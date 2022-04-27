Первый «Оскар» для СССР Самую первую премию получил документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» На чтение: 2 минуты

Совсем недавно американская Академия кинематографических искусств и наук внесла новые правила отбора номинантов на премию «Оскар». Озвучивать эти требования в нашей публикации не имеет смысла, но они однозначно нацелены на то, что художественные достоинства произведений должны уступить идеологии. Всего за историю вручения этой премии наше отечественное кино семь раз удостаивалось «Оскара». И эти фильмы никак не подходят под те критерии, которые придумали теперь американские академики. Пять раз это были художественные фильмы, один раз – мультипликационный. Но вот самую первую такую премию получил документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой».

Фильм, снятый с риском для жизни

Октябрь 1941 года стал, наверное, самым критическим для жизни нашей страны. Враг подошел к стенам Москвы. Перед советскими войсками стояла задача выстоять и дать решительный отпор немецким войскам. Наряду с распоряжениями по организации защиты столицы поступил и указ провести киносъемку этой битвы. Идея создания фильма о сражении под Москвой принадлежала Сталину. Он неоднократно вспоминал съемки парада 7 ноября 1941 года и отметил, какое значение прибрели эти документальные съемки для поднятия боевого духа армии и народа. В ноябре 1941 года из эвакуации, из Средней Азии, был вызван председатель Госкино Иван Большаков, перед которым была поставлена задача снять на пленку и сделать хороший фильм о предстоящем разгроме немцев. О трагических событиях октября-ноября 1941 года ходит много различных версий, но то, что Сталин твердо верил в победу, – прекрасно доказывает данный факт.

Выполнить эту задачу было поручено двум опытным режиссерам-документалистам Илье Копалину и Леониду Варламову. Несколько месяцев киносъемочная группа Западного фронта провела непосредственно на поле боя. Кинооператоры были закреплены за армиями и действовали маневренно и с максимальным напряжением. Кинооператоры вместе с передовыми частями входили в освобожденные города, успевали запечатлеть страшные картины нацистского зверства, участвовали в боевых рейдах бойцов, громящих отступающего врага. Киногруппа понимала, что фильм должен быть создан в кратчайший срок. Монтировали и днем и ночью, десятки сотрудников работали с поступающим киноматериалом в холодных монтажных комнатах. Сталин просматривал материалы на разных стадиях подготовки, вносил поправки. После всех поправок и уточнений Сталин вместе с членами ГКО утвердил фильм. Было напечатано 800 копий, и фильм был показан в день очередной годовщины РККА – 23 февраля 1942 года.

Фильм прекрасно выполнил поставленные задачи: показал мощь советской армии, ее возможности одержать победу в этой кровопролитнейшей войне и прекрасно поднимал боевой дух советских солдат и всего народа. Фильм получил Сталинскую премию первой степени в области литературы и искусства за 1941 год.

Путешествие за океан

На начало 1942 года в антигитлеровскую коалицию вступило 26 государств, и Советское правительство решило разослать союзникам фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Всем современным блокбастерам не дотянуться до этого фильма по популярности. Только в США и Великобритании полторы тысячи кинотеатров собрали 16 миллионов зрителей.

15 августа 1942 года в США впервые фильм показали в нью-йоркском кинотеатре «Глоб». 1 октября 1942 года состоялась премьера американской версии под названием «Москва наносит ответный удар». Фильм адаптировали под американского зрителя, и он должен был познакомить американцев с новым союзником, показать боевую мощь советской армии.

На пятнадцатой церемонии вручения кинопремии «Оскар» 4 марта 1943 года в Лос-Анджелесе в зале отеля «Амбассадор» произошла сенсация. Первый раз американская киноакадемия вручала приз зарубежной картине. На латунной табличке было написано: «За героизм русского народа при защите Москвы и за работу над фильмом в условиях чрезвычайной опасности». Необходимо добавить, что это была еще и первая номинация «Лучший документальный фильм».

Статуэтка, которую получили советские кинодокументалисты, заметно отличалась от тех, которые получают современные авторы. В условиях войны их делали из гипса и покрывали золотой краской. Правда, всем лауреатам обещали поменять их на золотые после войны. Но одна война закончилась, началась «холодная», и первый советский «Оскар» так и остался гипсовым. Сейчас эта высокая награда находится в Музее кино.

Говорят, что Сталину очень нравился этот фильм, и он часто его пересматривал, а еще он любил его показывать иностранным гостям. Однажды после очередного просмотра он сказал: «Один хороший фильм стоит нескольких дивизий».