10 класс | История России

ВЕЧНЫМ СЫНАМ ОТЧИЗНЫ. ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БОГУСЛАВСКИЙ Г.

В книге собран воедино огромный материал, в котором языком монументального искусства запечатлен и воспет подвиг советского Солдата. На огромной территории — от Кавказских перевалов до Закарпатья и Прибалтики – установлено множество памятников, посвященных подвигам воинов-освободителей, наиболее значительные из них читатель найдет в этой книге. Основная часть фотографического материала, включенного в книгу, снималась специально для нее. Автор и фотокорреспонденты объездили значительную часть территории, которая тридцать лет назад была охвачена войной, сфотографировали многие сотни памятников, выявив при этом немало неизвестных. Ряд интереснейших фотографий для книги получен от фотокорреспондентов — профессионалов и любителей.