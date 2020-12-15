«Война – это всё преходящее, а музыка вечна»: из истории концертных фронтовых бригад
Наверняка многие помнят эту фразу из прекрасного фильма «В бой идут одни «старики», произнесённую командиром эскадрильи по прозвищу «Маэстро» в исполнении актёра Леонида Быкова. В фильме лётчики эскадрильи сами исполняют музыкальные номера, тем самым, внося частичку радости и тепла в непростые фронтовые будни, чтобы поднять боевой дух своих товарищей. Но, кроме самодеятельности на фронтах работали профессиональные артисты в составе артистических или концертных бригад. О них и пойдёт речь. Практика выступлений артистов на театре боевых действий сложилась еще во времена Первой мировой войны и получила распространение в Гражданскую. Два декрета, принятые в 1919 г. предписывали творческим группам выступать на фронтах с...
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Наверняка многие помнят эту фразу из прекрасного фильма «В бой идут одни «старики», произнесённую командиром эскадрильи по прозвищу «Маэстро» в исполнении актёра Леонида Быкова. В фильме лётчики эскадрильи сами исполняют музыкальные номера, тем самым, внося частичку радости и тепла в непростые фронтовые будни, чтобы поднять боевой дух своих товарищей. Но, кроме самодеятельности на фронтах работали профессиональные артисты в составе артистических или концертных бригад. О них и пойдёт речь.
Практика выступлений артистов на театре боевых действий сложилась еще во времена Первой мировой войны и получила распространение в Гражданскую. Два декрета, принятые в 1919 г. предписывали творческим группам выступать на фронтах с концертами. При наступлении мирной жизни эта практика трансформировалась в шефство театров над Красной Армией. Например, почетной обязанностью Большого театра стало давать два бесплатных шефских концерта в год – на День Красной Армии и годовщину Октябрьской революции. Кроме концертов и спектаклей на своих площадках, артисты выезжали с выступлениями в военно-полевые лагеря. Именно, так труппа знаменитого Малого театра оказалась в июне 41-го прямо в зоне боевых действий. Они решили не отменять гастролей и фактически стали фронтовой театральной бригадой №1.
С самого начала Великой Отечественной войны стало ясно, что сила искусства жизненно необходима для укрепления морального духа, стойкости и единства народа. Самый лучший зритель – защитник Родины - был достоин такого искусства, где говорилось бы о торжестве жизни, правды и справедливости. Уже на второй день войны, 23 июня 1941 г., профсоюзом работников искусств было принято решение организовывать творческие бригады во всех культурных учреждениях. Бригады возглавлялись легендами театра и кино: Алексей Дикий, Соломон Михоэлс, главный режиссёр Театра им. Моссовета Юрий Завадский. Уже в первые дни войны были даны и первые концерты – на сборных мобилизационных пунктах, где в особой атмосфере провожали тех, кто уходил прямо на передовую. Только в Москве было сыграно 450 концертов, в которых приняли участие свыше 700 исполнителей.
Организация военно-шефской работы культурных учреждений над армией заняла первые полгода войны. В каждом театре появился специальный отдел, отвечавший за работу концертных бригад. Где бы ни находились части Красной Армии и Военно-Морского Флота, артисты разделяли с бойцами все трудности фронтовой жизни. Концерты давались в полях и лесах, в госпиталях и на аэродромах. Классической передвижной площадкой стал грузовик, чей кузов на час-полтора становился сценой. Порой пели и играли даже на крыльях самолетов. Нередко зрители полукругом рассаживались прямо на земле. Все театральные функции брали на себя сами актеры – монтаж площадки, грим и даже подготовку декораций.
