Герои обороны. Как появились четыре знаменитые медали 22 декабря 1942 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медалей “За оборону Ленинграда”, “За оборону Одессы”, “За оборону Севастополя” и “За оборону Сталинграда” и о награждении этими медалями участников обороны Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда». С этого документа началась история медалей, которыми отмечались непосредственные участники ключевых событий Великой Отечественной войны. Что же это были за награды? Идея учреждения принадлежала Народному комиссариату обороны СССР, который обратился в Президиум Верховного Совета СССР. Целый ряд советских художников принял участие в проводимом конкурсе на разработку эскизов наград. Победили проекты советского художника и графика Николая Ивановича Москалева, на протяжении многих лет... На чтение: 2 минуты

22 декабря 1942 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медалей “За оборону Ленинграда”, “За оборону Одессы”, “За оборону Севастополя” и “За оборону Сталинграда” и о награждении этими медалями участников обороны Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда». С этого документа началась история медалей, которыми отмечались непосредственные участники ключевых событий Великой Отечественной войны. Что же это были за награды?

Идея учреждения принадлежала Народному комиссариату обороны СССР, который обратился в Президиум Верховного Совета СССР. Целый ряд советских художников принял участие в проводимом конкурсе на разработку эскизов наград. Победили проекты советского художника и графика Николая Ивановича Москалева, на протяжении многих лет бывшего главным художником Центрального дома Советской армии. Его авторству принадлежат многие известные пропагандистские плакаты, но мало кто знает, что внешний вид многих советских наград – тоже его рук дело. Три ордена, девять медалей и ряд почетных знаков – таков был вклад Москалева в наградное дело Советского Союза. Неслучайно в разгар войны, в 1943 году, художник будет удостоен ордена Трудового Красного Знамени – в ту пору такие награды давали нечасто.

Н.И. Москалев

Медаль «За оборону Ленинграда» занимает особое место в истории наградного дела Великой Отечественной войны в первую очередь благодаря беспримерному подвигу защитников и жителей города, не имевшему аналогов в мировой истории. Полтора миллиона человек получат эту медаль, и до половины из них – мирные жители города. По подсчетам историков, до 15 тысяч кавалеров этой медали на момент награждения были детьми или подростками, которые наравне со взрослыми жили, трудились, стоически переносили ужасы жизни в осажденном городе. Награждения проходили в торжественной обстановке; люди, несмотря на то что блокада была в самом разгаре, находили возможность приходить на церемонии празднично одетыми. Первым кавалером медали «За оборону Ленинграда» стал член Военного совета Ленинградского фронта, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрей Александрович Жданов, один из организаторов и руководителей обороны города.

Медаль «За оборону Сталинграда», как и в предыдущем случае, была учреждена в самый пик ожесточенного сражения, когда решалась судьба не только волжской крепости, но и, по сути, всей войны. И учреждение медали ознаменовало собой не только уверенность советского руководства в победе в Сталинградском сражении, но и непоколебимую решимость наголову разбить врага по всем фронтам. Первым кавалером этой медали стал командующий 64-й армией, генерал-майор Михаил Степанович Шумилов. Целый месяц эта армия удерживала свои позиции, не подпуская лучшие танковые силы вермахта к Сталинграду. А спустя несколько недель после учреждения медали именно этой армии сдастся командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Паулюс – его капитуляцию примет начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Андреевич Ласкин, а первый допрос его проведет лично Шумилов. Всего же эту медаль получат более 750 тысяч человек.

Героическая оборона Одессы длилась 73 дня , и немецко-румынским войскам так и не удалось сломить дух гарнизона, составленного из моряков-черноморцев, сухопутных частей и местного ополчения. Советские войска ушли из города лишь тогда, когда гитлеровские полчища вышли к Крыму. Хотя город в итоге не удалось отстоять, переоценить значение героической обороны Одессы уже тогда не представлялось возможным: было задержано наступление врага на южном направлении, отвлечено и сковано 18 немецких и румынских дивизий. Сколько захватчиков навсегда осталось лежать в одесских степях – подсчитать нельзя, однако известно, что крупные вражеские соединения были потом отведены на переформирование, настолько велики были их потери. В отличие от участников Ленинградского и Сталинградского сражений, кавалеров этой медали очень мало – чуть более 30 тысяч.

Медаль «За оборону Севастополя» – тоже нечастая награда, ее получили более 52 тысяч человек. Оборона Севастополя – героическая и одновременно с тем трагическая страница в истории Великой Отечественной войны. По совести – кавалеров этой награды должно было быть больше, но ею тогда не награждали тех, кто остался после эвакуации сухопутного и морского командования на полуострове и попал в плен. Если они и получали эту награду, пройдя ужасы немецких лагерей, то только двадцать-тридцать лет спустя…

Как бы то ни было, учреждение упомянутых медалей в числе первых говорит о многом, в первую очередь о том, какое значение придавалось этим ключевым событиям Великой Отечественной войны. И уже в конце войны, когда появятся новые подобные награды, 1 мая 1945 года, именно эти города – Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса – впервые будут названы городами-героями. А награды за их оборону фронтовики будут носить с гордостью – они это действительно заслужили!