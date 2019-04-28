Бобруйский процесс Бобруйский процесс На чтение: 5 минут

Бобруйский процесс

Военные преступления в Бобруйской области разбирались на открытых процессах в Брянске и Минске. Постепенно выяснились новые имена военных преступников, поэтому уже в самом Бобруйске, в гарнизонном Доме офицеров, состоялся третий открытый процесс (28 октября – 4 ноября 1947 г.).

Перед судом предстал 21 обвиняемый: генерал-лейтенант В. Окснер, генерал-лейтенант Г. Траут, генерал-майор А. Конради, генерал-майор Й. Тарбук, подполковник Г. Франке, фельдфебель А. Гримм, фельдфебель Й. Бург, унтер-офицер Г. Эмиш, подполковник Л. Гросс, капитан В. Дрегер, капитан Г. Готтшальк, майор К. Кюнхольд, капитан Р. Цёллер, капитан М. Шмитц (в зарубежных источниках — Зихнитц), лейтенант Р. Шрёттер, обер-лейтенант А. Кюнциг, обер-лейтенант Кошински, обер-лейтенант В. Краус, обер-лейтенант Б. Юшкус, обер-лейтенант Г. Кремер, майор В. Янецке.

Судил их Военный Трибунал Белорусского военного округа (генерал-майор юстиции Кедров, полковник юстиции Виноградов и подполковник юстиции Невельский). Государственное обвинение поддерживали прокуроры: полковник юстиции Завьялов, Гулевич и подполковник юстиции Новик. Защищали подсудимых восемь московских адвокатов.

Высшие чины обвинялись в производстве преступных приказов, низшие чины — в их рьяном исполнении.

Так, командир 31-й пехотной дивизии В. Оскнер приказывал проводить карательные экспедиции, в них массово расстреливали сотни человек. Комиссар Минска В. Янецке отдал приказы об уничтожении, по его же признанию, не менее 25 тысяч человек (многие были евреями). Также он отправил в немецкое рабство около 2500 жителей Минска.

Одно преступление генерал-лейтенанта Траута было широко известно в СССР еще до суда — участие в зверской казни красноармейца. Гвардии рядовой Юрий Смирнов (всего 18 лет!) был тяжело ранен в ночь на 25 июня 1944 года возле деревни Шалашино (Оршанский район Витебской области). Его взяли в плен и допрашивали в штабном блиндаже по приказу Траута. Он ничего не сказал — хотя нацисты били, резали ножами, кололи штыками, а потом распяли на крестовине, пробив гвоздями руки, ноги и голову. За мужество Юрию Смирнову 6 октября 1944 г. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Из допроса генерала-лейтенант Траута о казни гвардии рядового Ю. Смирнова:

«…Моя дивизия занимала оборону южнее Орши, западнее села Шалашино. Перед полуночью мне доложили о прорвавшейся группе советских танков. Я немедленно выслал несколько групп автоматчиков с приказом взять пленного. Через некоторое время в мой штабной блиндаж доставили десантника, он был ранен.

Вопрос: Этим десантником был гвардии рядовой Юрий Смирнов?

Ответ: Да, его фамилия была Смирнов.

Вопрос: Сколько времени продолжался допрос?

Ответ: До утра. До того времени, когда мне доложили, что танковый десант перерезал шоссе Минск – Москва, командир 256 пехотной дивизии барон Вьюстенгаген убит, его дивизия разбита, а остатки сдаются в плен.

Вопрос: Что вы узнали из допроса?

Ответ: Ничего. Русский солдат ничего не сказал. Мы возлагали на допрос большие надежды, если бы узнали, куда идут танки и сколько их, мы бы организовали отпор. Мы бы спасли важную стратегическую магистраль Орша – Минск, и кто знает, как бы повернулась Оршанская операция, во всяком случае, я не был бы военнопленным.

Вопрос: Что стало с Юрием Смирновым?

Ответ: Во время допроса он умер.

Вопрос: Какими методами пользовались вы при допросе?

Ответ: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос».

На Бобруйском процессе свидетельствовали выжившие жертвы, партизаны, священники. Так, представителем Православной Церкви Белоруссии на судебном процессе выступал настоятель Бобруйского собора протоиерей Ф. Дмитриюк. Как эксперт он сообщил суду, что за все время оккупации в Белоруссии нацисты замучили и убили 39 православных священников, разрушили и сожгли 218 православных храмов. Как свидетель он рассказал об убийстве нацистами пяти членов его семьи. Настоятель Николаевского собора в городе Бобруйске протоиерей Я. Немшевич говорил о лично увиденном в лагере у Марьиной Горки: там дети использовались как доноры крови для вермахта, многие гибли от истощения.

