Памятник микробиологу З.В.Ермольевой В октябре 2022 года в Ростове-на-Дону был отрыт памятник микробиологу Зинаиде Ермольевой На чтение: 2 минуты

В октябре 2022 года в Ростове-на-Дону был отрыт памятник микробиологу Зинаиде Ермольевой.

Монумент появился по инициативе Российского военно-исторического общества. Его установили перед входом в Ростовский медицинский университет, в котором училась Зинаида Виссарионовна. Открытие памятника было приурочено к 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России и 125-летию со дня рождения микробиолога и эпидемиолога мировой величины.

Зинаида Ермольева вошла в историю не только отечественной, но и мировой медицины как создатель пенициллина, препаратов для борьбы с холерой, дифтерией и брюшного тифа.

Жизнь до войны

По официальной версии, Зинаида Ермольева родилась в октябре 1898 году, но если верить выписке из метрической книги — в 1897 году. Зато место рождения установлено точно — хутор Фролов, что в Области Войска Донского. Сейчас это город Фролово в Волгоградской области.

Ермольева происходила из многодетной казачьей семьи. Она окончила Новочеркасскую Мариинскую женскую гимназию с золотой медалью. А затем начала учёбу на медицинском факультете Донского университета в Ростове-на-Дону. Студенческие годы Зинаиды пришлись как раз на Гражданскую войну. Но, несмотря на многочисленные трудности, Ермольева смогла получить высшее образование и стала микробиологом.

В начале 1920-х годов Зинаида Виссарионовна плотно занималась биохимией микробов. Когда в городе началась эпидемия холеры, труд Ермольевой сыграл важную роль. Она сумела открыть светящийся холероподобный вибрион. Причём микробиолог не только охарактеризовала возбудителей инфекции, но и разработала новую методику диагностики заболевания. Все эксперименты в ходе научного исследования Ермольева проводила на себе. Она целенаправленно заразилась холерой, а потом описала методы борьбы с заболеванием.

В 1925 году Зинаида Виссарионовна начала работу в Московском биохимическом институте имени А.Н. Баха. Она возглавила отдел биохимии микробов и продолжила научные эксперименты. Благодаря успешной работе Ермольева быстро из перспективного учёного-биолога стала одним из ведущих специалистов.

В 1934 году, когда отдел Ермольевой вошёл в состав Всесоюзного института экспериментальной медицины, она начала работу по выделению и изучению веществ, обладавших антибактериальными свойствами. В это же время Зинаида Виссарионовна как ведущий специалист по борьбе с холерой несколько раз отправлялась в командировки в отдалённые регионы СССР для борьбы с инфекцией. После поездки на границу с Афганистаном, где Ермольева смогла разработать эффективный препарат против холеры, дифтерии и брюшного тифа, эпидемиолог получила звание профессора.

Фронтовые годы

Навыки Ермольевой оказались особенно востребованы во время Великой Отечественной войны. Зинаиду Виссарионовну перевели в Сталинград, и она оказался на фронте, где возглавила группу эпидемиологов, боровшихся с инфекционными заболеваниями. Но главным врагом медиков являлась холера. Была развёрнута масштабная деятельность по профилактике и диагностике среди военных и гражданского населения.

В 1942 году Зинаида Виссарионовна совершила открытие, ставшее знаковым для Советского Союза. После множества клинических опытов и экспериментов Ермольевой удалось обнаружить активный продуцент пенициллина. Причём не только обнаружить, но и выделить его. Так появился первый отечественный препарат — крустозин. Да, на Западе к тому времени уже умели производить пенициллин, но с СССР этим секретом союзники не спешили делиться. Поэтому успешная работа Зинаиды Виссарионовны стала настоящим прорывом.

Испытания отечественного пенициллина происходили непосредственно на фронте. Была собрана медицинская бригада, возглавляемая главным хирургом Красной армии Николаем Бурденко, которая проводила лечения в полевых условиях. Выяснилось, что пенициллин — работающее средство. В конце 1944 года в СССР было налажено экспериментальное производство препарата. Это позволило спасти сотни тысяч человеческих жизней.

За успешную работу Зинаида Виссарионовна в 1943 году была удостоена Сталинской премии первой степени. Однако полученные деньги она отдала Фонду обороны на строительство самолёта. И вскоре появился истребитель Ла-5. На его борту красовалась надпись «Зинаида Ермольева».

В 1945 году Зинаида Виссарионовна возглавила Институт биологической профилактики инфекций. Спустя 2 года он вошёл в состав Всесоюзного научно-исследовательского института антибиотиков, а Ермольева стала заведующей отдела экспериментальной терапии. Параллельно она возглавляла кафедру микробиологии и лабораторию новых антибиотиков в Центральном институте усовершенствования врачей. Зинаида Виссарионовна принимала участие в создании, а затем и во внедрении в массовое производство различных антибиотиков. Среди них тетрациклин, экмолин, бициллин и многие другие. Кроме этого, она написала свыше 500 научных работ и 6 монографий.Под руководством Ермольевой было защищено 34 докторских.

В 1948 году писатель Вениамин Каверин издал первую часть трилогии «Открытая книга». В романе рассказывалось о молодом учёном Татьяне Власенковой, которая занималась микробиологией. Прототипом Власенковой была Ермольева.

Не стало выдающегося советского микробиолога и эпидемиолога в декабре 1974 года. Похоронена Зинаида Виссарионовна в Москве, на Кузьминском кладбище.