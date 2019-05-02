Футбол вместо войны «Мы узнали из наших газет о матче московского «Спартака» со сталинградской командой... Мы в Англии переживали волнующую радость... Можно ли было подумать, что Сталинград после таких переживаний, какие не выпадали ни одному городу, сумел выставить на футбольное поле команду? Не есть ли это одно из проявлений того сталинградского духа, который свойственен русским воинам, и такого несокрушимого, который никто не сможет сломить!» Английский журналист Брюс Харрис в заметке о матче. 1943 год. 2 мая 1943 года на стадионе «Азот» в Сталинграде состоялся футбольный матч Всего три месяца прошло с момента разгрома нацистской 6-й армии Паулюса, а в город вопреки всему вернулась... На чтение: 2 минуты

«Мы узнали из наших газет о матче московского «Спартака» со сталинградской командой... Мы в Англии переживали волнующую радость... Можно ли было подумать, что Сталинград после таких переживаний, какие не выпадали ни одному городу, сумел выставить на футбольное поле команду? Не есть ли это одно из проявлений того сталинградского духа, который свойственен русским воинам, и такого несокрушимого, который никто не сможет сломить!»

Английский журналист Брюс Харрис в заметке о матче. 1943 год.

2 мая 1943 года на стадионе «Азот» в Сталинграде состоялся футбольный матч

Всего три месяца прошло с момента разгрома нацистской 6-й армии Паулюса, а в город вопреки всему вернулась жизнь, вернулся спорт, вернулся футбол. Сегодня мы вспомним самые интересные моменты футбольной жизни города-героя на Волге и знаменитого матча «На руинах Сталинграда».

Футбольная столица Поволжья

Перед войной, в 1930-40-е годы, Сталинград переживал настоящий бум. Фотографии и кадры хроники говорят сами за себя. Красивый легкий город на берегу Волги рос и развивался. Мощная промышленность давала приток молодых специалистов, заключались браки, росли дети. Безусловно, развивалась и спортивная жизнь, особенно футбол, который вот уже более века был любимым видом спорта в нашей стране. А любимицей сталинградцев стала команда «Трактор», состоявшая из рабочих и служащих Тракторного завода. В то время не могло быть и речи о гигантских зарплатах или каких-то особых условиях для футболистов. После работы усталые, но довольные игроки сталинградского «Трактора» или «Динамо», шли на свои стадионы, где тренировались порой до глубокого вечера.

Руины Сталинграда. Источник: http://waralbum.ru

Футбольные матчи всегда были праздником для горожан. Нарядно одетые они чинно рассаживались по свои местам и с напряжением следили за успехами своей команды. А успехи у «Трактора», надо сказать, были весьма неплохие. Команда входила в пятерку лучших в первенстве СССР, а в роковом 1941-м и вовсе шла на втором месте. Стадион «Трактора» вмещал до 6 тысяч зрителей, но обычно это число удваивалось за счет ближайших холмов и крыш зданий. Болельщики вели себя не в пример лучше нынешних, и обычно даже милиционеры закрывали глаза на то, что мужчины могли позволить себе кружечку-другую пива, обсуждая тактику своих команд. Всё изменила начавшаяся война: матч «Трактора» с минским «Динамо» отменили, белорусская столица была на осадном положении, затем многие игроки сталинградских команд ушли на фронт или на работы в тыловые учреждения и на заводы. А к 1942 году фронт и вовсе подкатился к Сталинграду, городу предстояло выдержать самую страшную битву в истории. Несмотря на это, оставшиеся в городе жители и рабочие урывками могли сыграть в любимый футбол, несмотря на пролеты немецких самолетов, матчи не прекращались, а зрители хладнокровно досматривали матч, даже не думая покидать трибуны.

После Сталинградской битвы

Одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны окончилось победой Красной Армии. Но в Сталинграде не осталось «живого места», нацисты, столкнувшись с защитниками города, которые встали стеной на пути врага, приложили все усилия, чтобы сровнять некогда прекрасный город с землей. Город был разрушен почти на 100%. Но после наступления нашей армии на запад в город стала возвращаться жизнь, а значит, и футбол.