Благодарные военные зрители любили самые разные жанры - от политических фельетонов до полноценных драматических спектаклей. Был очень популярен джаз, за который отвечал Государственный джаз-оркестр под руководством Леонида Утёсова. Большой популярностью пользовались сатирические сценки с участием Гитлера и его приспешников, например, «Куплетный дуэт союзничков – генерала Антонеску и барона фон Маннергейма» в исполнении ленинградских артистов А. А. Ругби и А. М. Швец. Но предпочтения в жанрах менялись по мере продвижения войск на Запад: актуальная агитационно-пропагандистская тематика сменялась русской и советской классикой – от Александра Островского и до Д. Фурманова. Интересное замечание оставил в воспоминаниях поэт А. Сурков (автор текста песни «Бьется в тесной печурке огонь»), отметив, что до начала войны у авторов часто преобладали настроения легкой победы: «Мы слишком облегченно изображали войну». И вот теперь с 42-ого года писатели стали браться за более сложный материал, где проявилась вся тяжесть и боль военного времени. Так появились «Русские люди» Симонова, «Фронт» Корнейчука и «Нашествие» Леонова. И все же слушателям всегда хотелось и праздника: оперные артисты пели арии, народные песни, романсы. Огромной популярностью пользовались народные танцы.
Выступать приходилось в любых погодных условиях: и в зной, и в мороз, когда от холода сводило пальцы, но артисты всё равно надевали свои костюмы и выходили на сооружённую из досок сцену или играли даже в землянках. Старались создать хоть какое-то подобие театра, используя реквизит и проявляя изобретательность в изготовлении сборно-разборных декорации.
Выступление фронтовой бригады перед военными летчиками. 1943-1945. Автор: А. Шайхет.
Источник: https://russiainphoto.ru/photos/81093/
В июле 1941 г. Малый театр взял шефство над военным госпиталем в Марьиной Роще. Были сформированы бригады из артистов театра Вахтангова, которым во время битвы под Москвой как-то пришлось играть спектакль в 500 метрах от передовой. Цирк на Цветном бульваре формировал свои бригады, среди членов которых были весьма необычные артисты – животные.
6-ая фронтовая бригада Кировского (Мариинского) театра была первой, вошедшей по Дороге Жизни в Ленинград после прорыва блокады в январе-феврале 1943 г. Фронтовые бригады формировались и далеко от фронта, по всей стране – от Куйбышева до Магадана, они выступали в резервных и тыловых воинских частях. В стороне не остались и студенты театральных вузов, в частности ГИТИС и училище им. Щепкина, также создавшие свои выездные фронтовые коллективы.
Даже эвакуация не останавливала эту замечательную и такую нужную работу – так, Джаз-аккордеон ансамбль под управлением Е. Розенфельда, эвакуированный в Ташкент, с 1942 г. обслуживал Дальневосточный фронт.
Эвакогоспиталь. Автор: Е. Микулина.
Источник: https://russiainphoto.ru/photos/21088/
А когда пришло время возвращаться из эвакуации, то в конце 1942-1943 гг. наряду с концертными бригадами театрами были созданы и постоянные фронтовые филиалы. Особняком в этом ряду стоял фронтовой театр Ленинского комсомола «Искра», костяк которого составили актеры, ушедшие в сентябре 1941 г. в народное ополчение. Фронтовые филиалы прошли дорогами войны вместе со всеми фронтами: выступали на Первом и Втором Прибалтийских фронтах, на Калининском, Волховском, на Первом и Втором Белорусских фронтах. И, конечно же, всем особенно запомнились выступления в победном мае 45-ого, когда долгожданными декорациями стали развалины взятого Берлина.
О масштабе проделанной работы говорят сухие цифры: было организовано около 4000 фронтовых бригад (более 700 в Москве и 500 в Ленинграде) общим числом участников в 42000 человек. Число выступлений у отдельных артистов доходило до несколько сотен. Сыграно свыше 1 млн 350 тысяч спектаклей и концертов.
Любовь Орлова выступает перед советскими солдатами, стоя прямо на крыле сбитого фашистского самолета.
Источник фото: pinterest.ru
И при этом, даже в таких условиях старались создать подобие театра, используя реквизит и проявляя изобретательность в изготовлении декораций. Выкручивались как могли. Занавес заменяла плащ-палатка, на сцене стоял ящик из-под снарядов и табуретка – в такой «роскошной» обстановке разыгрывались страсти из салона княгини Бетси Тверской в сцене спектакля «Анна Каренина».
