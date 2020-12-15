«Война – это всё преходящее, а музыка вечна»: из истории концертных фронтовых бригад Наверняка многие помнят эту фразу из прекрасного фильма «В бой идут одни «старики», произнесённую командиром эскадрильи по прозвищу «Маэстро» в исполнении актёра Леонида Быкова. В фильме лётчики эскадрильи сами исполняют музыкальные номера, тем самым, внося частичку радости и тепла в непростые фронтовые будни, чтобы поднять боевой дух своих товарищей. Но, кроме самодеятельности на фронтах работали профессиональные артисты в составе артистических или концертных бригад. О них и пойдёт речь. Практика выступлений артистов на театре боевых действий сложилась еще во времена Первой мировой войны и получила распространение в Гражданскую. Два декрета, принятые в 1919 г. предписывали творческим группам выступать на фронтах с... На чтение: 4 минуты

Наверняка многие помнят эту фразу из прекрасного фильма «В бой идут одни «старики», произнесённую командиром эскадрильи по прозвищу «Маэстро» в исполнении актёра Леонида Быкова. В фильме лётчики эскадрильи сами исполняют музыкальные номера, тем самым, внося частичку радости и тепла в непростые фронтовые будни, чтобы поднять боевой дух своих товарищей. Но, кроме самодеятельности на фронтах работали профессиональные артисты в составе артистических или концертных бригад. О них и пойдёт речь.

Практика выступлений артистов на театре боевых действий сложилась еще во времена Первой мировой войны и получила распространение в Гражданскую. Два декрета, принятые в 1919 г. предписывали творческим группам выступать на фронтах с концертами. При наступлении мирной жизни эта практика трансформировалась в шефство театров над Красной Армией. Например, почетной обязанностью Большого театра стало давать два бесплатных шефских концерта в год – на День Красной Армии и годовщину Октябрьской революции. Кроме концертов и спектаклей на своих площадках, артисты выезжали с выступлениями в военно-полевые лагеря. Именно, так труппа знаменитого Малого театра оказалась в июне 41-го прямо в зоне боевых действий. Они решили не отменять гастролей и фактически стали фронтовой театральной бригадой №1.

С самого начала Великой Отечественной войны стало ясно, что сила искусства жизненно необходима для укрепления морального духа, стойкости и единства народа. Самый лучший зритель – защитник Родины - был достоин такого искусства, где говорилось бы о торжестве жизни, правды и справедливости. Уже на второй день войны, 23 июня 1941 г., профсоюзом работников искусств было принято решение организовывать творческие бригады во всех культурных учреждениях. Бригады возглавлялись легендами театра и кино: Алексей Дикий, Соломон Михоэлс, главный режиссёр Театра им. Моссовета Юрий Завадский. Уже в первые дни войны были даны и первые концерты – на сборных мобилизационных пунктах, где в особой атмосфере провожали тех, кто уходил прямо на передовую. Только в Москве было сыграно 450 концертов, в которых приняли участие свыше 700 исполнителей.

Организация военно-шефской работы культурных учреждений над армией заняла первые полгода войны. В каждом театре появился специальный отдел, отвечавший за работу концертных бригад. Где бы ни находились части Красной Армии и Военно-Морского Флота, артисты разделяли с бойцами все трудности фронтовой жизни. Концерты давались в полях и лесах, в госпиталях и на аэродромах. Классической передвижной площадкой стал грузовик, чей кузов на час-полтора становился сценой. Порой пели и играли даже на крыльях самолетов. Нередко зрители полукругом рассаживались прямо на земле. Все театральные функции брали на себя сами актеры – монтаж площадки, грим и даже подготовку декораций.

