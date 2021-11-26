АВИЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Российский и советский художник, педагог, академик, член Академии художеств СССР.

Биография и творчество

Родился в сентябре 1882 года в Санкт-Петербурге. Художественное образование Михаила началось в 1893 году с Рисовальной школы Императорского общества поощрения художеств (ОПХ). Спустя десять лет юноша поступил в студию академика Л.Е. Дмитриева-Кавказского. Наконец в 1904 году Михаил поступил в Высшее художественное училище, где первоначально занимался в мастерской академика Ф.А. Рубо, а затем - у академика Н.С. Самокиша. Звание художника удостоился накануне Первой мировой войны , в 1913 году, за картину “Царевич на прогулке”.

В последующие годы картины Авилова имели определенный успех. Например, в 1916 году молодой художник получил первую премию от Общества поощрения художеств за работу “Опричники”. Так постепенно определилось основное жанровое направление в его творчестве - исторические, батальные полотна.

Авилов совмещал творческую деятельность с преподаванием. Он работал много и во многих городах и регионах. Так, в 1918 году он находился в Сибири, где активно сотрудничал с местными театрами, издательствами, художественными школами. Тогда он много работал в технике книжной графики. Спустя три года Михаил вернулся в Петербург, где начал преподавать в Рисовальной школе ОПХ, в которой сам в свое время учился. С 1922 по 1930 год работал в Ленинградском художественно-промышленном техникуме преподавателем живописи.

В 1920-е годы был принят в Ассоциацию художников революционной России. В эти годы Михаил Иванович создал множество революционных плакатов.

Великая Отечественная война сильно изменила жизнь советских людей. Авилов находился тогда в Ленинграде и продолжал работать во все время блокады. В 1943 году Михаил Иванович написал свою самую известную картину «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле», вошедшую затем в советские школьные учебники.

В конце 1940-х годов жизнь постепенно стала входить в мирную колею. В 1947 году Авилов стал действительным членом Академии художеств СССР. Тогда же он начал преподавать в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина . В институте Михаил Иванович проработал всю оставшуюся жизнь. В 1953 году ему было присвоено звание Народного художника СССР.

В 1954 году Михаил Иванович Авилов скончался. Похоронен на Тихвинском кладбище.