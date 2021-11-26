ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ - международный орган для выработки согласованных решений о порядке выполнения Японией обязательств по условиям её капитуляции во 2-й мировой войне.

Соз­да­на в со­от­вет­ст­вии с со­гла­ше­ни­ем, дос­тиг­ну­тым на Московском со­ве­ща­нии ми­ни­ст­ров иностранных дел СССР , США и Ве­ли­ко­бри­та­нии (16-26.12.1945 года). Вклю­ча­ла пред­ста­ви­те­лей Ав­ст­ра­лии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ин­дии, Ка­на­ды, Ки­тая, Ни­дер­лан­дов, Но­вой Зе­лан­дии, СССР, США, Фи­лип­пин и Фран­ции (с 1949 года - так­же Па­ки­ста­на и Бир­мы). Ре­ше­ния в ДВК при­ни­ма­лись боль­шин­ст­вом го­ло­сов при обя­за­тель­ном со­гла­сии пред­ста­ви­те­лей СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ки­тая. Ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем ДВК был оп­ре­де­лён Ва­шинг­тон.

В 1946-1947 годах ДВК при­ня­ла ре­ше­ния о на­ка­за­нии во­енных пре­ступ­ни­ков (3.4.1946 года), о ре­па­ра­ци­ях (13.5.1946 года), о но­вой Кон­сти­ту­ции Япо­нии (2.7.1946 года), о рес­ти­ту­ции пе­ре­ме­щён­ных цен­но­стей (18.7.1946 года), о прин­ци­пах ор­га­ни­за­ции японских проф­сою­зов (6.12.1946 года), о пе­ре­смот­ре японской сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния (27.3.1947 года), ут­вер­ди­ла до­ку­мен­ты «Ос­нов­ная по­ли­ти­ка в от­но­ше­нии Япо­нии по­сле капи­ту­ля­ции» (19.7.1947 года), «Со­кра­ще­ние во­ен­но-про­мыш­лен­но­го по­тен­циа­ла Япо­нии» (14.8.1947 года) и др. Пра­ви­тель­ст­во США, ус­та­но­вив­шее мо­но­поль­ный по­ли­тический., эко­но­мический и во­енный кон­троль над Япо­ни­ей, на­прав­ля­ло пра­ви­тель­ст­ву этой стра­ны ди­рек­ти­вы, ми­нуя ДВК, например о за­пре­те ра­бо­чим и слу­жа­щим государственных и об­щественных пред­при­ятий и уч­ре­ж­де­ний про­во­дить за­бас­тов­ки и за­клю­чать кол­лек­тив­ные до­го­во­ры (22.7.1948 года), «О ста­би­ли­за­ции япон­ской эко­но­ми­ки» (10.12.1948 года). Под­пи­сав с Япо­ни­ей Сан-Фран­цис­ский мир­ный до­го­вор 1951 года и До­го­вор безо­пас­но­сти, США 25.4.1952 года в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке объ­я­ви­ли о ли­к­ви­да­ции ДВК.

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