Как песня помогала побеждать. 10 песен военных лет Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. Все – от мала до велика – вносили свой посильный вклад для отпора захватчикам. Вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в строй встала... и песня. Песня помогла выстоять народу и победить, она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. В самом начале войны советскими композиторами были созданы сотни новых песен, многие из которых сразу «ушли на фронт». Очень интересные воспоминания оставил Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян. О первых, самых тяжёлых месяцах войны он писал:... На чтение: 6 минут

Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. Все – от мала до велика – вносили свой посильный вклад для отпора захватчикам. Вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в строй встала... и песня. Песня помогла выстоять народу и победить, она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. В самом начале войны советскими композиторами были созданы сотни новых песен, многие из которых сразу «ушли на фронт». Очень интересные воспоминания оставил Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян. О первых, самых тяжёлых месяцах войны он писал: «Именно в этот труднейший период войны родилось много песен. Они были бодры и воспевали Родину, воспевали ненависть к врагу, мужество, отвагу, боевую дружбу – все то, что помогало преодолевать военные трудности, которым не было числа».

Песни ярко отражали все события, происходящие на фронте и в тылу, согревали душу, призывали к подвигу. Песни иногда лучше политруков говорили о патриотизме, солдатской дружбе и любви. Песни были необходимы человеку как воздух, они не давали черстветь человеческим чувствам. Я помню, что мой отец, гвардии старший сержант Иванов Георгий Васильевич, привёз с фронта альбом, в котором были с большой любовью записаны известные нам все песни и их окопные вариации. И такие альбомы были у многих солдат. А у каждой песни, родившейся в военные годы, своя история, свой путь, и своя судьба.

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Начало войны было ознаменовано появлением самой суровой и самой яркой военной песни, из когда-либо сложенных людьми. Это «Священная война» . О создании этой песни Российское военно-историческое общество» уже писало на своём сайте «История РФ».

«Прощайте скалистые горы»

Кроме маршей, создавались и суровые песни-вальсы о войне. «Прощайте скалистые горы» – песня, посвященная воинам-североморцам, и родилась она на Северном флоте. Однажды, листая старые газетные подшивки, композитор Евгений Жарковский наткнулся на стихи Николая Бунина, которые он переложил на мелодию.

Прощайте, скалистые горы, На подвиг Отчизна зовет! Мы вышли в открытое море, В суровый и дальний поход.

А волны и стонут, и плачут, И плещут на борт корабля... Растаял в далеком тумане Рыбачий, Родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает Крутая морская волна, Поднимет и снова бросает В кипящую бездну она.

Обратно вернусь я не скоро, Но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, Как море мертво без меня.

Нелегкой походкой матросской Иду я навстречу врагам, А после с победой геройской К скалистым вернусь берегам.

Хоть волны и стонут, и плачут, И плещут на борт корабля, Но радостно встретит героев Рыбачий, Родимая наша земля.

«Вечер на рейде»

Одной из первых лирических песен, появившихся в 1941 году, стала песня Василия Павловича Соловьева-Седого «Вечер на рейде» на слова Александра Чуркина. Зимой композитор выступал на Калининском фронте. После в неформальной обстановке его попросили спеть что-нибудь «для души». Уже со второго куплета ему стали подпевать бойцы:

Споёмте, друзья, ведь завтра в поход Уйдём в предрассветный туман Споём веселей, пусть нам подпоёт Седой боевой капитан. Припев: Прощай, любимый город! Уходим завтра в море, И ранней порой Мелькнёт за кормой Знакомый платок голубой. А вечер опять хороший такой, Что песен не петь нам нельзя. О дружбе большой, о службе морской Подтянем дружнее, друзья. Припев. На рейде большом легла тишина, А море окутал туман. И берег родной целует волна И тихо доносит бaян. Припев.

Судьба этой песни удивительна. Её считали своей и моряки, и пехотинцы, которые пели «Уходим завтра в поле…». Десантники перед вылетом на свои операции пели: «прощай, земля Большая! Десант наш улетает…». И даже итальянские партизаны на эту мелодию создали свою песню.

«Катюша»

Одной из самых популярных песен войны стала известная «Катюша». Ещё в 1938 году её создали поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер, а в годы войны, когда тысячи других Катюш отправились на фронт, появились песни переиначенные, о сражающейся Катюше – разведчице, медсестре, партизанке. Но особое звучание песня приобрела, когда народ дал ласковое название «катюша» новому оружию – гвардейскому миномёту.

Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила Про степного сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поёт, Пусть он землю бережёт родную, А любовь Катюша сбережёт.

Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой.

У этой песни есть замечательное продолжение. В Смоленской области на высоком берегу реки Угры, где рос Михаил Матусовский, был поставлен памятник «Катюше». Памятник песне! Если вы знаете, где есть ещё такой, напишите в нашу редакцию.

«В землянке»

Особое место в солдатских сердцах заняла песня «В землянке». Стихотворение даже для печати не предназначалось, а когда песня появилась, была принята всеми. И навсегда поселилась в солдатских окопах и блиндажах. Слова принадлежат поэту Алексею Суркову, который передал их композитору Константину Листову, а уже Леонид Утёсов сделал её одним из самых востребованных шлягеров войны.

Бьется в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко. Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти нелегко, А до смерти – четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, Заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви.

«Жди меня»

Вроде совсем простая история у стихотворения «Жди меня» Константина Симонова, написанного в августе 1941 года и посвящённого актрисе Валентине Серовой. Оно тоже не предназначалось для печати, но 9 декабря 1941 года автор прочитал его в радиоэфире. На основе отзывов от слушателей Симонов всё-таки согласился его отдать в печать, и 14 января 1942 года стихотворение было напечатано в газете «Правда». В 1942 году Матвей Блантер положил его на музыку. Рассказывают, что раненые солдаты во время войны во фронтовых госпиталях, когда им было особенно больно, читали наизусть «Жди меня». Песня звучит в фильмах «Парень из нашего города» (1942) и «Жди меня» (1943).

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди.

Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня.

Выпьют горькое вино На помин души... Жди. И с ними заодно Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: «Повезло».

Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать Только мы с тобой. Просто ты умела ждать, Как никто другой.

«Синий платочек»

В годы войны в солдатской среде была очень популярна незамысловатая песня про синий платочек. В своей книге «Голоса времени» известный поэт А. Сурков писал: «Уже с первых дней войны стало слышно, что рядом с коваными строками «Идёт война народная…» в солдатских сердцах теплятся слова песни «Синий платочек». Музыка была написана польским композитором Ежи Петерсбурским, а слова Яковом Галицким. Непритязательная лирическая песня «Синий платочек» стала очень любимой песней солдат на фронтовых концертах, а для Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко стала визитной карточкой.

Синенький скромный платочек Падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь Ласковых, радостных встреч. Порой ночной Мы распрощались с тобой... Нет больше ночек! Где ты, платочек, Милый, желанный, родной?

Письма твои получая, Слышу я голос родной. И между строчек Синий платочек Снова встает предо мной. И мне не раз Снились в предутренний час Кудри в платочке, Синие ночки, Искорки девичьих глаз.

Помню, как в памятный вечер Падал платочек твой с плеч. Как провожала И обещала Синий платочек сберечь. И пусть со мной Нет сегодня любимой, родной, Знаю, с любовью Ты к изголовью Прячешь платок голубой.

Сколько заветных платочков Носим мы в сердце с собой! Радости встречи, Девичьи плечи Помним в страде боевой. За них, родных, Любимых, желанных таких, Строчит пулеметчик За синий платочек, Что был на плечах дорогих!

«Тёмная ночь»

Не менее значимое место на фронтах и в тылу заняла песня «Тёмная ночь» Никиты Богословского на слова Владимира Агатова, написанная для фильма «Два бойца». Песня стала очень популярной в СССР и одной из самых популярных песен, созданных во время Великой Отечественной войны. В 2015 году проводилось социологическое исследование, в котором текст песни занял 25-е место в топ-100 самых популярных песен России, включающем в числе прочего русскую и мировую классику.

Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают... В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться сейчас губами... Темная ночь разделяет, любимая, нас, И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, Вот и теперь надо мною она кружится... Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, И поэтому, знаю, со мной ничего не случится!

«Огонёк»

Продолжая тему песен войны нельзя не вспомнить песню «Огонёк». Стихотворение появилось в апреле 1943 года в газете «Правда». Автором стихотворения был Михаил Исаковский, а вот автор музыки неизвестен. Правда, многие композиторы и музыканты, в том числе и М. Блантер, Н. Макаров, Л. Шварц, И. Лаврентьев пытались сочинять, но это была другая музыка. Автор известного всем варианта так и остался неизвестен, а для слушателей музыка стала народной.

На позицию девушка Провожала бойца, Тёмной ночью простилася На ступеньках крыльца. И пока за туманами Видеть мог паренёк, На окошке на девичьем Всё горел огонёк. И пока за туманами Видеть мог паренёк, На окошке на девичьем Всё горел огонёк.