И вот, буквально через три месяца после разгрома гитлеровцев у стен Сталинграда, на уцелевших стенах города появляются афиши – «Все на футбольный матч 2 мая!». Титулованный столичный «Спартак» ехал в гости к возрожденному сталинградскому «Динамо».

Афиша матча в Сталинграде. Источник: http://gorvesti.ru

Многие не верили, что в городе будет проходить спортивный праздник, уже, без преувеличения, забытый было в суровые годы войны. А между тем городские власти, занимавшиеся восстановлением города, ещё за месяц планировали скрасить досуг жителей города на майские праздники и задумали провести футбольный матч. Одним из его инициаторов стал игрок сталинградского «Трактора» Василий Ермасов. Сам он помогал защищать свой город, работал в тяжелейших условиях и был в рядах Красной Армии. Когда его спросили, смогут ли сталинградцы организовать матч без стадиона, на руинах, Ермасов ответил: «Сталинградцы всё могут».

Начались тренировки сталинградского «Динамо», многие члены команды из прежнего состава которого были разбросаны по фронтам войны. Собрали и бывших «Тракторовцев». Набрали новых игроков. И тренировались по старой довоенной схеме: днем работа, а вечером тренировки. Игрокам не хватало физических сил, но сталинградская сила воли заменяла им недостаток питания и футбольного умения. Сообща удалось получить и дополнительное питание для команды – пшено и сельдь, что было настоящим достижением.

Состав сталинградского «Динамо». Источник: http://gorvesti.ru

Футбол на руинах

Стадионы «Трактор» и «Динамо» были разрушены до основания и для матча не подходили. Более-менее сохранился лишь небольшой стадиончик «Азот», принадлежавший одноименному предприятию. На нем и решили играть. Горожане, воодушевленные предстоящим матчем, живо откликнулись на призыв помочь в его проведении, в считанные дни очистив поле от гильз и осколков. Многие воронки пришлось засыпать. Вместо трибун сколотили деревянные лавочки, на которых могли уместиться тысячи три-четыре зрителей. Организаторы не рассчитывали собрать и полторы тысячи, но, забегая вперед, отметим, что матч посетили свыше 10 тысяч зрителей. Для сравнения: нынешний средний показатель посещений матча в РФПЛ 13-14 тысяч зрителей. Недостающую форму и спортивную экипировку везли с собой столичные гости, также они заготовили в подарок городу и другой спортинвентарь, взамен полностью утраченного довоенного.

Составы команд перед игрой. Источник: http://gorvesti.ru

Утром 2 мая на стадионе был небывалый ажиотаж, все ждали выхода столичных гостей и, конечно, своих героев – бело-голубых «Динамовцев» Сталинграда. Над стадионом прошел истребитель ЯК-9, с которого скинули мяч, и матч начался.

Спартаковцы позже говорили, что ожидали легкой прогулки, не должны были истощенные сталинградцы дать достойный отпор титулованным москвичам, но сталинградский дух и тут проявился ярко, не дал сломить волю хозяев площадки. «Спартак» прессинговал, и москвичи в кураже атак совсем позабыли про оборону. За это на 39-й минуте их и наказал сталинградский клуб. После прохода Пиликяна по флангу, мяч ушел в центр – опытному «Тракторовцу» Шляпину, обыграв двоих, он перевел мяч Моисееву, и – гол в «девятку» и удивленное лицо московского голкипера. Несмотря на попытки москвичей отыграться, Ермасов, бывший вратарем, по-сталинградски стоял стеной, не пропустил ни одного мяча. У многих зрителей в глазах стояли слезы. ставшая за 90 минут им родной команда победила 1:0, ворота бело-голубых остались «сухими» – значит, в город вернулась жизнь, вернулся спорт, вернулся футбол. А город, который живет, и трудности преодолеет все.

А британская газета The Times писала: «Если русские в Сталинграде играют в футбол, значит, они уверены, что все будет в порядке».

Обложка - ход матча. Источник:https://www.eurosport.ru