Благодарные военные зрители любили самые разные жанры - от политических фельетонов до полноценных драматических спектаклей. Был очень популярен джаз, за который отвечал Государственный джаз-оркестр под руководством Леонида Утёсова. Большой популярностью пользовались сатирические сценки с участием Гитлера и его приспешников, например, « Куплетный дуэт союзничков – генерала Антонеску и барона фон Маннергейма » в исполнении ленинградских артистов А. А. Ругби и А. М. Швец. Но предпочтения в жанрах менялись по мере продвижения войск на Запад: актуальная агитационно-пропагандистская тематика сменялась русской и советской классикой – от Александра Островского и до Д. Фурманова. Интересное замечание оставил в воспоминаниях поэт А. Сурков (автор текста песни «Бьется в тесной печурке огонь»), отметив, что до начала войны у авторов часто преобладали настроения легкой победы: « Мы слишком облегченно изображали войну ». И вот теперь с 42-ого года писатели стали браться за более сложный материал, где проявилась вся тяжесть и боль военного времени. Так появились «Русские люди» Симонова, «Фронт» Корнейчука и «Нашествие» Леонова. И все же слушателям всегда хотелось и праздника: оперные артисты пели арии, народные песни, романсы. Огромной популярностью пользовались народные танцы.

Выступать приходилось в любых погодных условиях: и в зной, и в мороз, когда от холода сводило пальцы, но артисты всё равно надевали свои костюмы и выходили на сооружённую из досок сцену или играли даже в землянках. Старались создать хоть какое-то подобие театра, используя реквизит и проявляя изобретательность в изготовлении сборно-разборных декорации.

Выступление фронтовой бригады перед военными летчиками. 1943-1945. Автор: А. Шайхет.

Источник: https://russiainphoto.ru/photos/81093/

В июле 1941 г. Малый театр взял шефство над военным госпиталем в Марьиной Роще. Были сформированы бригады из артистов театра Вахтангова, которым во время битвы под Москвой как-то пришлось играть спектакль в 500 метрах от передовой. Цирк на Цветном бульваре формировал свои бригады, среди членов которых были весьма необычные артисты – животные.

6-ая фронтовая бригада Кировского (Мариинского) театра была первой, вошедшей по Дороге Жизни в Ленинград после прорыва блокады в январе-феврале 1943 г. Фронтовые бригады формировались и далеко от фронта, по всей стране – от Куйбышева до Магадана, они выступали в резервных и тыловых воинских частях. В стороне не остались и студенты театральных вузов, в частности ГИТИС и училище им. Щепкина, также создавшие свои выездные фронтовые коллективы.

Даже эвакуация не останавливала эту замечательную и такую нужную работу – так, Джаз-аккордеон ансамбль под управлением Е. Розенфельда, эвакуированный в Ташкент, с 1942 г. обслуживал Дальневосточный фронт.

Эвакогоспиталь. Автор: Е. Микулина.

Источник: https://russiainphoto.ru/photos/21088/

А когда пришло время возвращаться из эвакуации, то в конце 1942-1943 гг. наряду с концертными бригадами театрами были созданы и постоянные фронтовые филиалы . Особняком в этом ряду стоял фронтовой театр Ленинского комсомола «Искра», костяк которого составили актеры, ушедшие в сентябре 1941 г. в народное ополчение. Фронтовые филиалы прошли дорогами войны вместе со всеми фронтами: выступали на Первом и Втором Прибалтийских фронтах, на Калининском, Волховском, на Первом и Втором Белорусских фронтах. И, конечно же, всем особенно запомнились выступления в победном мае 45-ого, когда долгожданными декорациями стали развалины взятого Берлина.

О масштабе проделанной работы говорят сухие цифры: было организовано около 4000 фронтовых бригад (более 700 в Москве и 500 в Ленинграде) общим числом участников в 42000 человек. Число выступлений у отдельных артистов доходило до несколько сотен. Сыграно свыше 1 млн 350 тысяч спектаклей и концертов.

Любовь Орлова выступает перед советскими солдатами, стоя прямо на крыле сбитого фашистского самолета.

Источник фото: pinterest.ru

И при этом, даже в таких условиях старались создать подобие театра, используя реквизит и проявляя изобретательность в изготовлении декораций. Выкручивались как могли. Занавес заменяла плащ-палатка, на сцене стоял ящик из-под снарядов и табуретка – в такой «роскошной» обстановке разыгрывались страсти из салона княгини Бетси Тверской в сцене спектакля «Анна Каренина».

