Краткий курс истории. Московское перемирие 19 сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия – с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее Советско-финскую войну 1941–1944 годов. Хотя официально война была завершена Парижским мирным договором 1947 года. Время мириться Во Второй мировой войне Финляндия выступала союзником Германии. Но в 1943 году, когда стал очевиден провал немецкой военной машины на Восточном фронте, финское правительство задумалось о заключении мира с СССР. А в середине лета 1944-го, когда Красная Армия заняла Выборг, в ускорении переговоров с Финляндией стал заинтересован и Советский Союз: наше командование остановило наступление и начало переброску войск на германское направление. За и против... На чтение: 1 минута

19 сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия – с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее Советско-финскую войну 1941–1944 годов. Хотя официально война была завершена Парижским мирным договором 1947 года.

Время мириться

Во Второй мировой войне Финляндия выступала союзником Германии. Но в 1943 году, когда стал очевиден провал немецкой военной машины на Восточном фронте, финское правительство задумалось о заключении мира с СССР. А в середине лета 1944-го, когда Красная Армия заняла Выборг, в ускорении переговоров с Финляндией стал заинтересован и Советский Союз: наше командование остановило наступление и начало переброску войск на германское направление.

За и против Германии

Главнокомандующий финской армией Карл Густав Маннергейм, став в августе президентом, сумел убедить новое правительство в необходимости скорейшего завершения войны. В ответ на запрос условий для мирных переговоров Сталин выдвинул требование: Финляндия должна официально разорвать отношения с Германией и вывести войска вермахта со своей территории до 15 сентября. Это невыполнимое по срокам условие фактически заставляло финское правительство объявить Германии войну, что и было сделано.

Карл Густав Маннергейм

Инсульт премьер-министра

7 сентября в Москву отправилось мирное посольство, однако начала переговоров ждать пришлось неделю. Напряжение нарастало. Оказалось, что руководство СССР предлагает не мирный договор, а всего лишь перемирие – кроме того, на очень тяжелых условиях: от финнов требовалось уплатить СССР контрибуции в размере 300 миллионов долларов в товарном эквиваленте за восемь лет, разорвать дипотношения с Германией и ее союзниками, разоружить немцев на территории Финляндии, вернуть Советам советских граждан, передать СССР части Карелии, ряд островов Финского залива и, наконец, отдать под строительство советской военной базы полуостров Порккала (в паре десятков километров от финской столицы). От последнего требования, выдвинутого Молотовым за несколько часов до начала переговоров, у главы финской делегации, премьер-министра Хакцелля, случился инсульт. Тем не менее договор о перемирии был подписан. В 1956 году СССР ради укрепления советско-финских отношений отказался от прав на полуостров Порккала, а Финляндия в холодной войне заняла позицию нейтралитета и стала важнейшим партнером СССР.