КАРА-КИРГИЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-КИРГИЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная еди­ни­ца в со­ста­ве РСФСР в 1924-1925 годах.

Об­ра­зо­ва­на 14.10.1924 года в ре­зуль­та­те На­цио­наль­но-го­су­дар­ст­вен­но­го раз­ме­же­ва­ния в Средней Азии. В со­став Кара-Киргизской автономной области из Тур­ке­стан­ской АССР ото­шли Ка­ра­коль­ский и На­рын­ский уез­ды и Пиш­пек­ский уезд Дже­ты­суй­ской гу­бер­нии ; 10 во­ло­стей Ан­ди­жан­ско­го уезда, 10 во­ло­стей На­ман­ган­ско­го уезда, 5 во­ло­стей Фер­ган­ско­го уезда, 2 во­ло­сти Ко­канд­ско­го уезда и весь Ош­ский уезд Фер­ган­ской области; 14 во­ло­стей (Та­лас­ский уча­сток) Аулие-Атин­ско­го уезда Сыр-Дарь­ин­ской области. Центр - город Пиш­пек. По­ста­нов­ле­ни­ем от 25.05.1925 года ВЦИК РСФСР пе­ре­име­но­вал Кара-Киргизскую автономную область в Кир­гиз­скую ав­то­ном­ную об­ласть.

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