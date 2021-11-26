ЛЕВИТАН Юрий Борисович

Диктор Всесоюзного радио (с 1931), народный артист СССР (1980).

В годы Великой Отечественной войны Ю. Б. Левитану было поручено регулярное чтение сводок Совинформбюро, приказов Верховного Главнокомандующего, указов Верховного Совета СССР о награждениях и других важных сообщений. Его голос, обладавший особенным тембром, силой звучания и яркой индивидуальностью, оказывал на слушателей сильное эмоциональное воздействие. После войны вел цикл радиопередач «Пишут ветераны» — по письмам фронтовиков и тружеников тыла. Его голосом начинались торжественно-мемориальные «Минуты молчания». Ю. Б. Левитан остался в памяти, на пластинках и на магнитных лентах своеобразным «звучащим» символом Великой Отечественной войны. Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.