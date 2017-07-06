Краткий курс истории. Как перерождалась империя 1922 год. На просторах бывшей Российской империи гремят последние выстрелы Гражданской войны. Всего через несколько месяцев, 6 июля 1923 года, Центральный исполнительный комитет СССР принимает постановление «О введении в действие Конституции СССР». Тоска по величию К 1921 году политическая карта бывшей Российской империи была раздроблена и формально поделена на зону советской власти (состоящей из де-факто независимых советских социалистических республик) и страны, добившиеся суверенитета. Однако историю не так просто повернуть вспять. Жива была память народов об их принадлежности к единому великому государству. Хозяйственное единство, взаимозависимость районов Российской империи складывались веками. Для восстановления и развития разрушенной экономики требовалось государственное объединение. Да и... На чтение: 1 минута

1922 год. На просторах бывшей Российской империи гремят последние выстрелы Гражданской войны. Всего через несколько месяцев, 6 июля 1923 года, Центральный исполнительный комитет СССР принимает постановление «О введении в действие Конституции СССР».

Тоска по величию

К 1921 году политическая карта бывшей Российской империи была раздроблена и формально поделена на зону советской власти (состоящей из де-факто независимых советских социалистических республик) и стр а ны, добившиеся суверенитета. Однако историю не так просто повернуть вспять. Жива была память народов об их принадлежности к единому великому государству. Хозяйственное единство, взаимозависимость районов Российской империи складывались веками. Для восстановления и развития разрушенной экономики требовалось государственное объединение. Да и бывшие союзники по Антанте не дремали... В результате советскими властями был взят курс на создание демократического федеративного союза социалистических государств.

Самая маленькая в истории

Образование СССР потребовало регламентации функций властей. И закономерным следствием этой необходимости стала разработка Конституции. Она состояла всего из двух разделов: Декларации и Договора об образовании СССР; остается самым небольшим по объему конституционным актом в истории отечественного права; в ней отсутствовали сведения о государственном и общественном строе, основных правах, свободах и обязанностях граждан; были закреплены принципы добровольности и равноправия как основа объединения республик в союз; основное внимание уделялось распределению полномочий между центральными органами власти и республиками.

Противоречивая демократия

Высшим органом власти стал Всесоюзный съезд Советов. Однако выборы делегатов съезда нельзя было назвать действительно демократическими. Например, от сельских жителей избиралось в пять раз меньше делегатов, чем от городских. Противоречивой была национальная политика. С другой стороны, большевики собрали в единое государство бо́льшую часть бывшей Российской империи, способствовав пробуждению национального самосознания и развитию национальных культур. Это ознаменовало начало нового этапа в историческом движении Российского государства.