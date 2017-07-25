Как появилась самая знаменитая песня Великой Отечественной? Великая Отечественная война навсегда останется в памяти нашего народа как одно из самых трагических событий ХХ века. К сожалению, участников тех далёких сражений с каждым днём становится всё меньше и меньше, всё дальше и дальше уходит это легендарное время, и тем ценнее становятся для потомков страницы героической летописи. Одна из частей этой впечатляющей и запоминающейся летописи – песни войны и песни о войне. Когда на российские улицы 9 мая выходит «Бессмертный полк», эти песни поют все. Как и появившуюся в конце июня 1941 года «Священную войну» на музыку А. В. Александрова и слова В. И. Лебедева-Кумача. 24 июня 1941 года... На чтение: 1 минута

Великая Отечественная война навсегда останется в памяти нашего народа как одно из самых трагических событий ХХ века. К сожалению, участников тех далёких сражений с каждым днём становится всё меньше и меньше, всё дальше и дальше уходит это легендарное время, и тем ценнее становятся для потомков страницы героической летописи.

Одна из частей этой впечатляющей и запоминающейся летописи – песни войны и песни о войне. Когда на российские улицы 9 мая выходит «Бессмертный полк», эти песни поют все. Как и появившуюся в конце июня 1941 года «Священную войну» на музыку А. В. Александрова и слова В. И. Лебедева-Кумача.

24 июня 1941 года одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» было опубликовано стихотворение поэта В. И. Лебедева-Кумача «Священная война». Сразу же после публикации композитор А. В. Александров написал к нему музыку, и уже 26 июня 1941 года «Священную войну» впервые исполнили на Белорусском вокзале, откуда отправлялись эшелоны на фронт.

В песне Александрова и Лебедева-Кумача не было ура-патриотизма, никто не закидывал врага шапками, а лишь призывал советских людей на «народную войну». С 15 октября 1941 года, когда немцы приблизились к Москве на опасное расстояние, «Священная война» стала звучать по всесоюзному радио каждый день в 6:00, после перезвона курантов.

Увы, чем дальше от событий тех лет, тем чаще находятся люди, которые подталкивают нас что-либо пересмотреть, усомниться в тех или иных фактах Великой Отечественной войны, навязать нам другие трактовки. Так, в 1990-е годы в печати стали появляться «учёные» статьи, в которых Лебедева-Кумача обвиняли в плагиате: дескать, поэт позаимствовал стихи времён Первой мировой войны. Однако внучка автора стихов Мария Деева подала в суд, и в декабре 1999 года в судебном порядке авторство Лебедева-Кумача было подтверждено.