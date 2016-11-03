Национальная политика советской власти: что об этом пишут в школьных учебниках ...Вопрос этот не просто трудный – его рассмотрение в современной науке активно продолжается, и многие важные вещи ещё не приобрели сертифицированный вид. Но в школьном курсе истории от этих проблем отвернуться нельзя. На чтение: 2 минуты

Валентин Жаронкин. Советская национальная политика: как мы побывали в будущем. Нет в русской истории «трудных вопросов», часть 11 Андрей Смирнов Как советская власть решала национальный вопроси что об этом нужно знать

Напомним, трудный вопрос № 11 сформулирован в ИКС так: «Характер национальной политики большевиков и её оценка; советская федерация как форма решения национального вопроса с правом свободного выхода союзных республик из состава СССР».

В прошлый раз мы рассмотрели, что по этому вопросу говорит современная историческая наука. Сегодня – инспектируем совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

Вопрос этот не просто трудный – его рассмотрение в современной науке активно продолжается, и многие важные вещи ещё не приобрели сертифицированный вид. Но в школьном курсе истории от этих проблем отвернуться нельзя. Что же разъясняют учебные книги тем, кто изучает отечественную историю ХХ века в первый раз – девятиклассникам?

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В идеологическую основу советских взглядов на национальный вопрос учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандта « История России . ХХ – начала ХХI века. 9 класс» не углубляется. Он просто упоминает о провозглашении ленинским правительством права наций на самоопределение и перечисляет те национальные окраины Российской империи, где это право в 1917 – 1918 гг. сумели реализовать. Зачем большевики провозглашали право наций на самоопределение, как они сами же широко трактовали его в годы Гражданской войны – не показывается. При первом ознакомлении ученика со сложнейшим четырёхлетием 1917 – 1921 гг. это, может быть, и оправданно.

Зато при описании создания СССР в 1922 г. авторы начинают с «идейных основ» – отмечая, что большевики исходили здесь из «интересов построения социализма». Подробно рассказывается о ленинском и сталинском планах объединения советских республик – но реально унитарный характер нового, формально федеративного государства не раскрывается.

Очень подробно и всесторонне в этом учебнике показана национальная политика, проводившаяся в СССР в 1920-е – 1930-е гг. Рассказано и о «коренизации», и о поощрении развития национальных культур, и об ущемлении прав русского населения в национальных республиках, и о свёртывании в 1930-е гг. курса на полную культурную автономию национальных образований в составе СССР и расширение сферы действия местных языков. Но всё это – также без показа причин проведения такой политики.

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То, чего не пояснили девятикласснику, поясняют выпускнику (правда, не всё). В учебнике для второго концентра изучения истории (Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и мир в ХХ – начале ХХI века. 11 класс) А.А. Данилов и Л.Г. Косулина (резонно не став ещё раз описывать процесс создания СССР) чётко указывают, что и право наций на самоопределение, и развитие национальных культур для большевиков – всегда подчинявших национальное классовому – были не самоцелью, а всего лишь средством достижения своих целей. Провозглашение права наций на самоопределение должно было привлечь на сторону боровшейся за власть партии большевиков население национальных окраин империи. А развитие национальных культур в 1920-е гг. призвано было способствовать распространению советской идеологии в среде нерусского населения СССР, создать положительный образ Союза за границей и в конечном счёте сделать нерусское население абсолютно лояльным новой власти.

Очень важно напоминание авторов о нарушении большевиками права наций на самоопределение в 1917 –1918 гг., точнее, о «подчинении национального самоопределения принципу классовой борьбы». (Жаль, что не приводятся примеры такого подчинения – в частности, попыток РСФСР подчинить те национальные окраины, которые не хотели устанавливать власть Советов). Не менее важно напоминание о том, что подобное попрание права наций на самоопределение провоцировало отсоединение национальных окраин от Москвы.

К сожалению, унитарный характер советской федерации А.А. Данилов и Л.Г. Косулина не показывают и школьникам выпускного класса.

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Зато об этом пишут авторы другого учебника для 11-го класса (Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Базовый уровень. 11 класс). Они совершенно справедливо замечают, что, по существу, сталинский проект создания СССР был честнее ленинского – ведь он открыто провозглашал то, что ленинский пытался замаскировать: в реальности все союзные республики СССР должны управляться из Москвы.

Весьма уместным представляется замечание этого учебника о том, что образование СССР было явлением закономерным: все советские республики к декабрю 1922 г. управлялись на деле членами одной партии.

В этой учебной книге столь же подробно и доходчиво, что и А.А. Даниловым и Л.Г. Косулиной, разбираются взгляды большевиков на национальный вопрос, столь же обоснованно подчеркивается, что внимание этому вопросу ленинская партия уделяла лишь постольку, поскольку это помогало ей добиться своих главных целей – мировой революции и замены капитализма социализмом.

Очень ценно и указание (правда, размытое на нескольких страницах) на одну из важнейших причин отхода в 1930-е гг. от курса 1920-х на «коренизацию» и полную культурную автономию национальных образований внутри СССР – на необходимость того, чтобы граждане СССР беспрепятственно понимали друг друга (и в том числе в рядах Красной армии). Для этого требовалось всеобщее владение языком межнационального общения – русским, – а значит, и всемерное поднятие его статуса.

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Итак, нельзя не отметить, что в условиях продолжающейся научной разработки этой многофакторной проблематики вопросы национальной политики большевиков, создания и особенностей СССР как государства существующие школьные учебники освещают не так уж и плохо.