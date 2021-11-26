КАРА-КИРГИЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
КАРА-КИРГИЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в составе РСФСР в 1924-1925 годах.
Образована 14.10.1924 года в результате Национально-государственного размежевания в Средней Азии. В состав Кара-Киргизской автономной области из Туркестанской АССР отошли Каракольский и Нарынский уезды и Пишпекский уезд Джетысуйской губернии; 10 волостей Андижанского уезда, 10 волостей Наманганского уезда, 5 волостей Ферганского уезда, 2 волости Кокандского уезда и весь Ошский уезд Ферганской области; 14 волостей (Таласский участок) Аулие-Атинского уезда Сыр-Дарьинской области. Центр - город Пишпек. Постановлением от 25.05.1925 года ВЦИК РСФСР переименовал Кара-Киргизскую автономную область в Киргизскую автономную область.