ТУРКЕСТАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИ­АЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Туркестáнская Автонóмная Соци­алисти́ческая Совéтская Респýблика (ТАССР) — автономная республика в составе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР), сформировавшаяся в границах Туркестанского генерал-губернаторства со столицей в Ташкенте. Образована 30 апреля 1918 на V краевом съезде Советов как Туркестанская Советская Республика (ТСР). Центральный исполнительный комитет (ТуркЦИК) возглавил коммунист П. А. Кобозев, Совет народных комиссаров (СНК) — коммунист Ф. И. Колесов (возглавлял краевой СНК с ноября 1917). В СНК вошли коммунисты, левые эсеры и члены Союза социалистов-революционеров максималистов . Из 26 членов ТуркЦИК только 7 были представителями местных национальностей, в СНК их сначала не было. Затем их представительство в советских органах власти росло. С марта в ТСР проводилась национализация промышленности, а затем и другие черты политики « военного коммунизма ». С началом широкомасштабной гражданской вой­ны ТСР была отрезана от основной территории РСФСР силами белого движения . Власть на местах перешла к революционным комитетам . С октября 1918 СНК стал однопартийным коммунистическим (председатель В. Д. Фигельский). Большая часть руководства ТСР (включая председателя ТуркЦИК В. Д. Вотинцева и В. Д. Фигельского) погибла во время мятежа военного комиссара К. П. Осипова 18–20 января 1919. 21 января был образован Временный военно-революционный совет ТСР во главе с А. А. Казаковым. 22 января была прорвана блокада ТСР. В феврале 1919 года образована Особая временная комиссия СНК РСФСР и ЦК РКП(б) по делам Туркестана во главе с Ш. З. Элиавой (в дальнейшем ее возглавляли Г. Я. Сокольников , М. П. Томский и др.). В марте 1919 СНК возглавил К. Е. Сорокин. Левые эсеры вошли в Коммунистическую партию Туркестана. В апреле–сентябре ТСР опять была отрезана белыми. К весне 1920 белое движение в регионе было разгромлено, велась борьба с басмачеством . В январе–июле 1920 ТуркЦИК возглавлял Т. Р. Рыскулов, первый представитель тюркского населения на этом посту. В марте 1920 СНК ТСР возглавил Я. Э. Рудзутак . В сентябре 1920 принята конституция, в соответствии с которой ТСР стала именоваться Туркестанской Социалистической Советской Республикой (ТССР). ТуркЦИК возглавил А. Р. Рахимбаев, а СНК К. С. Атабаев. В 1921 ТССР получила статус АССР. 27 октября 1924 ТАССР была упразднена, а ее территория разделена между Узбекской и Туркменской ССР, Киргизской АССР, Кара-Киргизской и Кара-Калпакской автономными областями.

Лит. : Манелис Б. Л. Из истории государственно-правовых взаимоотношений Туркестанской АССР и РСФСР. Ташкент, 1966; Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. Ташкент, 2000; Халид А. Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период. СПб., 2022. А. В. Шубин.