Кукрыниксы – художники Победы Приближается очередная годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. И мы должны ещё бережнее сохранять память о минувшей войне и передавать её будущим поколениям, чтобы не допустить попыток переписать историю, не дать измазать чёрной краской подвиг советских солдат и офицеров, героев подпольщиков и тружеников тыла. Сегодня мы остановимся на творчестве группы советских художников-карикатуристов, которые весь свой талант отдали нашей Победе. Политическая карикатура в военные годы стала не только частью пропаганды, но и предстала как настоящее оружие. С помощью рисунков талантливых художников страшный враг превращался в жалкое уродливое существо. Карикатура вызывала улыбку и у суровых воинов, и у тружеников тыла.... На чтение: 2 минуты

Приближается очередная годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне . И мы должны ещё бережнее сохранять память о минувшей войне и передавать её будущим поколениям, чтобы не допустить попыток переписать историю, не дать измазать чёрной краской подвиг советских солдат и офицеров, героев подпольщиков и тружеников тыла. Сегодня мы остановимся на творчестве группы советских художников-карикатуристов, которые весь свой талант отдали нашей Победе.

Политическая карикатура в военные годы стала не только частью пропаганды, но и предстала как настоящее оружие. С помощью рисунков талантливых художников страшный враг превращался в жалкое уродливое существо. Карикатура вызывала улыбку и у суровых воинов, и у тружеников тыла. А улыбка очень была нужна советским людям, принявшим на себя все тяготы войны.

Неразлучная троица

«Кукрыниксы» – эту сложную аббревиатуру создали друзья-художники, слово сложено из первых слогов фамилий Ку приянов и Кры лов и трёх первых букв имени и первой буквы фамилии Ник олая С околова. Началось их совместное творчество ещё в студенческие годы в Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас). Сначала они обозначались как Кукры или Крыкуп, а когда к ним присоединился Соколов в 1924 году, они работали уже втроём как Кукрыниксы. Миллионы читателей с тех пор особо и не задумывались, что рисовали эти карикатуры вполне конкретные и заслуженные люди – Герои Социалистического Труда Михаил Куприянов (1903 – 1991), Порфирий Крылов (1902 – 1990) и Николай Соколов (1903 – 2000).

Первая коллективная карикатура была создана ими в 1924 году в студенческой газете Вхутемаса, а в 1926 году их рисунки стали появляться в журнале «Комсомолия». Сначала это были карикатуры в основном на литературные темы. Безграничные возможности их таланта по достоинству оценил Максим Горький , который посоветовал им не ограничиваться литературой, а шире показывать жизнь как внутри страны, так и за её пределами. В 1933 году они начинают сотрудничать с газетой «Правда», в которой публикуют карикатуры на международные и внутренние темы. В 1935 году они создают для «Истории гражданской войны» карикатуры на контрреволюционеров, интервентов, предателей. В 1937-м на остриё их пера попадают испанские фашисты и их покровители.

«Вставай страна огромная…»

Но особое место, глубокий размах и силу мы видим в творчестве Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года они вступили в бой с фашистами вместе с миллионами советских людей. Как только репродукторы объявили о начале войны, вся троица поехала в редакцию газеты «Правда». Их встретили словами: «Вот вам троим, будет теперь работы!». Они сразу приступили к работе, и уже через несколько часов в редакции было два эскиза. Теперь их знают все. На одном рисунке красноармеец прокалывает штыком Гитлера, порвавшего договор о ненападении, а на другом – Гитлера ждёт судьба Наполеона.

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», первый военный плакат Кукрыниксов, 1941

На третий день войны на улицах городов появился плакат Кукрыниксов: «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». По сути это было первое подобное произведение, которое задало тон всей советской сатире и творчеству самих карикатуристов. Врага стали «бить» новым оружием, ясно сознавая его преступные намерения и бесчеловечность.

Во многом вдохновение художников стало оружием осаждённой страны. Сатирики в фантасмагорических, но объективных образах воссоздали историю фашизма, нанесли по нему и по его идеологии сокрушительные удары и поставили «точку» в Нюрнберге, где фашизм был осуждён мировым сообществом. Три талантливых художника убивали врага своим оружием-смехом и сатирой, поднимали боевой дух солдат…

Пиковое положение

Каждый день – в бой

Всю войну художники провели по сути на передовой. Они часто бывали в действующих частях, напрямую сталкивались с ужасами войны…

Кукрыниксы стали инициаторами создания «Окон ТАСС». Плакаты снабжались стихами и текстами. Все известные художники и карикатуристы объединили свои усилия в «Окнах», выступили единым фронтом против фашизма. Плакаты были очень популярны, не оставляли зрителей равнодушными. Простой народ с нетерпением ждал выхода очередных сатирических плакатов. Смех давал людям силы для дальнейшей борьбы.

Кукрыниксы. Три года войны. Окно ТАСС № 993

В 1942 году художники были удостоены высшей награды – Сталинской премии, потом их будет ещё четыре, а также Ленинская и Государственная премии.

Кукрыниксы были не только карикатуристами, но и замечательными художниками. Никого не оставил равнодушным подвиг Зои Космодемьянской, и они пишут картину «Таня», вызывавшую слёзы у зрителей. После появилась картина «Бегство фашистов из Новгорода». Художники в 1944 году приехали в Великий Новгород и застали разбитый памятник «Тысячелетие России», полуразрушенный Софийский собор. Все свои переживания они изобразили на этой картине. Но, наверное, венцом их творчества в годы Великой Отечественной войны стали картины «Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии», написанной в 1946 году, и «Конец. Последние часы в ставке Гитлера». Бесславное окончание войны в Берлине и ужас фюрера перед советскими войсками – не об этом ли мечтали художники в трагические месяцы 1941 года?

Курыниксы. Бегство фашистов из Новгорода

Война завершилась, и в нашей общей Победе есть заслуга и Кукрыниксов…

После Победы

В мирные послевоенные годы у художников работы не стало меньше. Они так же чутко реагировали на все события внутренней и внешней жизни. Доставалось от них мировому империализму, колониальной политике Соединённых Штатов, войне во Вьетнаме, Корее…

Кукрыниксы постоянно работали в журнале «Крокодил». Редко какой номер выходил без их очередной острой карикатуры. А уж все их работы ещё долго обсуждались на работе и дома. Как и прежде, Кукрыниксы не только смеялись. Они очень серьёзно относились к иллюстрированию книжек. До настоящего времени их иллюстрации к чеховской «Даме с собачкой» считаются лучшими. Как говорили современники, их иллюстрации к книге «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова сделали её в два раза смешнее.

Иллюстрация Кукрыниксов к рассказу А.П. Чехова «Дама с собачкой»

В списке их работ иллюстрации к таким книгам, как «Фома Гордеев» и «Мать» Горького, «Портрет» Гоголя, «Дон-Кихот» Сервантеса, «Хождение по мукам» Алексея Толстого.

Кукрыниксы получили все мыслимые и немыслимые премии. Их имена не забыты до сих пор. Постоянно устраиваются их выставки, а плакаты, созданные ими, обязательно присутствуют на всех выставках, посвящённых Великой Отечественной войне.

Источник иллюстраций: https://www.davno.ru