Парня встретила славная Фронтовая семья. Всюду были товарищи, Всюду были друзья, Но знакомую улицу Позабыть он не мог: Где ж ты, девушка милая, Где ж ты, мой огонёк? Но знакомую улицу Позабыть он не мог: Где ж ты, девушка милая, Где ж ты, мой огонёк?

И подруга далёкая Парню весточку шлёт, Что любовь её девичья Никогда не умрёт. Всё, что было загадано, В свой исполнится срок, – Не погаснет без времени Золотой огонёк. Всё, что было загадано, В свой исполнится срок, – Не погаснет без времени Золотой огонёк.

И спокойно, и радостно На душе у бойца, От такого хорошего От её письмеца. И врага ненавистного Крепче бьёт паренёк, За советскую Родину За родной огонёк. И врага ненавистного Крепче бьёт паренёк, За советскую Родину,

За родной огонёк.

«Случайный вальс»

Песня «Случайный вальс» – ровесница Сталинградской битвы. Она была написана как раз в дни, когда отмечалась победа над армией вермахта в городе на Волге. Первоначально поэт Евгений Долматовский опубликовал стихотворение под названием «Танцы до утра». Чуть позже Марк Фрадкин придумал мелодию. На встрече с командующим фронтом Константином Рокоссовским авторы рассказывали о своих творческих планах, и тут политуправление предложило создать им что-то вроде офицерского вальса. После непродолжительной работы была сочинена песня «Офицерский вальс». Впоследствии песня получила название «Случайный вальс».

Ночь коротка, спят облака, И лежит у меня на ладони Незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, Я услышал мелодию вальса И сюда заглянул на часок. Хоть я с вами совсем не знаком, И далёко отсюда мой дом, Я как будто бы снова Возле дома родного… В этом зале пустом Мы танцуем вдвоём, Так скажите хоть слово, Сам не знаю о чём. Будем дружить, петь и кружить. Я совсем танцевать разучился И прошу вас меня извинить. Утро зовёт снова в поход, Покидая ваш маленький город, Я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, И далёко отсюда мой дом, Я как будто бы снова Возле дома родного… В этом зале пустом Мы танцуем вдвоём, Так скажите хоть слово, Сам не знаю о чём.

«Дорога на Берлин»

Закончить наш сборник замечательных песен Великой Отечественной войны хочется песней «Дорога на Берлин». Эта необычная песня, которую мы привыкли слышать в исполнении Леонида Утёсова. Пели её и Марк Бернес, и Иосиф Кобзон.

История песни началась в ноябре 1943 года в белорусском Гомеле, который только что освободили советские войска. Под впечатлением от победы поэт Евгений Долматовский набросал несколько незатейливых строк, а Марк Фрадкин написал музыку. Они презентовали песню Леониду Утёсову. Но время показало, что текст песенки коротковат. В стихах Долматовского был призыв идти на Минск, но в начале июля Минск освободили, и Утёсов начал подстраиваться под быстро менявшуюся обстановку. Он самостоятельно стал прибавлять названия новых городов, взятых нашими войсками: Брест, Львов, Люблин, Варшава и так далее, заканчивая словами «На Берлин» Песня стала песней Победы…

С боем взяли мы Орёл, город весь прошли, И последней улицы название прочли, А название такое, право, слово боевое: Брянская улица по городу идёт – Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога Брянская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Брянск, город весь прошли, И последней улицы название прочли, А название такое, право, слово боевое: Минская улица по городу идёт – Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога Минская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Минск, город весь прошли, И последней улицы название прочли, А название такое, право, слово боевое: Брестская улица по городу идёт – Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога Брестская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Брест, город весь прошли, И последней улицы название прочли, А название такое, право, слово боевое: Люблинская улица по городу идёт – Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога Люблинская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Люблин, город весь прошли, И последней улицы название прочли, А название такое, право, слово боевое: Варшавская улица по городу идёт – Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога Варшавская улица на запад нас ведёт. С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли...

На Берлин!

Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога.

Песни военных лет продолжают поддерживать историческую память и не дают забыть о Великом подвиге нашего народа. Мы остаёмся великим народом, пока помним и поём песни военных лет. Сегодня песни военной эпохи продолжают быть востребованными и занимают особое место в национальном репертуаре. Мы поём их не только 9 Мая, когда не петь их просто невозможно, но и в горе и в радости, всегда, когда душа просит. Эти песни поют и за дружескими застольями, на корпоративах, на свадьбах и в туристических походах. Очень популярны конкурсы песен Великой Отечественной войны в исполнении молодых авторов и певцов.