Репертуар специально придумывать было некогда: первоначально концерты собирались по принципу «сборная солянка» - набор ярких сценок из спектаклей перемежался с популярными песнями, танцами, юморесками. Затем, по просьбам зрителей начали привозить и целые спектакли. Тут проявились сценографические таланты театрального художника А. Васильева, который придумал легкие и быстро собираемые декорации из дюралюминия и тканевых полотнищ с аппликациями. Ящики, в которых хранили театральное добро, при их помощи превращались в беседки, крепости и мосты. Порой зрители просили сыграть один и тот же спектакль несколько раз подряд, а за это время одни уходили на боевое задание, другие возвращались.
В экстренных случаях актеры-мужчины превращались в санитаров, а женщины становились сиделками: ухаживали за ранеными, кормили, мыли и еще успевали давать концерты. Некоторые детали из воспоминаний невозможно читать без слез: на стоянках санитарного поезда баянист выходит на правую сторону и начинает играть, да так, что все, кто может ходить, тут же подбираются поближе, выглядывают в окна. А санитары в этот момент выносят умерших в пути на другую сторону, стараясь не привлекать внимания.
И, конечно же, часто артисты попадали под обстрелы и бомбежки. Известная артистка Нина Сазонова вспоминала, как во время одного из выступлений, когда они с подругой весело отплясывали «Барыню», налетели фашистские бомбардировщики. Все попадали на землю, а у нее в голове крутилась только одна мысль: какой яркой мишенью в своем алом сарафане она сейчас является. Но, как это часто бывало, в тот момент бойцы закрыли подружек плащ-палатками и спасли им жизнь. В другой раз, та же актриса попала вместе с бригадой в окружение, и несколько дней скрывалась от фашистов в лесу практически в одиночку, пока не встретила группу советских солдат. И таких случаев – сотни.
Выступление артистов в самых что ни на есть «боевых» декорациях.
Источник фото: pinterest.ru
Но, главное, что помнили фронтовые артисты – это горящие глаза своих геройских зрителей, которые не раз говорили (и это есть в массе воспоминаний!), что после таких выступлений они ощущали такой прилив сил и готовность сражаться, что даже наступления проходили лучше. «Услышите о наших победах, знайте, в них есть и ваша заслуга» - звучало на разных фронтах и в разное время. Неудивительно, что артистам часто не давали уйти добровольцами, призывая выполнять долг на своем, тоже очень важном и нужном, месте. Многие знаменитые артисты - Лидия Русланова, Леонид Утесов, Вольф Мессинг, артисты Малого театра и другие - помогали фронту еще и тем, что отдавали свои деньги на закупку танков, истребителей и другой техники. В составе концертных бригад и фронтовых театров работали самые знаменитые театральные, эстрадные и киноартисты, музыканты и композиторы: Любовь Орлова, Леонид Утёсов, Лидия Русланова, композиторы Тихон Хренников и Матвей Блантер, артисты балета Татьяна Вечеслова и Константин Сергеев, оперные артисты Софья Преображенская и Павел Андреев.
Фронтовой филиал театра им. Е. Вахтангова. Спектакль «Наш корреспондент». На сцене А.М. Данилович, В.А. Покровский, А.К. Граве и В.И. Васильева.
Источник: Кино-Театр.РУ
Сложно переоценить подвиг концертных бригад во время войны и проникновенную силу искусства, затрагивающую самые тонкие струны души, не позволяя ей погрузиться в сумрак войны. Артисты сопровождали советские войска на всём их пути от Москвы до Берлина: играли и пели перед отправкой на фронт на сборном пункте; перед боем, который для многих бойцов был последним; в театрах или домах культуры освобождённых городов, знаменуя этим победный триумф советской армии и советской культуры. Играли до последнего у самой передовой, во время воя сирены или когда мимо начинали свистеть пули. Играли даже для одного единственного бойца, уходившего на задание. Как вспоминал один из артистов вахтанговского театра, «на фронте мы чувствовали себя своими, а в Москве — немножко гостями». Так искусство воевало в одном строю, плечом к плечу, рядом со всем народом!