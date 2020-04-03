Кто она – «солдатская мама»? «Жизнь моя – песня» – так назвала свою автобиографическую книгу замечательная русская певица Лидия Андреевна Русланова. И действительно, вся ее жизнь стала одной большой песней во всех ее вариациях. Песня была лирическая, драматическая, а иногда очень трагическая, но, несмотря на все испытания, через всю жизнь она пронесла любовь к народной душе и светлую улыбку. На чтение: 1 минута

«Жизнь моя – песня» – так назвала свою автобиографическую книгу замечательная русская певица Лидия Андреевна Русланова. И действительно, вся ее жизнь стала одной большой песней во всех ее вариациях. Песня была лирическая, драматическая, а иногда очень трагическая, но, несмотря на все испытания, через всю жизнь она пронесла любовь к народной душе и светлую улыбку.

Русланова пела всю жизнь: в приюте, в который попала после смерти родителей; в церковном хоре; на мебельной фабрике, куда устроилась работать; перед бойцами Красной Армии в Гражданскую войну. Лидия Андреевна обладала голосом редкого звучания и большого диапазона. Она умела превращать каждую песню в настоящее театральное представление.

С 1920-х годов Русланова выступает как профессиональная певица. С концертами она объехала всю страну. Урал, Дальний Восток, Сибирь – не было таких уголков большой страны, где бы она не побывала. Осенью 1939-го началась Советско-финская война, и Лидия Андреевна отправилась на фронт. Пела в походных условиях. Сценой становились то кузов грузовика, то сани.

Первый свой концерт в годы Великой Отечественной войны она дала под Ельней прямо во время воздушного налета. Русланова не только поднимала боевой дух солдат, но и материально помогала фронту. Свои сбережения, заработанные до войны, она отдала на производство двух реактивных установок («катюш»), которые солдаты ласково называли «лидушами».

Однажды ее концерт передавали по походной радиостанции и транслировали через громкоговоритель на всю округу. Концерт слушали и наши бойцы, и немцы, которые под впечатлением прекратили огонь. Три часа безостановочно пела певица, а пока она выступала, было проведено перестроение позиций советских войск, которое требовалось для наступления. Лидия Андреевна за этот концерт была удостоена ордена Красной Звезды.

В годы войны бойцы дали Руслановой еще одно имя – «солдатская мама». В 1942 году в землянку, где размещались артисты, пришли три солдата, отправлявшиеся в разведку, и попросили Лидию Андреевну спеть для них на дорожку. Ночью одного из солдат принесли на носилках тяжело раненного. Лидия Андреевна рассказывала, что он стонал в бреду и все звал свою маму: «Села я к нему, взяла за руку и запела тихонечко колыбельную. Так хотелось песней вдохнуть в него силу жизни». Солдат выжил, и, когда бригада артистов выступала уже на другом участке фронта, к Руслановой бросился боец с «Золотой Звездой» Героя Советского Союза со словами: «Мама! Мама! Я узнал, я помню, это вы пели, когда я умирал!»

Еще дважды Русланова встретилась с этим солдатом на фронтовых дорогах. Свой 1120-й (!) концерт Лидия Андреевна дала у стен Рейхстага, и ее знакомый боец тоже там присутствовал. Лидия Андреевна подняла его руку и крикнула: «Смотрите! Вот он, русский солдат! Умирая, он верил в Победу. И он дошел до Берлина. Он победил».

Знаменитая русская певица в национальном русском костюме у здания разбитого гитлеровского логова – это зрелище оставило неизгладимое впечатление! Солдаты дали Лидии Андреевне мел и попросили оставить подпись на колонне вместе с именами первых солдат, ворвавшихся в Рейхстаг.

Дальнейшая судьба любимой фронтовиками певицы складывалась печально. В 1948 году был арестован ее муж, генерал-кавалерист Владимир Крюков, он был задержан по так называемому «заговору военных» за связи с уже опальным в то время маршалом Жуковым. Вскоре была арестована и сама Русланова. Сняли с производства на пластинках и запретили в открытых концертах все записи Лидии Андреевны. Но в 1953 году супругов освободили. И вскоре в Концертном зале имени Чайковского состоялся первый концерт Руслановой на свободе. Выступление транслировалось по радио на всю страну!

Обложка: Лидия Русланова у стен Рейхстага, 2 мая 1945 год

Источник: https://russiainphoto.ru