современными политиками. Мы должны чаще обращаться к событиям, связанным с несогласованностью в действиях будущих союзников, развязавшей руки агрессорам. В центре внимания, конечно, стоят общая борьба народов Советского Союза, закончившаяся победой и утраченные возможности руководителей стран Антигитлеровской коалиции продолжить сотрудничество в послевоенном мире.

Сегодня на первый план выходят и проблемы, связанные с донесением правды о войне до молодого поколения европейцев. Разрушение памятников советским воинам должно быть не только осуждено, но и сделано все возможное, чтобы благодаря активной работе в информационном пространстве наши новые выставки, научные труды стали понятны и доступны людям, которым сейчас очень непросто разобраться в исторических сюжетах 70-летней давности. Правда о войне не терпит умолчания ни предательства собственного народа коллаборационистами, ни деятельности западных покровителей националистов, убивавших мирных граждан.