Лейтенант Г. Кремер, бывший заместитель командира роты по охране лагеря военнопленных в Полоцке, натравливал на военнопленных собак, избивал заключенных до полусмерти. Там же, в Полоцке, развлекался убийствами казначей 335-й комендатуры Б. Юшкус, которого опознали несколько жертв: «В зал заседаний суда по делу Юшкуса и Кремера вызывается свидетельница Матецкая. Опознав преступников, она рассказывает суду о зверствах Юшкуса в Полоцке. «На улице, поблизости от моего дома, — заявила свидетельница, — Юшкус приказал немецким солдатам избить старуху и перебросить ее через забор в мой огород. Когда немцы ушли, я подошла к этой женщине, — у нее были выколоты глаза, в нескольких местах пробита голова, выломаны руки. Через несколько минут она умерла. Самым страшным было, когда Юшкус появлялся в гетто. Он избивал там всех...». Сама свидетельница случайно спаслась от смерти — она была заживо закопана в землю. Муж ее погиб от руки фашистских палачей».

Командир 727-го охранного полка Бург признал себя виновным во всех преступлениях, например, в октябре 1941 года его взвод расстрелял 17 человек «только за то, что они были русские». Его опознали и выжившие жертвы: «Суду давала показание свидетельница Климович, молодая колхозница из деревни Букино Кировского района, Бобруйской области. Она посмотрела на скамью подсудимых и узнала одного из преступников Йозепа Бурга, командира 727-го охранного полка. Появившись вместе с подчиненными солдатами в деревне Букино в начале июня 1942 года, он арестовал без всякого повода 22 человека, в том числе свидетельницу. Колхозников привели в Кировск, дорогой нещадно их избивали. В Кировске набралось около 900 арестованных. Отсюда их под охраной повели в Минск. Около деревни Любинь всю партию разделили — половину направо, половину налево. Тех, кто оказался па правой стороне, загнали в пустые дома и подожгли их. В огне погибло не менее 500 человек».

Командиры партизанских отрядов Книга и Изох рассказали суду о злодеяниях подполковника Франке: «Осенью 1941 года в Кличевском районе появился охранный батальон, которым командовал Франке. Группа солдат охранного батальона собрала всех мужчин деревни Лютино в школе, выставила вокруг здания пулеметы. Школу подожгли. Тех, кто пытался выброситься из горевшего здания в окна, расстреливали из пулемета. Батальон Франке сжег более 10 деревень».

Все обвиняемые получили по 25 лет в Ворктулаге. В 1955 году всех выживших отправили домой, там они мирно жили десятилетиями. Так, генерал-лейтенант Траут скончался в 1974 году в западногерманском Дармштадте.

Генерал Траут и казнь Юрия Смирнова

Источник: Минасян М.М. Победа в Белоруссии. Пятый сталинский удар. М.: Воениздат МВС СССР, 1952. С. 25-26. Глава «Разгром немецко-фашистских войск в районах Витебска, Орши, Могилева и Бобруйска»

…Идя в бой в составе танкового десанта, Смирнов был тяжело ранен и в таком состоянии попал в руки гитлеровских солдат и офицеров 78-й штурмовой дивизии.

Дивизия эта, в боях 1943 г. разбитая вдребезги, бежала от Жиздры к Орше, где и зацепилась за выгодные рубежи. Заново пополненная и вооруженная, она дольше всех удерживала свои позиции, за что и попала в милость к Гитлеру. Ее командир генерал-лейтенант Траут был вызван в ставку «фюрера», осыпан милостями, получил рыцарский железный крест и напутствие: удерживать самый ответственный участок центрального бастиона «восточного вала» — автомагистраль Москва – Минск, северо-восточнее Орши.

Траут постоянно направлял карательные экспедиций против партизан, сжигал мирные села и деревни Белоруссии и убивал тысячи стариков, подростков и детей. Попадавших в их руки раненых советских бойцов гитлеровцы разрубали на куски и подбрасывали в расположение советских частей. Этим Траут пытался устрашить советских бойцов.

Захватив в плен раненого комсомольца Юрия Смирнова, фашисты, растерянные, сбитые с толку внезапностью и мощью наступления советских войск, пытались добиться от советского воина необходимых им сведений.

Но на все вопросы гитлеровских офицеров комсомолец отвечал презрительным молчанием. Фашисты начали бить Смирнова. Смирнов не проронил ни звука. Тогда гитлеровские офицеры решили прибегнуть к страшной нечеловеческой пытке — распятию израненного и избитого солдата. Притащив крестовину, они вбили Смирнову в лоб, ладони и ноги большие ржавые гвозди и положили перед ним его комсомольский билет и красноармейскую книжку. Этим они хотели подчеркнуть, что убивают его не только за стойкость, за мужество, но и за его принадлежность к ленинско-сталинскому союзу молодежи.

Верный воинской присяге — хранить тайну, советский воин молчал. Он решил, что лучше принять смерть от рук палачей, чем предать свою Родину.

И Юрий Смирнов умер так, как умирают солдаты, безгранично любящие свой народ, свою Отчизну, как умирают сыны свободной, счастливой советской страны. Советское правительство посмертно присвоило Юрию Смирнову звание Героя Советского Союза.

