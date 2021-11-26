БОГАЕВСКАЯ ОЛЬГА БОРИСОВНА
Советская художница, работавшая как в живописи, так и в графике.
Биография и творчество
Ольга Богаевская родилась в 1914 году в Петрограде. Родители ее были людьми науки и искусства - археолог и историк искусств. Увлечение Ольги изобразительным искусством было столь велико, что она получила профильное образование.
Началось все в 1931-1932 годы, когда она училась в Художественно-промышленном техникуме у Д.Е. Загоскина. Затем Ольга поступила в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Занималась она на отделении живописи. Среди ее наставников были такие маститые преподаватели и деятели искусства, как Михаил Бернштейн, Генрих Павловский, Михаил Федоров, Сергей Приселков.
В 1940 году, незадолго до начала войны, Богаевская окончила институт по мастерской Александра Осмеркина. По завершении курса ей присвоили звание художника живописи. Дипломная работа молодой художницы “Встреча подруги” была оценена по достоинству.
Окончание института принесло Ольге не только получение желанной профессии, но и личное счастье. В том же 1940 году она вышла замуж за однокурсника Глеба Савинова, будущего педагога, заслуженного художника РСФСР. С Глебом Александровичем Ольга Борисовна прожила долгую счастливую жизнь. Их семейный союз продолжался 60 лет.
После учебы Богаевская занялась преподавательской деятельностью. В 1940-1941 годах она работала в Средней художественной школе при Ленинградском художественном институте имени И.Е. Репина. Там она вела занятия по живописи.
После войны, в конце 1940-х Ольга Борисовна начала принимать активное участие в выставках ленинградских художников. Ее произведения отличались потрясающей работой с цветом, ее по праву считали талантливым колористом. В 1950-1960-е годы она была в числе ведущих художников Ленинграда. В основном, Богаевская писала картины таких жанров, как портрет (прежде всего детский) и натюрморт (в интерьере и экстерьере).
На рубеже 1980-х-1990-х годов Богаевская участвовала в ряде художественных выставок и аукционов во Франции. Прежде всего, речь идет о выставках и аукционах русской живописи - L'Ecole de Leningrad. Там ее картины имели немалый успех.
Ольга Борисовна Богаевская скончалась в Санкт-Петербурге в 2000 году.