«Сталин сказал: “Не трогать!” Гитлер написал: “Повесить!”» Знаменитый советский карикатурист Борис Ефимович Ефимов прожил 108 лет и стал свидетелем всех важнейших событий своего времени: отречения царя, Революции, Великой Отечественной войны, перестройки… А многие из его антивоенных шаржей кажутся актуальными и в наши дни. Портал «История.РФ» расспросил о непростой судьбе Ефимова его внука, писателя Виктора Фрадкина. «Карикатура была частью идеологии» – Раннее творчество Бориса Ефимовича пришлось на 1920-е годы. В это время прежняя социальная иерархия уже не работала, а новая еще не была выстроена. Какие возможности были у политической сатиры в это время? – В это время Борис Ефимович находился в Киеве. Если я не ошибаюсь, тогда в... На чтение: 2 минуты

Знаменитый советский карикатурист Борис Ефимович Ефимов прожил 108 лет и стал свидетелем всех важнейших событий своего времени: отречения царя, Революции, Великой Отечественной войны, перестройки… А многие из его антивоенных шаржей кажутся актуальными и в наши дни. Портал «История.РФ» расспросил о непростой судьбе Ефимова его внука, писателя Виктора Фрадкина.

«Карикатура была частью идеологии»

– Раннее творчество Бориса Ефимовича пришлось на 1920-е годы. В это время прежняя социальная иерархия уже не работала, а новая еще не была выстроена. Какие возможности были у политической сатиры в это время?

– В это время Борис Ефимович находился в Киеве. Если я не ошибаюсь, тогда в городе произошло четырнадцать или двенадцать смен власти. Когда у власти находился гетман Скоропадский, то там, как и в царской России, была демократия – можно было рисовать на любую тему. Когда пришла советская власть, рисунки приобрели антиимпериалистический характер. Хотя тогда Борис Ефимович опубликовал достаточно злой шарж на Троцкого и Ленина…

– Ваш дедушка разделял ценности коммунистического общества?

– Конечно! Он был человеком своего времени. Он разделял идеи, которые тогда провозглашались: равенство, справедливость и так далее. Кстати, в этих идеях нет ничего плохого! Это хорошие идеи! Библейские! Но то, как они потом были воплощены в жизнь, – совсем другое дело.

– Советский Союз был провозглашен бесклассовым обществом. Была ли у политической сатиры особая социальная роль в новом государстве?

– Это была пропаганда. Политическая сатира возникла не при советской власти. Она появилась в царское время и была достаточно злой. Несмотря на то, что цензура не пропускала изображений на самого императора, карикатуристы находили другой выход: они изображали царя в виде шишки.

В Советском Союзе карикатура была идеологической. Она была направлена против власти международного капитала. Сначала это были антинемецкие рисунки, потом антифранцузские и антианглийские…

В СССР не поощрялись карикатуры на членов правительства. Например, в 1920-х годах Борис Ефимович хотел опубликовать дружеский шарж на Сталина , но тот ему не разрешил.

«Сталин ценил Ефимова»

– С приходом к власти Сталина возможности политической сатиры резко изменились?

– И да и нет. Если в предыдущий период можно было рисовать шаржи на Ленина и Троцкого, то при Сталине это уже было невозможно. Сталин не любил публичности. Другое дело, что направленность сатиры по-прежнему оставалась антикапиталистической. Этому придавалось большое значение, потому что практически в каждой газете на первой полосе печатались антикапиталистические карикатуры. Тот же Сталин в 1947 году, в самом начале холодной войны, лично заказал у Ефимова карикатуру на командующего союзной армией и будущего президента США Эйзенхауэра.

– Каким было отношение Бориса Ефимовича к Сталину?

– К Сталину у него было двоякое отношение. С одной стороны, он понимал, что это был жесткий, совершенно непредсказуемый человек. С другой – Сталин ведь арестовал его брата, и обычно за арестом одного брата следовал арест второго. Однако этого не произошло. Человек из ЦК рассказывал, что, когда Берия показал Сталину записку о необходимости ареста Ефимова, тот ответил: «Не трогать!» Он ценил Ефимова как карикатуриста.

– Известно, что в годы Великой Отечественной войны Гитлер был знаком с карикатурами Бориса Ефимовича. Вы не могли бы рассказать об этом подробнее?

– Гитлер еще до войны издал большой альбом карикатур на него. В этот альбом вошли и карикатуры моего деда. Кроме того, Гитлер интересовался советской прессой и, естественно, в каждом издании натыкался на антинацистские карикатуры. Он даже выписал записку про Ефимова: «При взятии Москвы найти и повесить». Бориса Ефимовича считали врагом нацистской Германии. Он относился к этому с юмором. Можно было гордиться тем, что его записали в личные враги рейха.

« При любой власти всегда есть хорошее»

– Карикатуры в принципе имеют свойство устаревать, но шаржи Ефимова кажутся актуальными и в наше время…

– Дело в том, что сохранилась прежняя проблема: противостояние с Западом. Просто в то время противостояние имело идеологические причины, а в наше время – причины экономические и политические. Да и тема фашизма так до конца и не исчезла из нашей жизни. Вот на Украине сейчас активно действуют националистические группы...

– Работы Бориса Ефимовича зависели в большей степени от повестки дня или от внутренней творческой эволюции?

– Ефимов был политическим карикатуристом, поэтому его работы шли в русле советской политики. Сначала это были антифашистские, гитлеровские карикатуры. После подписания мирного договора предметом сатиры стали страны Запада… При этом он много раз бывал за границей и видел, что наша пропаганда говорила не всю правду. Но он считал нужным это делать, потому что жил в нашей стране.

– Но разве возможно так талантливо делать то, во что хотя бы отчасти не веришь?

– Как раз это возможно! Понимаете, ведь это все условно. При любой власти всегда есть хорошее. А у людей немного циничный взгляд на все это.

– Как Борис Ефимович относился к перестройке?

– К перестройке он очень хорошо отнесся. Ему очень нравилось, что появлялись новые статьи в том же «Огоньке» и литературных журналах. Он рисовал шаржи и на Горбачева, и на Ельцина… Горбачева он очень любил. А потом не стало заказов на рисунки: в 90-х исчезли газеты, в которых они могли появляться.

– Борис Ефимович рисовал что-то помимо политической сатиры?

– Да, конечно. Иногда он просто делал натюрморты. Он иллюстрировал много книг: сказочника Гауфа, Салтыкова-Щедрина, Гашека. Он очень любил эти рисунки, потому что в них не было никакой политики. Можно было рисовать в свое удовольствие.