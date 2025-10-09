Памятник фронтовому кинооператору В сентябре 2020 года в подмосковном городе Красногорск была открыта архитектурно-скульптурная композиция, посвящённым фронтовым хроникёрам На чтение: 2 минуты

В сентябре 2020 года в подмосковном городе Красногорск была открыта архитектурно-скульптурная композиция - памятник, который является первым мемориалом в России, посвящённым фронтовым хроникёрам.

В центре мемориала — трёхметровая фигура кинооператора, одетого в военную форму. Хроникёр изображён в момент работы и держит в руках кинокамеру «Аймо». Именно она являлась главным «оружием» кинооператоров войны. «Аймо» заводилась вручную, а на кассету можно было снять всего 1 минуту экранного времени. Прототипом памятника стал один из самых известных фронтовых кинооператоров Владимир Сущинский. Хроникёр погиб 22 февраля 1945 года в Польше, во время съёмки уличного боя.

Памятник был установлен по инициативе «Союза кинематографистов Российской Федерации» при поддержке Российского военно-исторического общества и общественного движения «Бессмертный полк России».

Монумент установлен в Красногорске по веской причине. Именно здесь расположен Российский государственный архив кинофотодокументов. А в нём хранится более миллиона метров киноплёнки и более 100 тысяч оригинальных фотодокументов.

Рядом с солдатами

Когда началась Великая Отечественная война, в СССР не существовало специально подготовленных съёмочных групп. Однако уже через несколько дней с фронта стали поступать первые киноплёнки. Съёмкой занялись операторы, оказавшиеся в местах боёв. Их материл начали показывать в журнале кинохроники.

Не прошло и месяца, как на самых важных участках фронта начали работу 90 операторов, объединённых в 16 киногрупп. Там трудились опытные мастера, выпускники ВГИКа. Группы возглавляли либо режиссёры, либо операторы. Вскоре хроникёры начали снимать не только боевые действия. Они вели кинолетопись тех страшных событий из партизанских отрядов, а также из оккупированных нацистами стран.

Никаких привилегий или «особого» статуса у кинооператоров не было. Наоборот, из-за специфики работы они становились удобной мишенью для противника. Хроникёры всегда были рядом с солдатами или чуть впереди. Они вместе с ними поднимались в атаку, штурмовали вражеские укрепления, форсировали водные преграды. Трудно было снимать бойцов в окопах. Кинооператору необходимо было выбраться из укрытия и расположиться над ним, чтобы запечатлеть момент атаки. И поэтому смертность была высокая. По статистике, погиб каждый четвёртый летописец войны, а ранения разной степени тяжести получили абсолютно все.

Изначально хроникёры пользовались французскими кинокамерами Debrie Parvo L. Это была солидная и тяжёлая техника, которую устанавливали на штатив. Иногда специалисты использовали советский аналог - «Конвас-1». Но для съёмок боёв такая аппаратура плохо подходила. И поэтому вскоре хроникёры начали использовать ручные камеры. Наиболее популярной стала «Аймо» - ручная, лёгкая и надёжная. Эта камера хорошо зарекомендовала себя в самых разных условия: в жару и холод, в снег и дождь.

И политическое руководство, и армейское ставило перед кинооператорами жёсткие условия съёмок. Хроникёры должны были снимать всё, то есть, настоящую правду о войне. И многое из отснятого затем шло в пропагандистский «Союзкиножурнал». А весь материал целиком отправлялся на хранение, в качестве напоминания потомкам о всех ужасах того времени. Назывался он «Кинолетопись Великой Отечественной войны».

Одним из главных кинолетописцев войны был Владимир Александрович Сущинский. Он ушёл на фронт в первые дни Великой Отечественной. Ему довелось в составе киногруппы заснять прорыв блокады Ленинграда во время операции «Искра», освобождение Севастополя и форсирования Днепра. А после Владимир Александрович снимал освобождение Польши.

Он погиб 22 февраля 1945 года во время уличных боёв в городе Бреслау. Рядом с ним взорвался снаряд. Раненый оператор упал вместе с камерой. И она продолжила снимать ещё несколько секунд. А потом плёнка кончилась, изображение погасло. За храбрость и мужество кинооператор удостоился ордена Красного Знамени, а также Сталинской премии 2-й степени посмертно.

«Москва наносит ответный удар»

В ноябре 1941 года Иосиф Сталин приказал снять документальный фильм о боях за Москву. За дело взялись режиссёры Леонид Варламов и Илья Копалин. К съёмкам они привлекли 15 фронтовых операторов.

Хроникёры снимали не только ожесточённые бои за столицу. Сталин захотел, чтобы в фильме был отрывок его речи во время парада на Красной площади. Начало мероприятия запланировали на 10 часов. Однако внезапно парад решили начать на 2 часа раньше. И съёмочная группа не успела настроить синхронную звукоаппаратуру. Речь Сталина пришлось снимать отдельно. Вариант с настоящим мавзолеем отмели сразу. И поэтому в Большом Кремлёвском дворце были возведены соответствующие декорации — часть трибуны Мавзолея. Затем её покрасили под мрамор, чтобы выглядело реалистично. Однако сделать так, чтобы изо рта Сталина во время речи шёл пар не получилось. Но на это зрители внимания не обратили.

Картина «Разгром немецких войск под Москвой» вышла на экраны в феврале 1942 года. В первый день её посмотрело более 83 тысяч человек. А фильм получил Сталинскую премию. Затем «Разгром» показали в зарубежных странах. В США и Великобритании документальную картину посмотрело более 16 миллионов человек. Правда, для американских зрителей фильм был переозвучен и перемонтирован. И в прокат он вышел под названием «Москва наносит ответный удар».

Успех был впечатляющим. Сначала картина получили премию от кинокритиков США, а затем и «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».