Репертуар специально придумывать было некогда: первоначально концерты собирались по принципу «сборная солянка» - набор ярких сценок из спектаклей перемежался с популярными песнями, танцами, юморесками. Затем, по просьбам зрителей начали привозить и целые спектакли. Тут проявились сценографические таланты театрального художника А. Васильева, который придумал легкие и быстро собираемые декорации из дюралюминия и тканевых полотнищ с аппликациями. Ящики, в которых хранили театральное добро, при их помощи превращались в беседки, крепости и мосты. Порой зрители просили сыграть один и тот же спектакль несколько раз подряд, а за это время одни уходили на боевое задание, другие возвращались.

В экстренных случаях актеры-мужчины превращались в санитаров, а женщины становились сиделками: ухаживали за ранеными, кормили, мыли и еще успевали давать концерты. Некоторые детали из воспоминаний невозможно читать без слез: на стоянках санитарного поезда баянист выходит на правую сторону и начинает играть, да так, что все, кто может ходить, тут же подбираются поближе, выглядывают в окна. А санитары в этот момент выносят умерших в пути на другую сторону, стараясь не привлекать внимания.

И, конечно же, часто артисты попадали под обстрелы и бомбежки. Известная артистка Нина Сазонова вспоминала, как во время одного из выступлений, когда они с подругой весело отплясывали «Барыню», налетели фашистские бомбардировщики. Все попадали на землю, а у нее в голове крутилась только одна мысль: какой яркой мишенью в своем алом сарафане она сейчас является. Но, как это часто бывало, в тот момент бойцы закрыли подружек плащ-палатками и спасли им жизнь. В другой раз, та же актриса попала вместе с бригадой в окружение, и несколько дней скрывалась от фашистов в лесу практически в одиночку, пока не встретила группу советских солдат. И таких случаев – сотни.

Выступление артистов в самых что ни на есть «боевых» декорациях.

Источник фото: pinterest.ru

Но, главное, что помнили фронтовые артисты – это горящие глаза своих геройских зрителей, которые не раз говорили (и это есть в массе воспоминаний!), что после таких выступлений они ощущали такой прилив сил и готовность сражаться, что даже наступления проходили лучше. « Услышите о наших победах, знайте, в них есть и ваша заслуга » - звучало на разных фронтах и в разное время. Неудивительно, что артистам часто не давали уйти добровольцами, призывая выполнять долг на своем, тоже очень важном и нужном, месте. Многие знаменитые артисты - Лидия Русланова, Леонид Утесов, Вольф Мессинг, артисты Малого театра и другие - помогали фронту еще и тем, что отдавали свои деньги на закупку танков, истребителей и другой техники. В составе концертных бригад и фронтовых театров работали самые знаменитые театральные, эстрадные и киноартисты, музыканты и композиторы: Любовь Орлова, Леонид Утёсов, Лидия Русланова, композиторы Тихон Хренников и Матвей Блантер, артисты балета Татьяна Вечеслова и Константин Сергеев, оперные артисты Софья Преображенская и Павел Андреев.

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Фронтовой филиал театра им. Е. Вахтангова. Спектакль «Наш корреспондент». На сцене А.М. Данилович, В.А. Покровский, А.К. Граве и В.И. Васильева.

Источник: Кино-Театр.РУ

Сложно переоценить подвиг концертных бригад во время войны и проникновенную силу искусства, затрагивающую самые тонкие струны души, не позволяя ей погрузиться в сумрак войны. Артисты сопровождали советские войска на всём их пути от Москвы до Берлина: играли и пели перед отправкой на фронт на сборном пункте; перед боем, который для многих бойцов был последним; в театрах или домах культуры освобождённых городов, знаменуя этим победный триумф советской армии и советской культуры. Играли до последнего у самой передовой, во время воя сирены или когда мимо начинали свистеть пули. Играли даже для одного единственного бойца, уходившего на задание. Как вспоминал один из артистов вахтанговского театра, « на фронте мы чувствовали себя своими, а в Москве — немножко гостями» . Так искусство воевало в одном строю, плечом к плечу, рядом со всем народом!