Краткий курс истории. Атомная эпоха в дипломатии 16 июля 1945 года США провели первое успешное испытание атомной бомбы на полигоне в Нью-Мехико. Это событие определило тон диалога президента Гарри Трумэна с советским лидером Иосифом Виссарионовичем Сталиным во время Потсдамской конференции. Ребёнок родился Потсдамская конференция проходила с 17 июля по 2 августа в 20 км к юго-западу от Берлина, в Потсдаме. Во время заседания Трумэну сообщили знаменитое известие о создании американского ядерного оружия: The baby is born («Ребёнок родился»). В ходе американской программы «Проект Манхэттен» по разработке ядерного оружия было создано: 2 плутониевые бомбы – Штучка (как раз её взорвали при первом ядерном испытании) и Толстяк (сброшена на... На чтение: 1 минута

16 июля 1945 года США провели первое успешное испытание атомной бомбы на полигоне в Нью-Мехико. Это событие определило тон диалога президента Гарри Трумэна с советским лидером Иосифом Виссарионовичем Сталиным во время Потсдамской конференции .

Ребёнок родился

Потсдамская конференция проходила с 17 июля по 2 августа в 20 км к юго-западу от Берлина, в Потсдаме. Во время заседания Трумэну сообщили знаменитое известие о создании американского ядерного оружия: The baby is born («Ребёнок родился»). В ходе американской программы «Проект Манхэттен» по разработке ядерного оружия было создано: 2 плутониевые бомбы – Штучка (как раз её взорвали при первом ядерном испытании) и Толстяк (сброшена на японский город Нагасаки), а также урановая бомба Малыш (сброшена на Хиросиму). Мощность взрыва Штучки составила приблизительно 21 килотонну в тротиловом эквиваленте (Толстяк и Малыш – 21 тонну и 18 килотонн соответственно). После взрыва образовался относительно небольшой кратер – около 80 метров в диаметре, из-за того что взрыв произошёл на 30-метровой высоте. Радиоактивное облако поднялось на 11 000 метров и ветром было рассеяно так, что радиоактивное заражение наблюдалось на расстоянии 160 километров от эпицентра.

Всевидящее око Сталина

Информацию об испытании атомной бомбы Трумэн решил использовать в качестве аргумента в диалоге со Сталиным. Но сделал это завуалированно, поскольку теперь планировал отказаться от помощи СССР в войне с Японией, чтобы объявить США главным победителем во Второй мировой войне. Однако наше ГРУ (Государственное разведывательное управление) уже давно предоставляло Сталину самую секретную информацию об американских разработках. Так что советский лидер узнал все подробности испытания практически одновременно с американским президентом и был готов вести эту тонкую дипломатическую игру с учётом новейших корректировок.

Американо-британская предвзятость

В Потсдамской конференции, призванной стать завершающей в череде встреч (Тегеранская и Ялтинская конференции) лидеров США, СССР и Великобритании, участвовал только один представитель прежней «Большой тройки» (Рузвельт, Сталин, Черчилль) – Сталин. В Тегеране и Ялте между лидерами союзных государств закладывался климат послевоенных международных отношений. Но из-за поражения Уинстона Черчилля на парламентских выборах новым премьер-министром Великобритании стал Клемент Эттли, который был более податливым и внушаемым человеком и в тяжёлые для Англии последние дни войны и послевоенные годы во всём ориентировался на политику США. А президент Трумэн сменил на президентском посту умершего Рузвельта. Оба – Трумэн и Эттли – ехали в Берлин, уже похоронив саму идею сотрудничать с Советским Союзом. И теперь, в Потсдаме Сталину пришлось быстро переориентироваться. Герой Советского Союза Владимир Васильевич Карпов позднее отмечал: «С появлением атомного оружия произошла подлинная революция в военном деле: менялись военные доктрины, разлетались вдребезги несколько дней назад подписанные декларации о мирном сотрудничестве. Всё это превращалось в словесную шелуху…».