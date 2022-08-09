Бандеровские зверства Очередная подборка документов посвящена зверствам бандеровских банд, бесчинствам боевиков ОУН и их пронемецких пособников на территории Западной Украины в 1944-1945 годах На чтение: 1 минута

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Российское военно-историческое общество продолжает публикацию документов Центрального архива Министерства обороны РФ . Очередная подборка документов посвящена зверствам бандеровских банд, бесчинствам боевиков ОУН и их пронемецких пособников на территории Западной Украины в 1944-1945 годах.

Эти документы заинтересуют и ученых, профессионалов, и более широкую аудиторию, а также любителей истории. Особенно важно, чтобы их смогло прочитать молодое поколение россиян и украинцев.

Специалистами РВИО проведена большая работа по отбору документов, относящихся к теме, военных преступлений нацистов и их пособников, в частности украинских националистических банд.

Настоящая подборка включает рассекреченные документы Политуправлений частей и соединений РККА, находящихся на территории Западной Украины, донесения в Главное военно-политическое управление РККА, акты фиксирующие расправы и зверства над мирным украинским(!) населением, проводимые бандеровцами, фиксации террористических актов и бандитских налётов.

Российское военно-историческое общество благодарит за помощь в подборе документов сотрудников Центрального архива Министерства обороны РФ. Работы по публикации документов касающихся всех аспектов истории Великой Отечественной войны, будет продолжена.