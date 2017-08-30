Кого Гитлер считал своим главным врагом? 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война... На чтение: 1 минута

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война . Объявить об этом страшном событии поручили «голосу эпохи» – Юрию Борисовичу Левитану. Сам диктор так вспоминал об этом: «Я помню, включил микрофон. Когда я произнёс “Говорит Москва!”, чувствую, что дальше говорить не могу. Застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат: “Почему молчите? Продолжайте”. Сжал кулаки и продолжал: “Граждане и гражданки Советского Союза...”» . С этого момента и до конца войны большинство сводок с фронтов объявлял именно Юрий Борисович.

Значение Левитана для советского народа было огромно. Однажды у И.В. Сталина спросили: «Когда победа?» – «Когда объявит Левитан» , – ответил генералиссимус. А Йозеф Геббельс, министр народного просвещения и пропаганды Германии, в свою очередь, мечтал, что именно советский диктор прочитает сообщение о победе Третьего рейха над СССР. В личном списке врагов Гитлера Юрий Борисович фигурировал под номером один, Сталин же был лишь вторым. Нацистский фюрер даже отдал приказ: как только возьмут Москву, первым делом повесить диктора. По разным данным, фашистское командование оценивало «голову» Левитана от 100 тысяч до 250 тысяч марок – огромные по тем временам деньги!

Но этим планам не суждено было сбыться. 9 мая 1945 года Левитану вручили пакет, в котором лежала такая долгожданная сводка о Победе…

Обложка: m24.ru