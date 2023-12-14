10 класс | История России

РОССИЯ: ПРОРЫВ НА ВОСТОК. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

АЛЛВОРТ Э.

Средняя Азия - особый регион, важнейшая часть исламского мира и географическое звено между Западом и Востоком. Неразрывные узы, уходящие корнями в глубину веков, связывают Среднюю Азию с Россией. Влияние России на Среднюю Азию, продиктованное политическими интересами, было исключительно сильным. Возникшим в результате этого отношениям - политическим, экономическим, социальным, интеллектуальным и культурным - посвящен данный труд, который считается среди знатоков классическим. Это не только источник самой разнообразной полезной информации, но также и чрезвычайно занимательное историческое чтение, передающее динамику противоречивого, драматического и неизбежного взаимопроникновения двух мощных культур - российской и азиатской.