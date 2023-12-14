10 класс | История России

СТАЛИН. ИЮНЬ 1941 - МАЙ 1945. ДОКУМЕНТЫ И ФОТОГРАФИИ

ДОЛМАТОВ В.

В этом издании впервые предпринята попытка рассказать о деятельности Сталина в годы войны через архивные документы: приказы, оперативные записки Сталина, донесения и письма Верховному главнокомандующему... Фронт, тыл, вооружение, кадры, союзники — вот главные темы его повседневных забот. Документы, под которыми стоит подпись Сталина, приводили в движение фронты, заводы, миллионы людей. Не претендуя на создание цельного образа Иосифа Сталина, авторы книги постарались объективно осветить его заслуги как организатора, стратега и полководца Победы.