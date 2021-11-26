КАРМЕН Роман Лазаревич

Режиссер и оператор, народный артист СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1976).

Родился в Одессе. Образование получил в Государственном институте кинематографии (1932 г.). В качестве кинооператора находился в революционных войсках во время Гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.). На основе его съемок подготовлены 22 выпуска кинохроники «К событиям в Испании» (1936-1937 гг.) и фильм «Испания» (1939 г.). Во время Великой Отечественной войны возглавлял фронтовые бригады кинодокументалистов. Снятые им материалы вошли в фильмы «Разгром немецких войск под Москвой» (1942 г.), «Ленинград в борьбе» (1942 г.), «Берлин» (1945 г.). Был автором сценария, режиссером и руководителем съемок фильма о Нюрнбергском процессе «Суд народов» (1947 г.). Кроме того снял: «25-й Октябрь» (1943 г.), «Орловская битва» (1943 г.), «Майданек» (1944 г.), «Повесть о нефтяниках Каспия» (1953 г.). Среди его послевоенных работ — «Покорители моря» (1959 г.), «Великая Отечественная» (1965 г.), «Сердце Корвалана» (1975 г.). С 1960 г. возглавлял операторское отделение ВГИКа.