Краткий курс истории. Самый веселый солдат 4 сентября 1942 года в газете «Красноармейская правда» началась публикация знаменитой поэмы Твардовского «Василий Тёркин», принесшей автору всенародное признание. Словом, книга про бойцаБез начала, без конца.Почему так – без начала?Потому, что сроку малоНачинать ее сначала.А. Твардовский. Василий Тёркин Когда родился Тёркин? Большинство считает, что Твардовский написал первые строки своей поэмы только в 1942 году. Однако сам автор вспоминал, что герой произведения в образе веселого и удалого советского солдата пришел на ум редакции газеты «На страже Родины» (где Твардовский работал военным корреспондентом) еще в 1939-м, когда началась война с Финляндией. Первоначально изображение героя появлялось на страницах издания в сопровождении стихотворных подписей.... На чтение: 1 минута

4 сентября 1942 года в газете «Красноармейская правда» началась публикация знаменитой поэмы Твардовского «Василий Тёркин», принесшей автору всенародное признание.

Словом, книга про бойца Без начала, без конца. Почему так – без начала? Потому, что сроку мало Начинать ее сначала. А. Твардовский. Василий Тёркин

Когда родился Тёркин?

Большинство считает, что Твардовский написал первые строки своей поэмы только в 1942 году. Однако сам автор вспоминал, что герой произведения в образе веселого и удалого советского солдата пришел на ум редакции газеты «На страже Родины» (где Твардовский работал военным корреспондентом) еще в 1939-м, когда началась война с Финляндией. Первоначально изображение героя появлялось на страницах издания в сопровождении стихотворных подписей. Так зарождалась история создания поэмы, известной каждому советскому читателю.

Как Вася стал Василием

Впервые после советско-финской войны Твардовский вспомнил о бравом солдате в 1940 году. Он задумал написать поэму, развив образ, и выпустить ее к 1941-му. Но не успел: образ героя пришлось срочно менять, теперь тот должен был символизировать борьбу советского солдата против фашистских захватчиков. По этой же причине автор сменил имя главного героя с теплого и ласкового Васи, на серьезное – Василий, которое лучше символизировало простого русского труженика, вставшего на защиту Родины.

Тайна прототипа Тёркина

В годы войны поэма печаталась в разных изданиях и по частям. Твардовский собирался завершить ее еще в 1943 году, но вмешались читатели, требовавшие продолжения истории о полюбившемся герое. Отказывать было несправедливо, и автор продолжил писать вплоть до победной весны 1945 года. Тех же читателей, кстати, очень интересовало, был ли у Тёркина реальный прототип. Твардовский отвечал, что герой его произведения – полностью выдуманный, но собирательный образ. И действительно – пожалуй, не было такой дивизии или роты, где не нашелся бы свой Василий Тёркин…