Бойцы, обнаружившие распятого советского воина, поклялись, что не выпустят из своих рук оружия до тех пор, пока не уничтожат в прах гитлеровские орды, поставившие своей целью истребить советский народ.

Рота, в которой служил комсомолец Юрий Васильевич Смирнов, уничтожила несколько сот гитлеровцев, захватила артиллерийскую батарею и, ворвавшись на железнодорожную станцию, отбила у врага эшелон с боеприпасами и техникой.

Вскоре все солдаты и офицеры 78-й штурмовой дивизии, «выразительницы истинного солдатского духа» гитлеровской армии, были или истреблены, или взяты в плен. Среди 57600 пленных гитлеровских солдат, офицеров и генералов, проконвоированных 17 июля 1944 г. по улицам Москвы, был и чванливый изувер Траут, убийца Юрия Смирнова...

Акт ЧГК о преступлениях в Бобруйской области

Источник: ЦГАОР БССР, ф. 845, on. 1, д. 56, л. 70-72. Подлинник. Цит. по: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941-1944. Минск: «Беларусь», 1965.

Из докладной записки председателя Бобруйской областной комиссии о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в период оккупации

Не позднее 5 июля 1945 г.**

... За 3-летний период оккупации [области] немецкие захватчики уничтожили 136 217 чел. мирного населения и военнопленных. Из этого количества расстреляно 131 871 чел., среди них свыше 5 тыс. детей и 8 тыс. женщин; повешено 168 чел., среди них детей — 42 и женщин — 49; сожжено — 4 178 чел., среди них детей — 1 173 и женщин — 1373. В немецкое рабство угнано 15 675 советских граждан обоего пола. В целях скрытия следов своих злодеяний немецкие бандиты на протяжении осени 1943 г. и начала 1944 г. извлекали зарытые трупы из мест массовых расстрелов в дер. Каменка, Еловики и других, а также на окраине Бобруйска возле еврейского кладбища, складывали затем трупы в штабеля и под страхом смерти заставляли советских военнопленных сжигать их, а затем уничтожали и самих военнопленных. Не успевая подвергнуть сожжению все трупы, гитлеровцы тщательно маскировали массовые могилы путем прокладки на них дорог, посева зерновых культур и т.п.

Характерным фактом злодеяний немецких варваров над белорусским народом является зверское уничтожение советских граждан в дер. Ала Паричского района. Утром 14 января 1944 г. немецкий карательный отряд совместно с воинской немецкой частью численностью около 1 тыс. чел. Ворвался в дер. Ала, куда были согнаны советские граждане из окружающих населенных пунктов. Началась зверская расправа. Граждан ловили, закрывали в постройки и затем поджигали их. При попытке граждан бежать за пределы деревни немцы расстреливали их из пулеметов и автоматов, а женщин, детей, стариков ловили и бросали в горящие постройки. Таким образом, в деревне было сожжено и расстреляно 1 758 чел., в том числе 950 детей, 508 женщин.

В 1942 г. немецкие карательные отряды, проходя по территории Кировского района, расстреляли и сожгли живьем около 3 тыс. мирных граждан в дер. Збышин, Козуличи, Столпище и Борки.

В 500 м от дер. Хвастовичи Глусского района на Мыслотинской горке немцы устроили место казни советских граждан, куда на машинах подвозили свои жертвы и расстреливали их выстрелом в затылок. Таким образом было уничтожено около 2 тыс. чел.

3 апреля 1942 г. отряд немецких карателей, заняв дер. Карпиловка Октябрьского района, сгонял по 10 чел. в колхозный сарай, где их расстреливали. Когда сарай наполнился трупами, его подожгли. В тот день здесь было уничтожено свыше 600 советских граждан. Подобные зверства чинились немцами и в других населенных пунктах Октябрьского района.

Трудноописуемая трагедия разыгралась в дни октябрьских праздников 1941 г. в Бобруйской крепости, где немцы создали лагерь для военнопленных, преимущественно для офицеров Красной Армии.

Согнав 22 тыс. советских военнопленных в многоэтажные казармы, немецкие варвары забили наглухо окна и двери, а на сторожевых вышках поставили немецких солдат с пулеметами и автоматами. Затем казармы были подожжены. Тех, кто пытался спастись от огня и выбрасывался из окон, немцы расстреливали из пулеметов и автоматов*.

Аналогичные факты зверств фашистских захватчиков над советским народом имели место во всех остальных городах и районах области.

Прямыми виновниками в истреблении мирного населения Бобруйской обл. и военнопленных и причиненного ущерба народному хозяйству являются комендант гор. Бобруйска генерал-майор немецкой армии Гаман, комендант полевой комендатуры майор Предер, окружной комендант по сельскому хозяйству капитан Панзе и др.

Совершенные злодеяния немецко-фашистскими захватчиками и причиненный ущерб Бобруйской обл. полностью подтверждаются свидетельскими показаниями и актами специальных комиссий...

Председатель областной комиссии Ф. Баранов